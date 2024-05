चेहरे की चर्बी और डबल चिन से ऐसे पाएं छुटकारा - Face Fat Double Chin

हैदराबाद : बहुत से लोग अपने चेहरे और ठुड्डी के आसपास अतिरिक्त चर्बी/वसा को लेकर चिंतित रहते हैं. इस क्षेत्र को अक्सर "डबल चिन" या सबमेंटल फैट कहा जाता है. क्या आप भी चेहरे की चर्बी और डबल चिन से छुटकारा पाने के लिए उत्सुक हैं. एक मिथक ये है कि- आप विशेष व्यायाम करके या फेस बैंड या टेपिंग उपकरणों का उपयोग करके एक विशिष्ट क्षेत्र में वसा को कम कर सकते हैं. जबकि आपका शरीर केवल एक स्थान से नहीं, बल्कि हर जगह से वसा जलाता है. हालाँकि, व्यायाम आपके चेहरे की मांसपेशियों को टोन कर सकता है, जिससे आपका चेहरा पतला और सुडौल दिखता है. चेहरे की चर्बी और डबल चिन से कैसे निपटा जाए. आइए जानते हैं प्लास्टिक सर्जन डॉ. ध्रुव चव्हाण की राय. चेहरे की चर्बी तीन मुख्य क्षेत्रों में स्थित होती है:

चमड़े के नीचे की परत : Subcutaneous Layer : यह आपकी त्वचा के ठीक नीचे की वसा है जो आपके चेहरे को पूर्णता प्रदान करती है. सतही वसा के डिब्बे : Superficial Fat Compartments : ये आपके चेहरे की सतह के करीब वसा की पॉकेटस हैं. गहरे वसा वाले हिस्से : Deep Fat Compartments : ये आपके चेहरे की गहराई में स्थित वसा के पॉकेट होते हैं.

आइए जानते हैं चेहरे की चर्बी और दोहरी ठुड्डी के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है

मुंह की चर्बी हटाना : Buccal Fat Removal

क्षेत्र : गाल (Cheeks) विधि : वसा को हटाने के लिए आपके मुंह के अंदर एक छोटा सा चीरा लगाया जाएगा. परिणाम : महत्वपूर्ण तंत्रिकाओं या रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना पतले गाल.

लिपोसक्शन : Liposuction

क्षेत्र : ठुड्डी के नीचे (Under the chin) विधि : तंत्रिकाओं या रक्त वाहिकाओं (nerves or blood vessels) को क्षति पहुंचाए बिना वसा को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जाता है. नतीजा : चर्बी में तुरंत कमी.

लिपोलिटिक इंजेक्शन- सबमेंटल फैट के लिए केवल FDA से मंजूर

क्षेत्र : ठुड्डी के नीचे (Under the chin) विधि : इंजेक्शन वसा को घोलते हैं, जिसे आपका शरीर अगले कुछ हफ्तों में हटा देता है. परिणाम : वसा में धीरे-धीरे कमी.

वसा जमाव (क्रायोलिपोलिसिस) Fat Freezing (Cryolipolysis) : केवल छोटे वसा जमाव घोलने में सहायक

क्षेत्र : ठुड्डी के नीचे (Under the chin) विधि : वसा कोशिकाओं को जमाकर (frozen Fat cells) नष्ट कर दिया जाता है. नतीजा : कुछ हफ़्तों से लेकर महीनों में चर्बी में कमी.

ब्लेफेरोप्लास्टी : Blepharoplasty

क्षेत्र: आंखों के नीचे सूजन (Under-eye bags) विधि: आंखों के नीचे बैग का कारण बनने वाली पेरिऑर्बिटल वसा को हटाने या पुनर्स्थापित करने के लिए सर्जरी. परिणाम: आंखों के आसपास की महत्वपूर्ण संरचनाओं को नुकसान पहुंचाए बिना अधिक तरोताजा और युवा रूप.

क्या चेहरे पर हर जगह लिपोसक्शन कर सकते हैं?

चेहरे में महत्वपूर्ण तंत्रिकाओं और रक्त वाहिकाओं ( Nerves and blood vessels ) का एक जटिल नेटवर्क होता है जो कई क्षेत्रों में Liposuction को जोखिम भरा बना देता है. ये संरचनाएं चेहरे की गति और संवेदना के लिए आवश्यक हैं. इन्हें नुकसान पहुंचाने से चेहरे का पक्षाघात (Facial paralysis) जैसी गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं. हालाँकि, Double chin क्षेत्र अधिक सुरक्षित है क्योंकि इसमें ये Nerves और Blood vessels नहीं होती हैं, जिससे Liposuction वहाँ एक विकल्प बन जाता है.

आहार और व्यायाम से मदद

यद्यपि चिकित्सीय उपचार से मदद मिल सकती है, लेकिन पौष्टिक आहार और नियमित व्यायाम भी महत्वपूर्ण हैं. नियमित शारीरिक व्यायाम पूरे शरीर की वसा को जलाने और चेहरे की मांसपेशियों को टोन करने में मदद करता है. पौष्टिक आहार खाने से आपकी त्वचा और मांसपेशियों के स्वास्थ्य में सुधार होता है, जिससे आपको बेहतर दिखने और महसूस करने में मदद मिलती है.

इस प्रकार चेहरे की चर्बी और दोहरी ठुड्डी ( Submental fat or double chin ) को कम करने के लिए मुख वसा हटाना, लिपोसक्शन, इंजेक्शन, क्रायोलिपोलिसिस और ब्लेफेरोप्लास्टी जैसे चिकित्सा उपचार तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं. हालाँकि, अच्छे आहार और नियमित व्यायाम के साथ स्वस्थ जीवनशैली बनाए रखना भी आवश्यक है. याद रखें, सर्वोत्तम परिणाम देखने के लिए संयुक्त प्रयास की आवश्यकता होती है. How To Reduce Double Chin , Diet Exercise For Reducing Face Fat , How To Reduce Face Fat , Face Fat , Double Chin , treatment to reduce Face Fat , medical treatment for double chin .