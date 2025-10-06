ETV Bharat / health

वैज्ञानिक मैरी ई. ब्रैंको, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन सकागुची ने जीता मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार

मैरी ई. ब्रैंको, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन सकागुची ने मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार जीता ( The Nobel Prize (x handle) )

By ETV Bharat Health Team Published : October 6, 2025 at 3:39 PM IST | Updated : October 6, 2025 at 3:48 PM IST 3 Min Read

नोबेल पुरस्कारों की घोषणाएं शुरू हो गई हैं. हर साल की तरह इस साल 2025 में भी यह प्रतिष्ठित सम्मान चिकित्सा, भौतिकी, साहित्य और शांति सहित विभिन्न क्षेत्रों में खास और श्रेष्ठ योगदान देने वाले वैज्ञानिकों और विचारकों को प्रदान किया जाएगा. सोमवार, 6 अक्टूबर से शुरू हुई नोबेल पुरस्कारों की घोषणाएं 13 अक्टूबर तक जारी रहेंगी. इस साल चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार तीन वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है. वैज्ञानिक मैरी ब्रुन्को, फ्रेड रामस्डेल और शिमोन सकागुची को सोमवार 6 अक्टूबर को "Peripheral immune tolerance से संबंधित उनकी खोजों" के लिए 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया. पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था ने यह जानकारी दी है. स्टॉकहोम स्थित कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के एक पैनल ने मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize in Medicine) की घोषणा की, जो छह पुरस्कारों की सीरीज में पहला है. नोबेल पुरस्कार समिति ने सोमवार को एक बयान में कहा कि उनकी खोजों ने अनुसंधान के एक नए क्षेत्र की नींव रखी है और कैंसर तथा स्व-प्रतिरक्षित रोगों जैसी बीमारियों के नए उपचारों के विकास को प्रेरित किया है. 1901 से 2024 के बीच, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 229 नोबेल पुरस्कार विजेताओं को 115 बार प्रदान किया जा चुका है.

