वैज्ञानिक मैरी ई. ब्रैंको, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन सकागुची ने जीता मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार

Nobel Prize in Medicine मैरी ई. ब्रुन्को, फ्रेड रामस्डेल और शिमोन साकागुची को Peripheral immune tolerance से संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया गया...

Mary E. Branco, Fred Ramsdell, and Shimon Sakaguchi win the Nobel Prize in Medicine
मैरी ई. ब्रैंको, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन सकागुची ने मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार जीता (The Nobel Prize (x handle))
By ETV Bharat Health Team

Published : October 6, 2025 at 3:39 PM IST

Updated : October 6, 2025 at 3:48 PM IST

नोबेल पुरस्कारों की घोषणाएं शुरू हो गई हैं. हर साल की तरह इस साल 2025 में भी यह प्रतिष्ठित सम्मान चिकित्सा, भौतिकी, साहित्य और शांति सहित विभिन्न क्षेत्रों में खास और श्रेष्ठ योगदान देने वाले वैज्ञानिकों और विचारकों को प्रदान किया जाएगा. सोमवार, 6 अक्टूबर से शुरू हुई नोबेल पुरस्कारों की घोषणाएं 13 अक्टूबर तक जारी रहेंगी.

इस साल चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार तीन वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है. वैज्ञानिक मैरी ब्रुन्को, फ्रेड रामस्डेल और शिमोन सकागुची को सोमवार 6 अक्टूबर को "Peripheral immune tolerance से संबंधित उनकी खोजों" के लिए 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया. पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था ने यह जानकारी दी है. स्टॉकहोम स्थित कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के एक पैनल ने मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize in Medicine) की घोषणा की, जो छह पुरस्कारों की सीरीज में पहला है.

नोबेल पुरस्कार समिति ने सोमवार को एक बयान में कहा कि उनकी खोजों ने अनुसंधान के एक नए क्षेत्र की नींव रखी है और कैंसर तथा स्व-प्रतिरक्षित रोगों जैसी बीमारियों के नए उपचारों के विकास को प्रेरित किया है. 1901 से 2024 के बीच, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 229 नोबेल पुरस्कार विजेताओं को 115 बार प्रदान किया जा चुका है.

पिछले साल, यह पुरस्कार माइक्रोआरएनए की खोज के लिए अमेरिकी विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था. ये वार्षिक पुरस्कार फिजिक्स, केमिकल साइंस, Literature and peace के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं. इस पुरस्कार में लगभग 1.2 मिलियन डॉलर की पुरस्कार राशि और इंस्टेट फेम शामिल है.

फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कारों की घोषणा मंगलवार को, केमिकल साइंस के लिए बुधवार को और Literature and peace के लिए गुरुवार को की जाएगी. शांति के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा शुक्रवार को की जाएगी, जबकि अर्थशास्त्र के लिए नोबेल मेमोरियल पुरस्कार की घोषणा 13 अक्टूबर को की जाएगी.

नोबेल पुरस्कार विजेताओं को हर साल 10 दिसंबर को, उनके संस्थापक, स्वीडिश रसायनज्ञ और आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर, प्रदान किए जाते हैं. यह वह दिन है जब 1896 में अल्फ्रेड नोबेल का निधन हुआ था और 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था, नोबेल शांति पुरस्कार का इतिहास और अल्फ्रेड नोबेल में बताया गया है. कुछ प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेताओं में वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, नील्स बोहर और मैरी क्यूरी, लेखक अर्नेस्ट हेमिंग्वे और अल्बर्ट कामू, और नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और मदर टेरेसा जैसे प्रमुख नेता शामिल हैं.

Last Updated : October 6, 2025 at 3:48 PM IST

TAGGED:

PERIPHERAL IMMUNE TOLERANCENOBEL PRIZE IN MEDICINEFRED RAMSDELL AND SHIMON SAKAGUCHIMARY E BRANCONOBEL PRIZE IN MEDICINE 2025

