हार्ट अटैक, कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियों के सबसे बड़े कारण की हुई पहचान, जानें क्या कहता है अध्ययन
एक अध्ययन के मुताबिक, भारत में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से मृत्यु दर में वृद्धि हुई है और कई बीमारियों का खतरा बढ़ गया है...
Published : September 15, 2025 at 1:51 PM IST
मोटापा और अधिक वजन को शुरुआत में मुख्यतः पश्चिमी देशों की समस्या माना जाता था, लेकिन हाल के वर्षों में यह एक वैश्विक समस्या बन गई है. खराब खान-पान, फिजिकल इनएक्टिविटी, जेनेटिक फैक्टर्स और बदलती लाइफस्टाइल के कारण दुनिया भर में मोटापे के मामले बढ़ रहे हैं. द लैंसेट में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन, (जिसमें 1990 से 2022 तक के वजन के आंकड़ों को मापा गया था), में पाया गया कि इस मामले में भारतीय भी पीछे नहीं हैं. दरअसल, भारत इस समय मोटापे के संकट से जूझ रहा है.
इस अध्ययन से पता चला है कि भारत की 70 फीसदी शहरी आबादी यानी आठ करोड़ लोग मोटापे और अधिक वजन से पीड़ित हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से एक करोड़ लोग 5-19 वर्ष की आयु वर्ग के हैं. अधिक वजन या मोटापा न केवल तनाव और असुरक्षा का कारण बनता है, बल्कि यह जानलेवा भी हो सकता है क्योंकि इससे कई गैर-संचारी रोग (Non-communicable diseases) हो सकते हैं.
कैसे मोटापा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का कारण बनता है
मोटापा न केवल भारत में, बल्कि दुनिया भर में एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है और पिछले कुछ दशकों में इसकी व्यापकता लगातार बढ़ रही है. इस वृद्धि के साथ-साथ, हार्ट डिजीज, डायबिटीज और कुछ प्रकार के कैंसर जैसे गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) में भी समान रूप से वृद्धि हुई है. इन रोगों के विकास में जेनेटिक और लाइफस्टाइल संबंधी फैक्टर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
हार्ट और ब्लड वेसेल्स डिजीज
मोटापा कोरोनरी आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक और हाई ब्लड प्रेशर के खतरे को काफी बढ़ा देता है. शरीर में अधिक फैट स्टोर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल के साथ-साथ हाई ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा सकती है, जो हार्ट डिजीज और स्ट्रोक के मेन रिस्क फैक्टर्स हैं.
टाइप 2 डायबिटीज
मोटापा टाइप 2 डायबिटीज का एक प्रमुख रिस्क फैक्टर है. शरीर में अधिक फैट, खासकर पेट के आसपास, ब्लड शुगर के लेवल को प्रभावी ढंग से कंट्रोल करने की शरीर की क्षमता को कम कर देता है. समय के साथ, इससे इंसुलिन प्रतिरोध हो सकता है और अंततः टाइप 2 डायबिटीज डेवलप हो सकता है.
कुछ प्रकार के कैंसर
मोटापा कई प्रकार के कैंसर के खतरे को बढ़ाता है, जिनमें स्तन, कोलोन, किडनी और पैंक्रियाज का कैंसर शामिल है. ऐसा माना जाता है कि मोटापे से जुड़ी पुरानी सूजन और हार्मोनल बदलाव कैंसर के विकास में भूमिका निभाते हैं.
रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर
मोटापा रेस्पिरेटरी हेल्थ को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे स्लीप एपनिया और अस्थमा जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. अधिक वजन वायुमार्ग पर दबाव डाल सकता है, जिससे नींद में सांस लेना मुश्किल हो सकता है और अस्थमा के लक्षण बिगड़ सकते हैं.
जोड़ों की समस्याएं
मोटे लोगों का अधिक वजन जोड़ों, खासकर घुटनों, कूल्हों और पीठ के निचले हिस्से पर अधिक दबाव डालता है. इससे जोड़ों में दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस और गतिशीलता में कमी हो सकती है, जिससे वेट बढ़ने और साइकिल ऑफ इन एक्टिविटी और भी तेज हो जाता है.
लैंसेट अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष
- मृत्यु दर में बढ़ोतरी: पिछले दस वर्षों में भारत में 80 वर्ष से कम आयु के लोगों में क्रोनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण डेथ रेट में वृद्धि हुई है.
- महिलाओं के लिए ज्यादा रिस्क: महिलाओं में यह बढ़ोतरी अधिक है. यह 2001 में 46.7 फीसदी से बढ़कर 2019 में 48.7 फीसदी हो गई है. हालांकि पुरुषों की डेथ रेट में भी वृद्धि हुई है, लेकिन यह महिलाओं की तुलना में कम है.
- वैश्विक स्तर पर: इस अवधि के दौरान, दुनिया के अधिकांश देशों में मृत्यु दर में गिरावट आई है. इसका मुख्य कारण बेहतर हेल्थ केयर सिस्टम, समय पर पहचान और बेहतर इलाज है. अध्ययन में कहा गया है कि भारत अभी भी इन क्षेत्रों में पीछे है.
- महिलाओं को ज्यादा खतरा क्यों है?
40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में हार्ट डिजीज, डायबिटीज, स्ट्रोक और फेफड़ों के कैंसर होने की संभावना अधिक होती है. इसके कारण इस प्रकार हैं...
- देर से पहचान: महिलाओं में रोगों का निदान देर से होता है.
- चिकित्सा की अनुपलब्धता: निवारक चिकित्सा सुविधाएं और उपचार महिलाओं के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं हैं.
- सामाजिक परिस्थितियां: इसका एक प्रमुख कारण यह है कि महिलाओं के स्वास्थ्य को आमतौर पर साधारण माना जाता है.
- जीवनशैली: जीवनशैली में बदलाव जैसे आहार संबंधी आदतें और काम से संबंधित स्ट्रेस भी इसमें योगदान करते हैं.
जागरुकता
डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज का समय पर जांच कराने के लिए जनता में अधिक जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है. यह अध्ययन भारत में स्वास्थ्य आंकड़ों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाता है. Health monitoring system में सुधार बेहद जरूरी है क्योंकि वास्तविक स्थिति अध्ययन में बताए गए आंकड़ों से कहीं ज्यादा खराब हो सकती है. जहां अधिकांश देश क्रोनिक डिजीज से होने वाली मौतों की संख्या में कमी ला रहे हैं, वहीं भारत इसके विपरीत दिशा में जा रहा है. इसका खास तौर पर महिलाओं पर असर पड़ रहा है. अध्ययन में कहा गया है कि अगर तत्काल उपाय नहीं किए गए तो स्थिति और बिगड़ सकती है.
(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया किसी एक्सपर्ट से सलाह लें.)