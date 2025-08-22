फेफड़ों का कैंसर दुनिया में सबसे आम कैंसर में से एक है. कई अध्ययनों से पता चला है कि हर साल 18 लाख लोग इससे मरते हैं. इसका मुख्य कारण यह है कि इसका पता तब तक नहीं चलता जब तक यह गंभीर न हो जाए. विशेषज्ञों का कहना है कि स्तन कैंसर जैसी बीमारियों में लक्षण पहले दिखाई देते हैं, इसलिए इसका पता पहले लगने की संभावना रहती है. लेकिन,फेफड़ों का कैंसर ऐसा नहीं है. यह बिना किसी को पता चले अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है और शुरुआती दौर में इसका पता लगाना मुश्किल होता है. इसी क्रम में, आइए अब जानते हैं कि फेफड़ों के कैंसर को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है?

शुरुआती लक्षणों का पता ना चलना

मेडलाइनप्लस के एक अध्ययन में पाया गया है कि फेफड़ों के कैंसर के कोई भी लक्षण तब तक दिखाई नहीं देते जब तक कि कैंसर गंभीर न हो जाए. ऐसा इसलिए है क्योंकि फेफड़ों में दर्द ग्राही कम होते हैं, इसलिए जब तक ट्यूमर बहुत बड़ा न हो जाए, दर्द महसूस नहीं होता है. कई लोगों को इसका पता तब तक नहीं चलता जब तक कि कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों, जैसे गर्दन, में फैल न जाए.

अन्य बीमारियों से मिलते-जुलते लक्षण

कैंसर के शुरुआती लक्षण अन्य सामान्य बीमारियों के लक्षणों से मिलते-जुलते हो सकते हैं. जैसे कि थकान, वजन घटना, और बुखार जैसी समस्याएं कैंसर और अन्य बीमारियों दोनों में हो सकती हैं. विशेषज्ञों के मुसाबिक, खांसी, थकान, सांस फूलना, सीने में दर्द, घरघराहट और स्वर बैठना जैसे लक्षणों को सीओपीडी, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी समस्याओं के रूप में गलत तरीके से पहचाना जाता है, और खांसते समय उल्टी आना भी टीबी मान लिया जाता है. इस प्रक्रिया में, कई लोग इलाज नहीं करवा पाते, और जब तक कैंसर का पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है. इसलिए, किसी भी असामान्य लक्षण को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

धीमी गति से बढ़ना

विशेषज्ञों का कहना है कि ज्यादातर कैंसर , जैसे एडेनोकार्सिनोमा, धीरे-धीरे बढ़ते हैं. इसलिए, बीमारी और उसके लक्षण तब तक दिखाई नहीं देते जब तक कि वह अंतिम चरण तक न पहुंच जाए, और कुछ लोगों में तो कोई लक्षण ही नहीं दिखाई देते. यही कारण है कि कई लोगों में फेफड़ों के कैंसर का निदान तब होता है जब वह बहुत हाई स्टेज में पहुंच चुका होता है.

शुरुआती जांच का ना होना

विशेषज्ञों का कहना है कि स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के विपरीत, फेफड़ों के कैंसर के लिए कोई प्रारंभिक जांच परीक्षण उपलब्ध नहीं हैं. उनका कहना है कि प्रारंभिक जांच केवल उन लोगों के लिए की जाती है जिनमें अत्यधिक और लंबे समय तक स्मोकिंग जैसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं. यही एक कारण है कि कैंसर का निदान तब तक नहीं हो पाता जब तक कि यह गंभीर न हो जाए.

यह मिथक कि यह केवल धूम्रपान करने वालों को ही प्रभावित करता है

बहुत से लोग मानते हैं कि फेफड़ों का कैंसर केवल सिगरेट, बीड़ी और गांजे का सेवन करने वालों को ही होता है. हालांकि धूम्रपान करने वालों को इसका खतरा अधिक होता है, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि धूम्रपान न करने वालों को भी यह हो सकता है. कई अध्ययनों से पता चला है कि कई ऐसे लोग भी इससे प्रभावित होते हैं जिन्होंने कभी सिगरेट नहीं पी. हालांकि स्मोकिंग फेफड़ों के कैंसर का एक प्रमुख रिस्क फैक्टर है, क्लीवलैंड क्लिनिक के एक अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों में इसका निदान हुआ है, उनमें से 20 फीसदी तक ने कभी धूम्रपान नहीं किया है.

मेडलाइनप्लस के एक अध्ययन में कहा गया है कि सेकेंड हैंड स्मोक, जो सिगरेट के धुएं और धूम्रपान करने वाले द्वारा छोड़े गए धुएँ का मिश्रण है, जब सांस ली जाती है, तो धूम्रपान करने वालों के समान ही कैंसर पैदा करने वाले फैक्टर्स के संपर्क में आने से कैंसर हो सकता है. इसके अलावा, रेडॉन, एस्बेस्टस, यूरेनियम, डीजल धुआं, सिलिका, कोयला उत्पाद और हवा में मौजूद विषाक्त पदार्थों जैसे हानिकारक पदार्थों के संपर्क में आने से भी यह कैंसर हो सकता है. इसलिए, किसी भी संदिग्ध लक्षण के दिखाई देने पर डॉक्टर से परामर्श करने की सलाह दी जाती है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और निर्देश केवल आपकी समझ के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. हालांकि, इनका पालन करने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना सबसे अच्छा है.)