ETV Bharat / health

हाई यूरिक एसिड के लेवल को नेचुरल तरीके से कम करने के लिए इसे अपने आहार में करें शामिल

यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल करने में आहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. जानें कि इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए...

Learn from experts what to do to naturally reduce high uric acid levels.
हाई यूरिक एसिड के लेवल को नेचुरल तरीके से कम करने के लिए इसे अपने आहार में करें शामिल (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 27, 2025 at 7:58 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो प्यूरीन के टूटने से बनता है, यह केमिकल भोजन और पेय पदार्थों में पाए जाते हैं और शरीर में भी स्वाभाविक रूप से बनते हैं. शरीर इस यूरिक एसिड को खून में घोलकर किडनी के माध्यम से मूत्र के जरिए बाहर निकाल देता है. जब शरीर में यूरिक एसिड बहुत अधिक हो जाता है या उसे ठीक से बाहर नहीं निकाला जा पाता है, तो खून में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, जिसे हाइपरयूरिसीमिया कहते हैं, और यह गाउट या किडनी की पथरी जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है.

हालांकि, समय के साथ इस स्थिति को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि हाई यूरिक एसिड का लेवल कई अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है. दवाओं के अलावा, हाई रक्त यूरिक एसिड लेवल (हाइपरयूरिसीमिया) को नियंत्रित करने के लिए उचित आहार भी जरूरी है. विशेषज्ञों का कहना है कि इस स्थिति का इलाज आहार से भी किया जा सकता है. आहार में बदलाव और ज्यादा पानी पीने से हाई यूरिक एसिड को कम करने में मदद मिल सकती है.जानें कि पोषण विशेषज्ञ रुजुता दिवेकर क्या सलाह देती हैं...

आहार की मुख्य भूमिका क्या है?
यूरिक एसिड के लेवल को नियंत्रित करने में आहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. रेड मीट, लिवर और किडनी जैसे मांस में प्यूरीन की मात्रा अधिक होती है. सार्डिन और समुद्री मछली में भी प्यूरीन होता है, और इन्हें खाने से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है. यूरिक एसिड के लेवल को प्राकृतिक रूप से कम करने के लिए, आपको प्यूरीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन कम करना चाहिए. कम प्यूरीन वाले खाद्य पदार्थ जैसे अंडे, कम फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स, ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और मेवे खाएं. इसके अलावा, संतरे और शिमला मिर्च जैसे विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने से यूरिक एसिड का स्तर कम हो सकता है. चेरी में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो सूजन को कम करने में मदद करते हैं. प्रोसेस्ड और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों का सेवन कम से कम करना चाहिए.

Learn from experts what to do to naturally reduce high uric acid levels.
हाई यूरिक एसिड के लेवल को नेचुरल तरीके से कम करने के लिए इसे अपने आहार में करें शामिल (CANVA)

शराब और बीयर के सेवन से बचें
बीयर और शराब का अधिक सेवन न करना ही बेहतर है. इनके साथ-साथ स्पिरिट पीने से यूरिक एसिड का स्तर बढ़ता है. ये किडनी की यूरिक एसिड को बाहर निकालने की क्षमता को कम कर देते हैं. इसके अलावा, मीठे पेय पदार्थों में मौजूद फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ाता है. इसलिए, इन्हें सीमित करने से गठिया को कम करने में मदद मिलेगी. शराब का सेवन कम से कम करना चाहिए. सीमित मात्रा में पीने की सलाह दी जाती है. मीठे पेय पदार्थों की बजाय, बिना चीनी वाले फलों के रस, पानी, हर्बल चाय और ब्लैक कॉफी पिएं.

Learn from experts what to do to naturally reduce high uric acid levels.
हाई यूरिक एसिड के लेवल को नेचुरल तरीके से कम करने के लिए इसे अपने आहार में करें शामिल (ANI)

फ्रेश फूड और हाइड्रेशन
घर का बना खाना खाना हमेशा बेहतर होता है. हमें बाहर का खाना कम खाना चाहिए क्योंकि हमें पता नहीं होता कि उसमें क्या मिला हुआ है. इससे न सिर्फ यूरिक एसिड होता है, बल्कि दूसरी समस्याएं भी होती हैं. इसलिए, हमें घर पर ताजा पका खाना ही खाना चाहिए. साथ ही, यूरिक एसिड को रक्त वाहिकाओं में जमा होने और जोड़ों में क्रिस्टल बनने से रोकने के लिए हमें ज्यादा पानी पीना चाहिए. हमें दिन में 8 से 12 कप पानी पीना चाहिए। इससे पेशाब बढ़ता है और पेशाब पतला होता है. नाश्ते में नींबू का रस पीने से एसिडोसिस कम होता है और यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मदद मिलती है.

व्यायाम
ज्यादा वजन होने से यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है. इसलिए, वजन कम करने के लिए, आपको नियमित रूप से रोजाना 30 मिनट पैदल चलना, तैरना या साइकिल चलाना चाहिए. जब ​​हम व्यायाम करते हैं, तो हमारा मेटाबॉलिज़्म बढ़ता है, ब्लड फ्लो बेहतर होता है, और यह किडनी के लिए अच्छा होता है. इसलिए, आपको नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए.

Learn from experts what to do to naturally reduce high uric acid levels.
हाई यूरिक एसिड के लेवल को नेचुरल तरीके से कम करने के लिए इसे अपने आहार में करें शामिल (GETTY IMAGES)

अच्छी नींद
अच्छी नींद हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है. नींद हमारे शरीर से यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मदद करती है. नींद के दौरान, शरीर खुद को रिपेयर करने में मदद करता है. इससे न सिर्फ यूरिक एसिड कम होता है, बल्कि दूसरी समस्याएं भी कम होती हैं. इसलिए अच्छी नींद अवश्य लें.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

NATURALLY REDUCE HIGH URIC ACIDNATURAL WAYS TO REDUCE URIC ACIDFOOD DECREASES URIC ACID LEVELSहाई यूरिक एसिड के लेवलREDUCE URIC ACID NATURALLY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जम्मू-कश्मीर में टॉप सुरक्षा बैठक, फिर से खुले कई और पर्यटक स्थल

Tata Capital IPO: पैसा रखें तैयार! इस तारीख से खुल रहा 2025 का सबसे बड़ा IPO

एशिया कप 2025: फाइनल से पहले ICC ने सूर्या-रऊफ और फरहान को सुनाई सजा, रिपोर्ट्स में हुआ बड़ा खुलासा

न्यूयॉर्क: जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की, इन मुद्दों पर दिया जोर दिया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.