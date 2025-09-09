इस एक विटामिन की कमी से हो सकता है हार्ट अटैक, जांच कराएं कहीं आपमें इसकी कमी तो नहीं?
हृदय रोग, विशेषकर हार्ट अटैक की समस्या आज काफी बढ़ गई है, इसलिए जानिए किस विटामिन की कमी से होती है यह समस्या...
Published : September 9, 2025 at 7:05 PM IST
आजकल दिल से जुड़ी बीमारियां न सिर्फ बुज़ुर्गों में, बल्कि युवाओं में भी देखने को मिल रही हैं. कई लोग हार्ट अटैक के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं. वहीं, कई लोग कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज जैसी बीमारियों को हार्ट अटैक का कारण मानते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन डी की कमी भी हार्ट डिजीज का एक बड़ा कारण है? जी हां, चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हमारे शरीर में इस विटामिन की कमी हो जाए, तो इसका सीधा असर हृदय स्वास्थ्य पर पड़ता है. आइए जानते हैं कि इस विटामिन की कमी का हार्ट पर क्या असर पड़ता है.
विटामिन डी की कमी और हार्ट डिजीज के बीच क्या संबंध है?
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसीन के अनुसार, विटामिन डी हमारे शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाता है. यह न सिर्फ हमारे शरीर में कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल को बैलेंस रखता है, बल्कि हमारी हड्डियों को भी मजबूत रखता है. लेकिन चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि कई बार इसका असर हड्डियों और हृदय पर भी पड़ता है. ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों में इसकी कमी होती है, उनमें हृदय रोग का खतरा दोगुना हो जाता है. जब शरीर में विटामिन डी की कमी होती है, तो ब्लड प्रेशर असंतुलित हो जाता है, जिससे ब्लड वेसेल्स में सूजन आ जाती है. यह स्थिति धीरे-धीरे हार्ट डिजीज का कारण बनती है.
विटामिन डी की कमी के लक्षण
अगर आपको अक्सर थकान महसूस होती है, तो यह विटामिन डी की कमी का संकेत हो सकता है. इसके अलावा, हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द, बार-बार बीमार पड़ना, डिप्रेशन या मूड में बदलाव, अगर ये लक्षण आपके शरीर में दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको विटामिन डी की कमी है.
नींद न आना: विश्व स्वास्थ संगठन के अनुसार विटामिन-डी की कमी से ठीक से नींद न आना, बार- बार नींद टूटने जैसी समस्या हो सकती है. जब हमारे शरीर में विटामिन-डी की कमी होने लगती है, तो शरीर में मेलाटोनिन नामक केमिकल का बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ठीक से नींद नहीं आती है.
हाथ, पैर, कमर में दर्द: विटामिन-डी कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है. इससे हड्डियां मजबूत होती हैं. ऐसे में विटामिन-डी की कमी शरीर में कैल्शियम की कमी का भी कारण बनता है. बीएमसी मस्कोस्केलेटल डिसऑर्डर में प्रकाशित अध्ययन में पाया गया कि विटामिन-डी की कमी से लगातार कमर दर्द की समस्या हो सकती है.
विटामिन डी की कमी कैसे दूर करें?
- प्रतिदिन सुबह उठते ही कम से कम 15 मिनट तक धूप में बैठें.
- अपने आहार में दूध, दही, अंडे, मशरूम और वसायुक्त मछली शामिल करें.
- इसके अलावा, अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार विटामिन डी की सप्लिमेंट्स लें.
- दिल के दौरे को रोकने के लिए समय-समय पर अपने विटामिन डी के स्तर की जांच करते रहें.
- यदि आपको संदेह है कि आपमें विटामिन डी की कमी है, तो तुरंत उपचार लें.
- इसके अलावा, अपनी दिनचर्या में संतुलित आहार और नियमित व्यायाम को शामिल करें.
- विटामिन डी की कमी को नजरअंदाज करना खतरनाक है. अगर आप हार्ट अटैक के खतरे को कम करना चाहते हैं, तो आपको अपनी जीवनशैली में बदलाव लाना होगा.
(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल सामान्य जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवरों की सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए. यदि आप इस विधि या प्रक्रिया को अपनाना चाहते हैं, तो किसी योग्य चिकित्सा पेशेवर से सलाह लेना बेहतर होगा.)