इस एक विटामिन की कमी से हो सकता है हार्ट अटैक, जांच कराएं कहीं आपमें इसकी कमी तो नहीं?

आजकल दिल से जुड़ी बीमारियां न सिर्फ बुज़ुर्गों में, बल्कि युवाओं में भी देखने को मिल रही हैं. कई लोग हार्ट अटैक के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं. वहीं, कई लोग कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज जैसी बीमारियों को हार्ट अटैक का कारण मानते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन डी की कमी भी हार्ट डिजीज का एक बड़ा कारण है? जी हां, चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हमारे शरीर में इस विटामिन की कमी हो जाए, तो इसका सीधा असर हृदय स्वास्थ्य पर पड़ता है. आइए जानते हैं कि इस विटामिन की कमी का हार्ट पर क्या असर पड़ता है.

विटामिन डी की कमी और हार्ट डिजीज के बीच क्या संबंध है?

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसीन के अनुसार, विटामिन डी हमारे शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाता है. यह न सिर्फ हमारे शरीर में कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल को बैलेंस रखता है, बल्कि हमारी हड्डियों को भी मजबूत रखता है. लेकिन चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि कई बार इसका असर हड्डियों और हृदय पर भी पड़ता है. ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों में इसकी कमी होती है, उनमें हृदय रोग का खतरा दोगुना हो जाता है. जब शरीर में विटामिन डी की कमी होती है, तो ब्लड प्रेशर असंतुलित हो जाता है, जिससे ब्लड वेसेल्स में सूजन आ जाती है. यह स्थिति धीरे-धीरे हार्ट डिजीज का कारण बनती है.

विटामिन डी की कमी के लक्षण

अगर आपको अक्सर थकान महसूस होती है, तो यह विटामिन डी की कमी का संकेत हो सकता है. इसके अलावा, हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द, बार-बार बीमार पड़ना, डिप्रेशन या मूड में बदलाव, अगर ये लक्षण आपके शरीर में दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको विटामिन डी की कमी है.