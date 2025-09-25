ETV Bharat / health

इन 5 लोगों के लिए जहरीला हो सकता है साबूदाना! व्रत में इसे खाने की न करें गलती!

इन 5 लोगों के लिए जहरीला हो सकता है साबूदाना! व्रत में इसे खाने की न करें गलती! ( GETTY IMAGES )

By ETV Bharat Health Team Published : September 25, 2025 at 6:20 PM IST 5 Min Read