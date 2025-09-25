इन 5 लोगों के लिए जहरीला हो सकता है साबूदाना! व्रत में इसे खाने की न करें गलती!
साबूदाना न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. हालांकि, कुछ लोगों के लिए हानिकारक भी हो सकता है...
Published : September 25, 2025 at 6:20 PM IST
शारदीय नवरात्रि का त्योहार शुरू हो चुका है. नौ दिनों तक चलने वाले इस पावन पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. कई लोग इन नौ दिनों में केवल शाकाहारी व्यंजन ही खाते हैं. वहीं, कुछ लोग व्रत के दौरान साबूदाना खाना पसंद करते हैं. खिचड़ी, वड़े, खीर से लेकर फैंसी स्नैक्स तक, साबूदाना कई व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है. साबूदाना न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहतमंद भी होता है. इसमें प्रोटीन, मैग्नीशियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और जिंक जैसे कई पोषक तत्व होते हैं. इसके बावजूद, साबूदाना कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है. जिन लोगों को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उन्हें साबूदाना खाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह उनके हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है...
जानिए किन लोगों को व्रत के दौरान साबूदाना खाने से बचना चाहिए.
- पाचन संबंधी समस्याएं: नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, अगर आपको पाचन संबंधी समस्याएं हैं, तो साबूदाना इन समस्याओं को और बढ़ा सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि साबूदाने में जिंक की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है. इससे पेट फूलना, कब्ज, मतली, पेट दर्द और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसमें फाइबर भी ज्यादा होता है, जिससे कब्ज हो सकता है.
- डायबिटीज की समस्या: नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, डायबिटीज से पीड़ित लोगों को साबूदाना खाने से बचना चाहिए. इसके अलावा, साबूदाना में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, जिससे ब्लड शुगर का स्तर तेजी से बढ़ सकता है. साबूदाना खाने से बचें, खासकर अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की भी समस्या है.
- लो ब्लड प्रेशर: अगर आपका ब्लड प्रेशर लगातार कम रहता है, तो आपको साबूदाना खाने से बचना चाहिए. ऐसा इसलिए है क्योंकि साबूदाना में पोटैशियम की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, जो ब्लड प्रेशर लेवल को और कम कर देता है. अगर आपका ब्लड प्रेशर पहले से ही कम है, तो यह समस्या को और बदतर बना सकता है. अगर आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाली दवाएं ले रहे हैं, तो साबूदाना खाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें.
- मोटापे की समस्या: अगर आप मोटे हैं और वजन घटाने वाली डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो साबूदाना खाने से बचें. साबूदाना कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है और कैलोरी भी ज्यादा होती है. ऐसे में अगर आप व्रत के दौरान साबूदाना खाते हैं, तो आपका वजन और बढ़ सकता है.
- किडनी की समस्या होने पर: किडनी की समस्या वाले लोगों को भी साबूदाना खाने से बचना चाहिए. खासकर अगर आपको किडनी में पथरी है, तो आपको साबूदाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए. साबूदाना में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, जिससे किडनी में पथरी और अन्य समस्याएं हो सकती हैं.
साबूदाने की जगह क्या खाएं?
व्रत की थाली से साबूदाना हटाने का मतलब यह नहीं कि आपके पास कोई और विकल्प नहीं है. ऐसे कई खाद्य पदार्थ हैं जो व्रत के दौरान आपको भरपूर एनर्जी और पोषण दे सकते हैं. पोषण विशेषज्ञों के अनुसार, साबूदाने की जगह आप तीन चीजें खा सकते हैं.ये हैं भगर, कुट्टू का दलिया और राजगिरा पराठा.
इसके क्या लाभ हैं?
- भगर - भगर एक पौष्टिक आहार है. यह पचने में भी आसान होता है। इसमें सोडियम, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, विटामिन सी और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है. अपच और डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए यह एक अच्छा विकल्प है. इसमें मौजूद फाइबर अपच, कब्ज और गैस की समस्या से राहत दिलाने में मदद करता है. भगर वजन कम करने वालों के लिए भी फायदेमंद है. यह मधुमेह रोगियों के लिए अच्छा है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है.
- कुट्टू का दलिया - इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है. इस वजह से इसे खाने से आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होगा। यह वजन नियंत्रित रखने में भी मदद करता है.
- राजगिरा पराठा - यह प्रोटीन से भरपूर और प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन-मुक्त होता है. राजगिरा प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम और आयरन से भरपूर होता है, जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है. राजगिरे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिसकी वजह से यह ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करता है. डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए यह एक सुरक्षित और पौष्टिक विकल्प है. राजगिरा फाइबर से भरपूर होता है. इस वजह से इसके सेवन से पेट लंबे समय तक भरा रहता है.
