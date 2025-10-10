ETV Bharat / health

जानिए खाली पेट नाश्ते में कौन सा फल खाना होता है सबसे अच्छा

जानिए खाली पेट नाश्ते में कौन सा फल खाना होता है सबसे अच्छा ( GETTY IMAGES )

पपीता: पपीता उन फलों में से एक है जिसे खाली पेट खाना अच्छा होता है. इसमें 'पपेन' नामक एंजाइम होता है. एनसीबीआई जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि यह पाचन के लिए बहुत अच्छा है. पपीता एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है. यह भोजन को बेहतर ढंग से पचाने में भी मदद करता है. पपीता फाइबर का भी अच्छा स्रोत है और नाश्ते के लिए एक बेहतरीन फल है जो वजन प्रबंधन में मदद करता है.

नाश्ते में फाइबर, विटामिन और जरूरी एंजाइम्स से भरपूर फल शामिल करने से पाचन क्रिया बेहतर होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और वजन नियंत्रित रखने में मदद मिलती है. ऐसे में, आइए जानें ऐसे ही 5 फलों के बारे में जिन्हें रोज़ सुबह खाली पेट खाया जा सकता है और इन्हें कैसे खाना चाहिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फयदा मिले...

नाश्ते में फल खाना सेहत के लिए बहुत जरूरी है. फल शरीर को कई पोषक तत्व, खनिज, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करते हैं, जो हमें कई गंभीर बीमारियों से बचाते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं. दिन की हेल्दी और एनर्जेटिक शुरुआत के लिए एक पौष्टिक नाश्ता जरूरी है. हमारा पहला भोजन, खासकर खाली पेट, पाचन तंत्र की कार्यप्रणाली, पोषक तत्वों के अवशोषण और पूरे दिन एनर्जी के लेवल को प्रभावित करता है. ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि अधिकतम स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए खाली पेट कुछ फल खाना सबसे अच्छा है...

तरबूज: तरबूज सबसे ज्यादा हाइड्रेटिंग फलों में से एक है. यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, आयरन के अवशोषण में मदद करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है. तरबूज पोटेशियम, कॉपर और विटामिन सी, ए और बी5 से भरपूर होता है. इसके अलावा, तरबूज कोलेजन उत्पादन को बेहतर बनाता है, जिससे त्वचा अधिक लचीली बनती है. तरबूज उन फलों में से एक है जो ब्लड शुगर के स्तर को नहीं बढ़ाता. इसलिए, यह फल डायबिटीज के रोगियों के लिए भी अच्छा है. लेकिन इसका सेवन करने से पहले, रोगियों को किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह जरूर लेनी चाहिए.

जानिए खाली पेट नाश्ते में कौन सा फल खाना होता है सबसे अच्छा (GETTY IMAGES)

संतरा: विटामिन सी से भरपूर संतरे और अन्य फल प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं. संतरे में सूजन-रोधी गुण होते हैं. संतरे विटामिन बी, मैग्नीशियम, पोटैशियम और कॉपर जैसे पोषक तत्वों से भी भरपूर होते हैं. इनमें कैलोरी भी कम होती है, जो आयरन के अवशोषण और डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करती है. हालांकि, संतरे अम्लीय होते हैं, इसलिए इन्हें खाली पेट खाने से कुछ लोगों को सीने में जलन हो सकती है.

स्ट्रॉबेरी: स्ट्रॉबेरी और अन्य बेरीज खाली पेट खाना सबसे अच्छा होता है. स्ट्रॉबेरी फाइबर और मैग्नीशियम व विटामिन सी जैसे पोषक तत्वों का एक बेहतरीन स्रोत हैं. इन्हें खाली पेट खाने से ब्लड शुगर का स्तर नहीं बढ़ता, इसलिए यह डायबिटीज के खतरे को कम करने में मदद करता है. स्ट्रॉबेरी में सूजन-रोधी गुण होते हैं और ये प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद करते हैं.

जानिए खाली पेट नाश्ते में कौन सा फल खाना होता है सबसे अच्छा (GETTY IMAGES)

केले: केले फाइबर और पोटैशियम, विटामिन बी6 और विटामिन सी जैसे जरूरी पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत हैं. एनसीबीआई जर्नल में 2019 में प्रकाशित "हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन केले कंजम्पशन: ए सिस्टमैटिक रिव्यू" नामक एक अध्ययन के अनुसार, केले पाचन तंत्र को बेहतर बनाने और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं. हालांकि, डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि खाली पेट केला खाने से ब्लड शुगर का लेवल बढ़ सकता है, जो डायबिटीज रोगियों के लिए खतरनाक हो सकता है. इसलिए, खाली पेट केले खाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे इसे मेवे, ओट्स या दही के साथ खाएं.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)