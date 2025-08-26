भोजन छोड़ने के बाद अचानक चक्कर आना, कंपकंपी या पसीना आना न केवल थकान का, बल्कि डायबिटिक शॉक का भी संकेत हो सकता है, जिसे गंभीर हाइपोग्लाइसीमिया भी कहा जाता है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, यह स्थिति तब होती है जब रक्त शर्करा का स्तर खतरनाक रूप से कम हो जाता है, अक्सर तब जब शरीर बहुत अधिक इंसुलिन का उत्पादन करता है, या बहुत देर से खाने, या पर्याप्त पोषण के बिना अत्यधिक शारीरिक परिश्रम करने के कारण होता है. यह स्थिति डायबिटीज से पीड़ित लोगों में अधिक आम है. मतलब, डायबिटीज से ग्रस्त लोगों में, डायबिटिक शॉक तेजी से बढ़ सकता है, और अगर इसका इलाज न किया जाए तो यह मस्तिष्क, हार्ट और पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है.

अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के अनुसार, इसके लक्षणों को शुरुआती दौर में पहचानकर और उनका प्रबंधन करके गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सकता है. हालांकि हल्के हाइपोग्लाइसीमिया का इलाज कुछ मीठा खाकर किया जा सकता है, लेकिन डायबिटिक शॉक एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत होती है. शुरुआती लक्षणों और गंभीर शॉक के बीच का अंतर जानने से बहुत फर्क पड़ सकता है. आइए खबर में जानते हैं कि डायबिटिक शॉक क्या है, इसके चेतावनी संकेत क्या हैं, और सुरक्षित रूप से ठीक होने और भविष्य में शॉक से बचने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं.

डायबिटिक शॉक क्या है और यह क्यों होता है

डायबिटिक शॉक, या गंभीर हाइपोग्लाइसीमिया, तब होता है जब ब्लड शुगर का स्तर खतरनाक रूप से कम हो जाता है, आमतौर पर 70 mg/dL से भी कम. इस स्थिति में, लोग शरीर और मस्तिष्क ऊर्जा की कमी से जूझते हैं, जिससे शारीरिक और मानसिक कार्य में तेजी से गिरावट आती है. इसके सबसे आम कारण हैं इंसुलिन की खुराक का गलत आकलन, भोजन छोड़ना, पर्याप्त भोजन किए बिना हेवी एक्सरसाइज करना, या बिना खाए शराब पीना.

जानिए कब क्या होता है डायबिटिक शॉक, कैसे यह स्थिति आपके जीवन के लिए खतरा बन सकती है (GETTY IMAGES)

सामान्य थकान या कमजोरी के विपरीत, ब्लड शुगर में यह गिरावट अचानक होती है और कुछ ही मिनटों में बढ़ सकती है. शरीर इन लक्षणों के माध्यम से इमरजेंसी कंडीशन का संकेत देने की कोशिश करता है, और अगर इसे नजरअंदाज किया जाए, तो यह बेहोशी या दौरे का रूप ले सकता है.

डायबिटिक शॉक के शुरुआती चेतावनी संकेत

शुरुआती संकेतों को तुरंत पहचानना जरूरी है, इन लक्षणों पर ध्यान दें...

हाथ कांपना या कंपकंपी महसूस होना

अचानक पसीना आना

तेज भूख लगना

सिरदर्द या चक्कर आना

धुंधली दृष्टि

चिड़चिड़ापन या चिंता जैसे मूड में बदलाव

ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई या भ्रम

अगर इन लक्षणों को नजरअंदाज किया जाए, तो ये बिगड़कर अस्पष्ट भाषा, दौरे, बेहोशी या यहां तक कि कोमा में भी जा सकते हैं.

डायबिटिक शॉक के दौरान क्या करें

15-15 नियम का पालन करें: 15 ग्राम तेज असर वाले कार्बोहाइड्रेट (जूस, ग्लूकोज की गोलियां, शहद) लें और 15 मिनट बाद ब्लड शुगर की दोबारा जांच करें.

जरूरत पड़ने पर दोहराएं: अगर स्तर कम रहता है, तो 15 ग्राम और लें.

बेहोश व्यक्ति को खाना न दें: इससे गला घुटने का खतरा अधिक होता है.

अगर उपलब्ध हो, तो ग्लूकागन इंजेक्शन का इस्तेमाल करें: इससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है.

अगर व्यक्ति प्रतिक्रिया न दे रहा हो, दौरा पड़ रहा हो, या उसकी हालत में सुधार न हो रहा हो, तो तुरंत इमरजेंसी सेवाओं को कॉल करें.

रोजमर्रा की जिंदगी में डायबिटिक शॉक से बचने के तरीके

इस स्थिति से बचाव मुख्यतः नियमितता और अवेयरनेस पर निर्भर करती है. डायबिटीज से ग्रस्त लोगों के लिए समय पर भोजन करना जरूरी है. व्यायाम से पहले और बाद में ब्लड शुगर लेवल की निगरानी भी खतरे की जल्द पहचान करने में मदद कर सकती है, खासकर एक्टिव लाइफस्टाइल वाले लोगों के लिए. चिकित्सकीय देखरेख में इंसुलिन या मौखिक दवाओं का सावधानीपूर्वक समायोजन एक और महत्वपूर्ण निवारक कदम है. जीवनशैली की आदतें भी मायने रखती हैं. बिना खाए शराब पीने से हाइपोग्लाइसीमिया की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए नाश्ते या भोजन के साथ पेय पदार्थों का सेवन मददगार हो सकता है.

डायबिटीज रोगियों को ग्लूकोज की गोलियां, बिस्कुट या जूस के डिब्बे जैसी इमरजेंसी सप्लाई अपने साथ रखना चाहिए, ये बेहद जरूरी है. ये छोटी-छोटी आदतें अप्रत्याशित परिस्थितियों में तुरंत राहत प्रदान कर सकती हैं और डायबिटीज शॉक के रिस्क को कम कर सकती हैं.

डायबिटिक शॉक के लिए मेडिकल हेल्प कब लें?

सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, कई बार प्रोफेशनल देखभाल आवश्यक होती है. यदि सुधारात्मक उपायों के बाद भी ब्लड शुगर लेवल में सुधार नहीं होता है या यदि लक्षण दौरे, बेहोशी या बेहोशी तक बिगड़ जाते हैं, तो तत्काल चिकित्सा सहायता आवश्यक है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और निर्देश केवल आपकी समझ के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. हालांकि, इनका पालन करने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना सबसे अच्छा है.)