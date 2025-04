ETV Bharat / health

केवल महिलाओं में ही नहीं बल्कि पुरुषों में भी होता है मेनोपॉज, ऐसे लक्षण दिखने पर हो जाएं अलर्ट - MALE MENOPAUSE SYMPTOMS

केवल महिलाओं में ही नहीं बल्कि पुरुषों में भी होता है मेनोपॉज ( GETTY IMAGES )

By ETV Bharat Health Team Published : April 16, 2025 at 9:27 AM IST | Updated : April 16, 2025 at 9:38 AM IST 3 Min Read

Male Menopause: यह तो सभी जानते हैं कि चालीस या पचास वर्ष की आयु के बाद महिलाओं को मेनोपॉज का सामना करना पड़ता है. जब आप मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति शब्द सुनते हैं, तो इसे आमतौर पर महिलाओं से जोड़कर देखा जाता है. लेकिन उम्र बढ़ने के साथ पुरुषों को भी हार्मोनल परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है. महिलाओं की तरह पुरुषों को भी मेनोपॉज फेज से गुजरना पड़ता है. लेकिन पुरुष रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज को एंड्रोपोज कहा जाता है. चिकित्सा की भाषा में इस स्थिति को टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी सिंड्रोम या एण्ड्रोजन डेफिशिएंसी या हाइपोगोनाडिज्म कहा जाता है. पुरुष शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा उम्र के साथ कम हो जाती है. इससे उनके शारीरिक, मानसिक और यौन स्वास्थ्य पर असर पड़ता है. इससे उनकी जीवनशैली में बदलाव आ सकता है. केवल महिलाओं में ही नहीं बल्कि पुरुषों में भी होता है मेनोपॉज (GETTY IMAGES) एंड्रोपोज एक प्राकृतिक अवस्था है और इसके बारे में जागरूकता की कमी के कारण इसके लक्षणों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. पुरुषों में यह अवस्था 40-50 वर्ष की आयु के बीच होती है. पुरुषों के लिए एंड्रोपोज अवस्था उतनी ही संवेदनशील होती है जितनी महिलाओं के लिए मेनोपॉज. आइए खबर के माध्यम से जानें (पुरुष मेनोपॉज) जिसे एंड्रोपोज कहा जाता है उसके लक्षणों और उपचारों के बारे में... केवल महिलाओं में ही नहीं बल्कि पुरुषों में भी होता है मेनोपॉज (GETTY IMAGES)

Last Updated : April 16, 2025 at 9:38 AM IST