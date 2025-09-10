जानें किस दिन और किस समय हार्ट अटैक का खतरा होता है सबसे ज्यादा
हार्ट अटैक किसी को भी कभी भी अचानक आ सकता है, यह एक साइलेंट किलर है, लेकिन जानिए इसका खतरा कब सबसे ज्यादा होता है...
Published : September 10, 2025 at 5:21 PM IST
स्वस्थ जीवन जीने के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. अच्छी सेहत के लिए दिल का स्वस्थ होना बेहद जरूरी है. क्योंकि हाल के दिनों में हार्ट अटैक से होने वाली मौतों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है. इसमें युवा ज्यादा हैं, हार्ट अटैक कभी भी किसी को भी हो सकता है. ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि सोमवार को लोगों को हार्ट अटैक आने की संभावना ज्यादा होती है. रिपोर्ट का दावा है कि सोमवार को दिल की बीमारी का खतरा दूसरे दिनों के मुकाबले 13 प्रतिशत ज्यादा होता है. खास बात यह है कि हार्ट अटैक की संभावना भी सुबह के समय ज्यादा होती है. इसे ब्लू मंडे भी कहा जाता है.
सुबह के समय हार्ट अटैक क्यों आते हैं?
सोमवार को दिल के दौरे ज्यादा क्यों पड़ते हैं?
इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें!
दिल के दौरे से बचाव के उपाय
डॉक्टरों के अनुसार, जीवनशैली और खान-पान में बदलाव लाकर ज्यादातर हृदय संबंधी समस्याओं से बचा जा सकता है. इसके लिए, रोजाना कम से कम आधा घंटा और हफ्ते में कम से कम पांच दिन व्यायाम करना सबसे अच्छा है. डॉक्टर कहते हैं कि तेल का सेवन कम करना, फास्ट फूड की आदत से बचना और ज्यादा सब्जियां और फल खाना बेहतर है. यह भी कहा जाता है कि नियमित हृदय जांच से हृदय रोग का खतरा कम हो सकता है.
(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से सलाह करना चाहिए.)