मशरूम खाने के कई फायदे हैं और इसीलिए अब कई लोग अपने घरों में मशरूम उगा रहे हैं. मशरूम पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और कई तरह के हेल्थ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे हार्ट हेल्थ में सुधार, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना और कैंसर के खतरे को कम करना शामिल है. इन्हें खाने के कई फायदे हैं. मशरूम, खासकर जो छतरी के आकार के टीलों पर उगते हैं, वे केवल बारिश के मौसम में दिखाई देते हैं.

बता दें, मौसम के अनुसार उगने वाली सब्जियां और फल हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं, और मशरूम भी उनमें से एक है. इनमें कैलोरी और फैट बहुत कम होती है. इसके साथ ही, इनमें बी विटामिन, पोटेशियम, सेलेनियम, तांबा, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स भी अधिक होते हैं. विशेष रूप से एर्गोथायोनीन और अन्य एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद होते हैं. आमतौर पर इसे शाकाहारियों का नॉनवेज कहा जा सकता है. इसका स्वाद लाजवाब होता है. इन मशरूम से कई तरह के व्यंजन बनाए जा सकते हैं. खबरों के जरिए जानिए मशरूम खाने से आपको क्या स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं...

मशरूम खाना किन लोगों के लिए है बेहद जरूरी, फायदे जानकर आप भी कर देंगे शुरू (GETTY IMAGES)

कैंसर से बचाव

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन अनुसार, मशरूम में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट कई तरह के कैंसर से बचाव कर सकते हैं. मशरूम में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट जैसे सेलेनियम और कोलीन कुछ कैंसर, जैसे प्रोस्टेट, कोलोरेक्टल और ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम करने में मदद कर सकते हैं. हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह प्रभाव व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न हो सकता है, और अधिक शोध की आवश्यकता है

डायबिटीज कंट्रोल करने में मददगार

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, मशरूम के सेवन से डायबिटीज होने का रिस्क कम होता है. इसमें मौजूद फाइबर लोगों को टाइप 2 डायबिटीज के खतरे से बचाता है. यह उन लोगों में ब्लड शुगर के लेवल को कम करता है जिन्हें पहले से ही डायबिटीज है. इसलिए, इनका नियमित सेवन बहुत अच्छा होता है. यह डायबिटीज से बचने में मदद करता है, जो कई खतरनाक समस्याओं का कारण बनता है.

हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, मशरूम में मौजूद पोटैशियम, विटामिन सी और फाइबर हृदय संबंधी समस्याओं से बचाव करते हैं. मशरूम हृदय के लिए भी लाभकारी खाद्य पदार्थों में से एक है. मशरूम में विटामिन सी भी होता है. जिन लोगों में विटामिन सी की कमी होती है, उन्हें हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. हालांकि, मशरूम खाने वालों को पर्याप्त विटामिन सी मिलता है और वे हृदय संबंधी समस्याओं से मुक्त रहते हैं.

कोलेस्ट्रॉल कम करने में मददगार

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, मशरूम में बीटा-ग्लूकेन्स नामक एक प्रकार का फाइबर होता है. यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है. जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की परेशानी है उनके लिए मशरूम फायदेमंद है. इसमें ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं, जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नॉर्मल करने में मदद करते हैं. मशरूम खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे आप सर्दी, खांसी आदि कई समस्याओं से बचे रह सकते हैं.

वजन घटाने में मददगार

मशरूम खाने से वजन घटाने में मदद मिलती है. इसमें घुलनशील फाइबर होता है जो आपके पेट को लंबे समय तक भरा रखता है. जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है. वहीं, विटामिन-ए से भरपूर मशरूम खाने से आंखों की रोशनी बेहतर होती है. इसमें बीटा-कैरोटीन होता है जो आंखों को दृष्टि दोष से बचाता है.

ब्लड प्रेशर कम करने में सहायक

मशरूम में मौजूद पोटैशियम ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करता है. यह हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा है. हालांकि, किडनी की समस्या वाले लोगों को पोटैशियम कम खाना चाहिए. इसके अलावा, मशरूम में मौजूद पॉलीसैकराइड्स प्रीबायोटिक्स के रूप में काम करते हैं. इससे पेट की समस्याएं कम होती हैं. पाचन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और पाचन क्रिया बेहतर होती है.

गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद

कई लोग गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को स्वस्थ रखने के लिए फोलिक एसिड और फोलेट सप्लीमेंट लेते हैं. लेकिन मशरूम में फोलेट होता है. इसी तरह, इनमें एंटी इंफ्लेमेटरी, फाइटोकेमिकल्स, एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं. ये मौसमी समस्याओं से बचाते हैं. ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं.

विटामिन डी का अच्छा सोर्स

विटामिन डी हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है, यह तो सभी जानते हैं. इन खाद्य पदार्थों को खाने से हमें भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिलता है. खासकर बारिश के मौसम में, जब धूप ठीक से नहीं मिल पाती. ऐसे समय में इन खाद्य पदार्थों को खाने से विटामिन डी मिलता है और हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं.

आप इनमें प्याज डालकर खाने से पहले इन्हें अच्छी तरह भूनकर खा सकते हैं.

आप इसे स्टर-फ्राई में खा सकते हैं.

आप इसे सलाद में डालकर खा सकते हैं.

आप इसे भर सकते हैं, पका सकते हैं और खा सकते हैं.

इसे ऑमलेट, नाश्ते और पिज्जा में खाया जा सकता है.

आप इसे ग्रिल कर सकते हैं और सैंडविच में डाल सकते हैं.

आप मशरूम बिरयानी या फ्राइड राइस बना सकते हैं.

इसे नाश्ते के रूप में भी बनाया जा सकता है.

ध्यान रहें

ध्यान रखें कि सभी मशरूम खाने योग्य नहीं होते, मशरूम कई प्रकार के होते हैं. जंगली मशरूम न खाएं, क्योंकि उनमें से कुछ में घातक जहरीले तत्व होते हैं. इनमें भारी धातुएं और हानिकारक रसायन होते हैं, जो कई समस्याओं का कारण बन सकते हैं.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और निर्देश केवल आपकी समझ के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. हालांकि, इनका पालन करने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना सबसे अच्छा है.)