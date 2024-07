ETV Bharat / health

बरसात में कूलर बचाएगा एलर्जी और स्किन इंफेक्शन से, मजे से लें हवा बच्चे नहीं होंगे बीमार - Anti Allergy Coolers For Home

Published : Jul 15, 2024, 10:59 AM IST

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

How to Prevent Infection in Rain: गर्मी के मौसम में राहत पाने के लिए कूलर का सहारा लेना आम बात है. लेकिन बरसात के मौसम में बच्चों को एलर्जी और इंफेक्शन से बचाने के लिए भी कूलर की हवा बहुत फायदेमंद है. दरअसल मानसून अपने साथ कई बीमारियां भी लेकर आता है, जिसकी चपेट में बच्चे सबसे ज्यादा आते हैं. ऐसे में बच्चे को फंगल इंफेक्‍शन, घमौरी, दाने, खुजली या स्‍क‍िन से जुड़ी दूसरी कोई समस्या हो सकती है. इससे बचने के लिए एसी और कूलर की हवा बच्चों को राहत पहुंचाएगी. Infection Home Remedies

उमस से बढ़ जाता है स्किन इंफेक्शन और एलर्जी का खतरा

छिंदवाड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट आफ साइंसेज के असिस्टेंट प्रोफेसर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन नंदूरकर ने बताया कि, ''बरसात के शुरू होते ही ह्यूमिडिटी यानी की उमस बढ़ जाती है. इस सीजन में हवाएं कम चलती हैं, जिसकी वजह से शरीर में निकलने वाला पसीना सूख नहीं पाता है, जो बच्चों के स्किन इंफेक्शन और एलर्जी का सबसे बड़ा कारण बनता है. इसकी वजह से शरीर में लाल दाने आना, लाल चकते होना परेशानियों का कारण बन सकता है.'' KIDS SKIN ALLERGY TIPS