अगर आप भी हैं शुगर से परेशान , फूड एक्सपर्ट्स से जानिए कौन सा जूस है फायदेमंद

हालांकि घर की रसोई के नुस्खे के बीच इस बात को लेकर नेहा यदुवंशी सलाह भी देती हैं कि जिन लोगों के शरीर की तासीर गर्म होती है, उन्हें दालचीनी और कलौंजी के पानी का एक दिन छोड़कर एक दिन इस्तेमाल करना चाहिए. वहीं दाना मेथी के साथ-साथ जीरा अजवाइन को लेकर उनका कहना है कि यह पदार्थ शरीर में इंसुलिन की मात्रा को नियंत्रित करने के साथ-साथ पेट की सेहत को भी बेहतर रखते हैं.

रसोई के इन नुस्खों को लें काम : नेहा यदुवंशी बताती है कि मेथी दाना के जरिए शुगर पर नियंत्रण किया जा सकता है. एक चम्मच दाना मेथी को रात को एक गिलास जितना भिगोकर रखा जाए. सुबह इसे इतना उबला जाए कि वह आधा रह जाए और फिर उस पानी का सेवन किया जाए, तो शुगर नियंत्रित की जा सकती है. इसके बाद अंकुरित दाना मेथी के दानों को भी खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है. इसी तरह दालचीनी , कलौंजी , जीरा- अजवाइन का पानी भी सेवन किया जा सकता है. जो हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा को नियंत्रित करते हैं.

जयपुर : फूड डाइट एक्सपर्ट नेहा यदुवंशी बताती है कि रसोई के नुस्खे को काम में लेकर भी शरीर में शुगर का स्तर नियंत्रित किया जा सकता है. उनका मानना है कि हर दूसरे घर में डायबिटीज के मरीज मिलना आम बात हो चुकी है, ऐसे में दवाई और इंसुलिन के साथ-साथ यदि आप लाइफस्टाइल के बीच खानपान को ध्यान में रखें, तो आपकी डायबिटीज पर नियंत्रण रखा जा सकता है. इसके लिए अपने क्लाइंट्स को जिस प्रकार की सलाह देती हैं, उसका भी जिक्र करती हैं.

कौनसी सब्जियों का जूस पीना चाहिए ? : फूड डाइट एक्सपर्ट के रूप में नेहा का कहना है कि सब्जियां भी शरीर में मौजूद शुगर के लेवल को कम करने में मददगार होती है, लेकिन इनका सेवन करते वक्त इस बात की ऐतिहात रखनी चाहिए कि वह बाजार में तैयार होने की जगह, आपकी देखरेख में उन्हें घर पर जूस के रूप में तैयार किया जाए. जिससे हाइजीन के साथ-साथ पेस्टिसाइड से होने वाले साइड इफेक्ट का खतरा भी नहीं रहता है.

करेले या कड़वे नीम का जूस : शुगर के मरीजों के लिए करेले का जूस एक बेहतरीन जूस माना जाता है. दरअसल करेले में एंटी-डायबिटीक गुण मौजूद होते हैं, जो डायबिटीज को कंट्रोल करने में काफी प्रभावी होते हैं. इसलिए डायबिटीज पेशेंट को करेले का जूस जरूर पीना चाहिए. इसी तरह कड़वा नीम मददगार साबित होता है.

पालक और लौकी का जूस (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

पालक और लौकी का जूस : पालक में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम होती है. पालक डाइटरी फाइबर, मिनरल, फाइटोन्यूट्रिएंट्स और अनेक विटामिंस से भरपूर होता है. जो इसे शुगर पेशेंट के लिए बेहतरीन विकल्प बनाता है. पालक में मौजूद अल्फा लिपोइक रक्त शर्करा के स्तर को कम करने का काम करता है और शुगर के कारण होने वाली हाथों पैरों में झुनझुनी और सुन्नता को रोकने में मदद करता है. इसलिए शुगर के रोगियों को पालक के जूस का सेवन करना चाहिए. इसी तरह लौकी भी न सिर्फ फाइबर के कारण पेट की सेहत को सुधरती है, बल्कि शरीर में इंसुलिन की मात्रा को नियंत्रित करती है.

ब्रोकली का जूस : ब्रोकली डाइटरी फाइबर से भरपूर होती है, जिसका सेवन करने से डाइजेशन अच्छा होता है. ब्रोकली का जूस पीने से शरीर को पर्याप्त मात्रा में फाइबर मिलता है, जो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए ब्लड शुगर को मैनेज करने में मदद करता है. इस तरह ब्रोकली का जूस पी डायबिटीज पेशेंट के लिए काफी लाभकारी माना जाता है.

आंवले और जामुन का जूस : डायबिटीज पेशेंट के लिए आंवले का जूस असरदार माना जाता है. आंवले का जूस पीने के लिए दो चम्मच आंवले के जूस में एक चुटकी हल्दी पाउडर मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर ले और सुबह और शाम जूस का सेवन करें. इसी तरह जामुन खाने के साथ-साथ इसकी गुठली को सुखाने के बाद इसके पाउडर को पानी में भिगोकर इस्तेमाल करने से भी शरीर में शुगर का लेवल कम होता है.

डायबिटीज में जामुन कारगर (फोटो ईटीवी भारत)

अनार का जूस : अनार का जूस डायबिटीज आराम दिलाने में काफी मददगार माना जाता है. अनार का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है, जो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने से रोकता है. इसके अलावा अनार के रस में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, यह फ्री रेडिकल्स से राहत दिलाकर सेल डैमेज के खतरे को कम करने का काम करते हैं. इसलिए मधुमेह के मरीजों के लिए अनार का जूस लिए एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है.

गाजर और टमाटर का जूस : गाजर का स्वाद हल्का मीठा होता है. लेकिन गाजर के जूस का सही मात्रा में सेवन किया जाए, तो यह शुगर लेवल को भी मैनेज करने का काम कर सकता है. दरअसल गाजर में कई ऐसे यौगिक पाए जाते हैं, जो ब्लड शुगर को बढ़ने से रोकते हैं. इसलिए शुगर में गाजर का जूस पीना एक अच्छा विकल्प माना जाता है. टमाटर में कैलोरी काफी कम होती है और टमाटर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो होता है. टमाटर से शरीर को पोटैशियम और विटामिन जैसे जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं. इसलिए टमाटर का जूस शुगर के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है.

नेहा यदुवंशी का मानना है कि खान-पान के साथ-साथ डायबिटीज पर जीत हासिल करने के लिए लाइफस्टाइल को भी बेहतर बनाने की जरूरत होती है. खासतौर पर वाकिंग लगातार करनी चाहिए. गेहूं की जगह रोटी के लिए मिलेट्स यानी मोटे अनाज का उपयोग करना चाहिए. इसके अलावा फलों को जूस की जगह खाने में ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उनका फाइबर शरीर को स्वस्थ बनाए रखें.