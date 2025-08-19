ETV Bharat / health

क्या आपकी किडनी धीरे-धीरे हो रही है खराब? ये लक्षण दिखने पर सावधान हो जाइए, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी - KIDNEY PROBLEM SYMPTOMS

हम अक्सर किडनी से जुड़ी समस्याओं के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इससे आगे चलकर गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं...

Is your kidney slowly getting damaged? Be careful if you see these symptoms
क्या आपकी किडनी धीरे-धीरे हो रही है खराब? ये लक्षण दिखने पर सावधान हो जाइए, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Health Team

Published : August 19, 2025 at 6:26 PM IST

Updated : August 19, 2025 at 6:56 PM IST

किडनी हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं. ये शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने, तरल पदार्थों को नियंत्रित करने और जरूरी मिनरल्स को संतुलित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं. हालांकि, हम अक्सर किडनी पर दबाव पड़ने पर दिखाई देने वाले शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं. ऐसे में विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि यह लापरवाही भविष्य में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है.

नेशनल किडनी फाउंडेशन के अनुसार, इन शुरुआती लक्षणों को पहचानकर, दीर्घकालिक नुकसान को रोका जा सकता है. साथ ही, आप यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी किडनी किस स्थिति में है. उन्होंने किडनी पर पड़ने वाले स्ट्रेस के 7 शुरुआती लक्षणों के बारे में बताया...

ये हैं किडनी पर पड़ने वाले दबाव के शुरुआती

पेशाब करने की आदतों में बदलाव
सामान्य से कम या अधिक बार पेशाब आना, झागदार पेशाब आना या पेशाब करने में कठिनाई महसूस होना किडनी की समस्याओं का संकेत हो सकता है. अगर ये बदलाव बने रहें, तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए ताकि पता चल सके कि कहीं कोई गंभीर समस्या तो नहीं है.

थकान, कमजोरी
किडनी एक हार्मोन का प्रोडक्शन करती है जिसे एरिथ्रोपोइटिन (EPO) कहते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में मदद करता है. यह हार्मोन बोन मैरो को रेड ब्लड सेल्स का उत्पादन करने के लिए उत्तेजित करता है, जो शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए आवश्यक हैं. जब किडनी ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं, तो वे कम लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करते हैं. इससे एनीमिया, लगातार थकान और सुस्ती हो सकती है.

पैरों, बाहों और पंजों में सूजन
जब किडनी पर दबाव पड़ता है, तो शरीर में तरल पदार्थ जमा हो जाता है. इससे पैरों, बाहों और पैरों में सूजन आ सकती है. यह स्थिति तब होती है जब किडनी तरल पदार्थ और नमक के संतुलन को बनाए रखने की अपनी क्षमता खो देते हैं.

आंखों के आसपास सूजन
मूत्र में प्रोटीन की कमी किडनी डैमेज का संकेत है. अगर आपको बार-बार आंखों के आसपास सूजन महसूस होती है, तो यह प्रोटीन की कमी का संकेत हो सकता है. इन लक्षणों के दिखाई देने पर तुरंत मेडिकल टेस्ट करवाना जरूरी है.

सांस लेने में कठिनाई
यदि किडनी स्ट्रेस में हैं और फेफड़ों में लिक्विड जमा हो गया है या एनीमिया से पीड़ित हैं, तो आपको आराम करते समय भी सांस लेने में कठिनाई हो सकती है.

सूखी, खुजली वाली त्वचा
हेल्दी किडनी खून से अपशिष्ट को छानते हैं और मिनरल लेवल को नियंत्रित करते हैं. जब ये ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं, तो अपशिष्ट उत्पाद शुष्क, खुजलीदार और चिड़चिड़ी त्वचा का कारण बन सकते हैं.

पीठ दर्द
पीठ या बगल में दर्द, विशेषकर यदि यह बार-बार होता है, तो यह किडनी में संक्रमण, पथरी या अन्य समस्याओं से संबंधित हो सकता है, जो किडनी पर अधिक दबाव डालता है.

किडनी पर दवाब बढ़ने से आंखें सूजी हुई दिखाई देती है

किडनी पर तनाव बढ़ने से आंखें सूजी हुई दिखाई देती है. जिसे पेरिऑर्बिटल एडिमा भी कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें आंखों के आसपास की त्वचा में सूजन आ जाती है.

डॉक्टर से जरूर मिलें
आपके गुर्दे आपको स्वस्थ रखने के लिएं चुपचाप और लगातार काम करते हैं. यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देता है, तो जल्द से जल्द किसी नेफ्रोलॉजिस्ट से परामर्श करना जरूरी है. समय पर चिकित्सा सहायता लेने से जटिलताओं को बढ़ने से रोका जा सकता है. साथ ही, यह किडनी के कार्य को भी सुरक्षित रख सकता है.


(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और निर्देश केवल आपकी समझ के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. हालांकि, इनका पालन करने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना सबसे अच्छा है.)

