ETV Bharat / health

शरीर में आयरन की कमी है या नहीं? अपने हाथों से ऐसे करें पता, नजरअंदाज करना हो सकता है खतरनाक - WHAT ARE 5 SIGNS OF IRON DEFICIENCY

शरीर में आयरन की कमी होने पर आपके हाथ, त्वचा और बालों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जानिए क्या है खबर में..

Is there iron deficiency in the body or not? Find out this way with your hands
शरीर में आयरन की कमी है या नहीं? अपने हाथों से ऐसे करें पता, नजरअंदाज करना हो सकता है खतरनाक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : August 18, 2025 at 3:59 PM IST

5 Min Read

स्वास्थ्य को एक अनमोल वरदान कहा जाता है. इसलिए हेल्दी रहने के लिए शरीर में सभी आवश्यक पोषक तत्वों का होना बेहद जरूरी है. अगर इनमें से किसी की भी कमी हो जाए, तो कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं. इसका इफेक्ट हमारे ओवरऑल हेल्थ पर पड़ता है. आयरन की कमी भी इन्हीं में से एक है. WHO के अनुसार, आयरन की कमी को आमतौर पर एनीमिया भी कहा जाता है. यह समस्या तब होती है जब हमारे शरीर को पर्याप्त आयरन नहीं मिल पाता है.

दरअसल, NHS की वेबसाइट के मुताबिक, आयरन लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाले प्रोटीन हीमोग्लोबिन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचाता है. जब आयरन की कमी होती है, तो शरीर पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन नहीं करता है. इसके कारण, ऊतकों और अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है. जब आयरन की कमी होती है, तो हाथों और शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं. आइए अब जानते हैं कि वे लक्षण क्या हैं और इससे कैसे बचाव किया जाए...

नाखून से पता करें लक्षण
आयरन की कमी के कारण नाखून पतले और भंगुर हो जाते हैं. इससे वे आसानी से टूट जाते हैं. कभी-कभी नाखूनों का आकार भी बदल जाता है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि अगर ये लक्षण बार-बार दिखाई दें, तो इन्हें नजरअंदाज न करें. इस स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेना और उचित जांच करवाना बेहद जरूरी है.

त्वचा और नाखूनों का रंग बदलना
हीमोग्लोबिन की कमी से त्वचा और नाखूनों का रंग बदल जाता है. खासकर हाथों की हथेलियों का रंग बदल जाता है. अगर हथेलियां और नाखून पीले पड़ जाएं, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए. यह रंग हीमोग्लोबिन की कमी के कारण दिखाई देता है. अगर आपको भी यह लक्षण महसूस हो, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और उचित जांच करवानी चाहिए.

हाथ-पैर हमेशा ठंडा रहना
अगर आपको कोई समस्या नहीं है, तब भी आपके हाथ-पैर बार-बार ठंडे हो रहे हैं, तो आपको इस समस्या को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. आयरन की कमी से शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है. ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि इसी वजह से हाथ-पैर ठंडे हो जाते हैं.

हाथों में सुन्नता या झुनझुनी महसूस होना
क्या आपको कभी-कभी अपने हाथों में सुन्नता या झुनझुनी महसूस होती है? विशेषज्ञों का कहना है कि ये समस्या आयरन की कमी के कारण हो सकती है. आयरन की कमी से आपके हाथों में सुन्नता या झुनझुनी हो सकती है.

आयरन की कमी के अन्य लक्षण इस प्रकार है...

  • त्वचा, होंठ, नाखून और पलकों के अंदर का भाग पीला पड़ना.
  • मामूली शारीरिक परिश्रम से भी थकान और सांस फूलना.
  • खड़े होने पर या कोई भी काम करने के बाद चक्कर आना.
  • बाल रूखे हो जाते हैं और बहुत ज्यादा झड़ते हैं.
  • माइग्रेन जैसा सिरदर्द बार-बार हो सकता है.
  • जल्दी-जल्दी उठने पर चक्कर आना.
  • बार-बार संक्रमण होना, मतलब है बीमार पड़ना.

इस समस्या से निजात के लिए क्या खाएं

पालक: पालक आयरन का अच्छा सोर्स है. 100 ग्राम पालक में लगभग 2.7 मिलीग्राम आयरन होता है. इसमें मौजूद विटामिन C आयरन के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है. पालक का सेवन आप सब्जी, सूप या स्मूदी के रूप में कर सकते हैं.

चुकंदर: चुकंदर न केवल खून बढ़ाता है, बल्कि आयरन, फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है. चुकंदर का जूस पीने या सलाद में शामिल करने से एनीमिया से राहत मिलती है.

अनार: अनार में आयरन के साथ-साथ विटामिन सी भी होता है. यह आयरन के अब्जॉर्प्शन में मदद करता है. डेली एक कप अनार के दाने या इसका रस पीने से हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता है.

मूंगफली, तिल: मूंगफली और तिल में आयरन की अच्छी मात्रा होती है. इन्हें भूनकर या लड्डू बनाकर खाने से आयरन की कमी पूरी हो सकती है. तिल के तेल से मालिश करने से भी शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है.

दालें और फलियां: मसूर, राजमा, छोले और सोयाबीन जैसी दालें आयरन और प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं. इन्हें अपने दैनिक आहार में शामिल करने से आयरन की कमी को दूर करने में मदद मिल सकती है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और निर्देश केवल आपकी समझ के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. हालांकि, इनका पालन करने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना सबसे अच्छा है.)

ये भी पढ़ें-

स्वास्थ्य को एक अनमोल वरदान कहा जाता है. इसलिए हेल्दी रहने के लिए शरीर में सभी आवश्यक पोषक तत्वों का होना बेहद जरूरी है. अगर इनमें से किसी की भी कमी हो जाए, तो कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं. इसका इफेक्ट हमारे ओवरऑल हेल्थ पर पड़ता है. आयरन की कमी भी इन्हीं में से एक है. WHO के अनुसार, आयरन की कमी को आमतौर पर एनीमिया भी कहा जाता है. यह समस्या तब होती है जब हमारे शरीर को पर्याप्त आयरन नहीं मिल पाता है.

दरअसल, NHS की वेबसाइट के मुताबिक, आयरन लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाले प्रोटीन हीमोग्लोबिन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचाता है. जब आयरन की कमी होती है, तो शरीर पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन नहीं करता है. इसके कारण, ऊतकों और अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है. जब आयरन की कमी होती है, तो हाथों और शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं. आइए अब जानते हैं कि वे लक्षण क्या हैं और इससे कैसे बचाव किया जाए...

नाखून से पता करें लक्षण
आयरन की कमी के कारण नाखून पतले और भंगुर हो जाते हैं. इससे वे आसानी से टूट जाते हैं. कभी-कभी नाखूनों का आकार भी बदल जाता है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि अगर ये लक्षण बार-बार दिखाई दें, तो इन्हें नजरअंदाज न करें. इस स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेना और उचित जांच करवाना बेहद जरूरी है.

त्वचा और नाखूनों का रंग बदलना
हीमोग्लोबिन की कमी से त्वचा और नाखूनों का रंग बदल जाता है. खासकर हाथों की हथेलियों का रंग बदल जाता है. अगर हथेलियां और नाखून पीले पड़ जाएं, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए. यह रंग हीमोग्लोबिन की कमी के कारण दिखाई देता है. अगर आपको भी यह लक्षण महसूस हो, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और उचित जांच करवानी चाहिए.

हाथ-पैर हमेशा ठंडा रहना
अगर आपको कोई समस्या नहीं है, तब भी आपके हाथ-पैर बार-बार ठंडे हो रहे हैं, तो आपको इस समस्या को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. आयरन की कमी से शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है. ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि इसी वजह से हाथ-पैर ठंडे हो जाते हैं.

हाथों में सुन्नता या झुनझुनी महसूस होना
क्या आपको कभी-कभी अपने हाथों में सुन्नता या झुनझुनी महसूस होती है? विशेषज्ञों का कहना है कि ये समस्या आयरन की कमी के कारण हो सकती है. आयरन की कमी से आपके हाथों में सुन्नता या झुनझुनी हो सकती है.

आयरन की कमी के अन्य लक्षण इस प्रकार है...

  • त्वचा, होंठ, नाखून और पलकों के अंदर का भाग पीला पड़ना.
  • मामूली शारीरिक परिश्रम से भी थकान और सांस फूलना.
  • खड़े होने पर या कोई भी काम करने के बाद चक्कर आना.
  • बाल रूखे हो जाते हैं और बहुत ज्यादा झड़ते हैं.
  • माइग्रेन जैसा सिरदर्द बार-बार हो सकता है.
  • जल्दी-जल्दी उठने पर चक्कर आना.
  • बार-बार संक्रमण होना, मतलब है बीमार पड़ना.

इस समस्या से निजात के लिए क्या खाएं

पालक: पालक आयरन का अच्छा सोर्स है. 100 ग्राम पालक में लगभग 2.7 मिलीग्राम आयरन होता है. इसमें मौजूद विटामिन C आयरन के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है. पालक का सेवन आप सब्जी, सूप या स्मूदी के रूप में कर सकते हैं.

चुकंदर: चुकंदर न केवल खून बढ़ाता है, बल्कि आयरन, फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है. चुकंदर का जूस पीने या सलाद में शामिल करने से एनीमिया से राहत मिलती है.

अनार: अनार में आयरन के साथ-साथ विटामिन सी भी होता है. यह आयरन के अब्जॉर्प्शन में मदद करता है. डेली एक कप अनार के दाने या इसका रस पीने से हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता है.

मूंगफली, तिल: मूंगफली और तिल में आयरन की अच्छी मात्रा होती है. इन्हें भूनकर या लड्डू बनाकर खाने से आयरन की कमी पूरी हो सकती है. तिल के तेल से मालिश करने से भी शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है.

दालें और फलियां: मसूर, राजमा, छोले और सोयाबीन जैसी दालें आयरन और प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं. इन्हें अपने दैनिक आहार में शामिल करने से आयरन की कमी को दूर करने में मदद मिल सकती है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और निर्देश केवल आपकी समझ के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. हालांकि, इनका पालन करने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना सबसे अच्छा है.)

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

IRON DEFICIENCY ANAEMIAWHAT ARE SIGNS OF IRON DEFICIENCYWHAT ARE 5 SIGNS OF IRON DEFICIENCYअपने हाथों से जानें आयरन की कमीWHAT ARE 5 SIGNS OF IRON DEFICIENCY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

'वोट चोरी' के मुद्दे को नहीं छोड़ेगी कांग्रेस, पार्टी EC को दिखाएगी 'पंजे का दम'

नीरज चोपड़ा का जलवा, बिना खेले डायमंड लीग फाइनल के लिए किया क्वालीफाई

सेंसेक्स 1000 अंक से ऊपर उछला, निफ्टी ने भरा फर्राटा

'सिंगर्स को मिलती है 101 रु फीस', 'बेबी डॉल' सिंगर ने बताया म्यूजिक इंडस्ट्री का काला सच, बोलीं- पेंशन प्लान...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.