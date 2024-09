ETV Bharat / health

एक्सरसाइज से पहले या बाद में केला खाना बेहतर हैं? एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं जानिए - Can you eat bananas before exercise

By ETV Bharat Health Team Published : Sep 16, 2024, 7:11 PM IST | Updated : Sep 16, 2024, 7:44 PM IST

एक्सरसाइज से पहले या बाद में केला खाना बेहतर हैं? ( CANVA )

हैदराबाद: केला एक ऐसा फल है जो ज्यादातर लोगों को पसंद होता है और पूरे साल उपलब्ध रहता है. इस फल के कई स्वास्थ्य लाभ हैं. डॉक्टर और पोषण विशेषज्ञ दिन में कम से कम एक केला खाने की सलाह देते हैं. भोजन के बाद केला खाना आम बात है क्योंकि केला पाचन के लिए बहुत मददगार होता है. हालांकि, एक्सरसाइज से पहले केला खाने से शरीर को कई फायदे होते हैं. प्राकृतिक रूप से ऊर्जा और विभिन्न पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण, व्यायाम से पहले केला खाने से कई फायदे होते हैं. आइए जानते हैं पोषण विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए छह महत्वपूर्ण फायदे... क्या व्यायाम से पहले केला खाना अच्छा है? 1. केले कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं: केले कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं, जो व्यायाम के दौरान हमारे प्रदर्शन और मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. 2018 में ऑक्सफोर्ड एकेडमिक के फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, केले कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं. यह शरीर को ग्लूकोज की मात्रा प्रदान करता है. एक्सरसाइज के लिए ग्लूकोज बहुत जरूरी है और केला खाने से यह जरूरत पूरी हो जाएगी. 2. पोटैशियम से भरपूर: केले में पोटैशियम भरपूर मात्रा में होता है. एडवांसेज इन न्यूट्रिशन जर्नल में 2012 की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह मांसपेशियों के कार्य और तंत्रिका आवेगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह केला व्यायाम के दौरान पसीने से खोए पोटैशियम की भरपाई करता है. यह मांसपेशियों की ऐंठन और अत्यधिक थकान को रोकने में भी मदद करता है. 3. पाचन के लिए बहुउपयोगी: केला पाचन के लिए बहुत मददगार होता है. इसके अलावा, व्यायाम से पहले ऊर्जा के लिए खाए जाने वाले किसी भी फल और अन्य भोजन की तुलना में केले को पचाना आसान होता है. इसलिए पोषण विशेषज्ञों का कहना है कि व्यायाम करने से पेट से जुड़ी कोई समस्या नहीं होती है. 4. मांसपेशियों की रिकवरी में सहायता करता है: 2018 में प्लोस वन जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, केले का सेवन व्यायाम के बाद मांसपेशियों की रिकवरी में सहायता करने के लिए जाना जाता है. केले विटामिन बी6 (पाइरिडोक्सिन) से भरपूर होते हैं.व्यायाम के बाद मांसपेशियों के पुनर्निर्माण के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है," विशेषज्ञ कहते हैं.

Last Updated : Sep 16, 2024, 7:44 PM IST