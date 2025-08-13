ETV Bharat / health

ज्यादा पसीना आना सेहत के लिए अच्छा है या बुरा? जानिए चौंकाने वाला जवाब - IS EXCESSIVE SWEATING GOOD OR BAD

कई अध्ययनों से पता चला है कि रात में बिना किसी कारण के अधिक पसीना आने से कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं.

Is excessive sweating good or bad for health? Know the shocking answer
ज्यादा पसीना आना सेहत के लिए अच्छा है या बुरा? जानिए चौंकाने वाला जवाब (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Health Team

Published : August 13, 2025 at 7:00 AM IST

पसीना आना स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है. टहलने या व्यायाम करने के बाद पसीना आना स्वाभाविक है. वहीं, गर्मियों में पसीना आना एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है जो शरीर को ठंडा रखने में मदद करती है. गर्मी और शारीरिक परिश्रम के कारण पसीना आना स्वाभाविक है. कभी-कभी अत्यधिक पसीना आना भी सामान्य है. उदाहरण के लिए, बचपन और किशोरावस्था में अत्यधिक पसीना आना सामान्य है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किशोरों की पसीने की ग्रंथियां उनके शरीर के अन्य अंगों के साथ-साथ विकसित हो रही होती हैं.

वहीं, रजोनिवृत्ति के कारण भी महिलाओं को कई बार अधिक पसीना आता है. लेकिन कुछ लोगों को बिना कोई काम किए भी पसीना आता है. साथ ही, कई लोगों को एसी वाले कमरों में भी पसीना आने लगता है. कई लोगों को सोते समय अधिक पसीना आने की समस्या होती . शोध से पता चला है कि इसे नजरअंदाज करने से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. अधिक पसीना आने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, आइए जानते हैं कि अधिक पसीना आने के क्या कारण हो सकते हैं.

डायबिटीज, हार्ट डिजीज, चिंता और थायराइड जैसी कुछ स्थितियां अत्यधिक पसीने का कारण बन सकती हैं. कुछ दवाइयां भी अत्यधिक पसीने का कारण बन सकती हैं. यदि अत्यधिक पसीने का कोई मेडिकल कारण न हो, तो इसे प्राथमिक हाइपरहाइड्रोसिस कहा जाता है. अत्यधिक पसीना तापमान में वृद्धि या शारीरिक गतिविधि के कारण होता है. हालांकि, अगर आपको अक्सर रात में सोते समय पसीना आता है, तो इसे नजरअंदाज न करें. ऐसे में जरूरी है कि पहले डॉक्टर से सलाह लें और अत्यधिक पसीने के कारणों का पता लगाकर उसका इलाज करवाएं...

अधिक पसीना आने के फायदे

  • डिटॉक्स: आज के समय में, माइक्रो प्लास्टिक और प्रदूषण शरीर में विषाक्त पदार्थों का संचय कर रहे हैं. नियमित रूप से स्नान करने से इनमें से कुछ विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिल सकती है. स्नान करने से स्किन पर जमे विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलती है. लेकिन कई अध्ययनों से पता चला है कि पसीना स्किन में प्रवेश कर चुके पदार्थों को भी बाहर निकाल देता है. पसीना स्किन से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है, जैसे पारा, कैडमियम, आर्सेनिक और प्लास्टिक केमिकल्स, जो डीप स्किन में मौजूद होते हैं. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के एक अध्ययन के अनुसार, नियमित रूप से पसीना आना अन्य महत्वपूर्ण होमियोस्टैटिक कार्यों के लिए जिम्मेदार है, जिसमें माइक्रो प्लास्टिक पोषक तत्वों, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस से वेस्ट प्रोडक्ट और शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालना शामिल है.
  • उचित नमी: पसीना स्किन के पोर्स को खोलने में मददगार होता है. इसके अलावा, यह त्वचा की श्वसन प्रक्रिया को बेहतर बनाता है. रूखी त्वचा से पीड़ित लोगों के लिए पसीना आना अच्छा होता है. पसीना त्वचा को नमीयुक्त और हाइड्रेटेड रखता है. यह स्किन को मुलायम बनाने में भी मदद करता है. टहलते, योग करते और व्यायाम करते समय पसीना आने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ती है. नतीजतन, पसीना त्वचा को नमी प्रदान करता है.

हालांकि पसीना आना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन शोध से पता चला है कि रात में पसीना आना कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। इस समस्या के गंभीर होने से पहले एहतियाती उपाय करना और डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

अधिक पसीना आने नुकसान

  • थायरॉइड रोग: थायरॉइड ग्रंथि शरीर के कई कार्यों के लिए जिम्मेदार होती है, जिसमें मेटाबॉलिज्म भी शामिल है. अत्यधिक पसीना आना हाइपरथायरॉइडिज्म का भी एक लक्षण हो सकता है. हाइपरथायरॉइडिज्म के लक्षणों में भूख में वृद्धि, वजन कम होना, तेज दिल की धड़कन, थकान, दस्त, हाथों का कांपना और शरीर में गर्मी का एहसास शामिल हैं. हाइपरथायरॉइडिज्म में, थायरॉइड ग्रंथि अधिक हार्मोन का उत्पादन करती है. इससे मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है। परिणामस्वरूप, शरीर का तापमान बढ़ जाता है और सोते समय अत्यधिक पसीना आता है.
  • स्ट्रेस: कुछ लोग सोते समय चिंता करने लगते हैं. इससे तनाव बढ़ता है जिसका मस्तिष्क और शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. नतीजतन, उन्हें सोते समय अधिक पसीना आता है.
  • मानसिक बीमारी: कुछ प्रकार की मानसिक बीमारियों के कारण मन में एक प्रकार की चिंता और बेचैनी पैदा हो सकती है, जिसके कारण नींद में पसीना आना बताया जाता है.
  • रजोनिवृत्ति: क्लीवलैंड क्लिनिक के एक अध्ययन के अनुसार , 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में रात में पसीना आना रजोनिवृत्ति के निकट आने का संकेत हो सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि रजोनिवृत्ति के दौरान शरीर अधिक गर्मी का अनुभव करता है. इसके अलावा, मेयो क्लिनिक के एक अध्ययन के अनुसार, कुछ प्रकार की दवाओं के सेवन से नींद में पसीना आ सकता है. अत्यधिक कॉफी या चाय का सेवन भी रात में पसीना आने का खतरा बढ़ा देता है.
  • कैंसर: कुछ मामलों में, रात में अत्यधिक पसीना आना कैंसर का लक्षण हो सकता है. स्तन कैंसर, रक्त कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर जैसे कैंसर सोते समय रात में अत्यधिक पसीना आने का कारण बन सकते हैं.
  • बरती जाने वाली सावधानियां: अगर आपको रात में बार-बार पसीना आ रहा है या घबराहट हो रही है, तो बिना देर किए डॉक्टर से सलाह लें. डॉक्टर सलाह देते हैं कि कुछ सावधानियां बरतने से इस समस्या से राहत मिल सकती है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और निर्देश केवल आपकी समझ के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. हालांकि, इनका पालन करने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना सबसे अच्छा है.)

