क्या गले में खराश कैंसर का संकेत है? Throat cancer के शुरुआती लक्षणों के बारे में जानें.

बिना किसी स्पष्ट कारण के लगातार कान में दर्द होना और गले में खराश रहना गले के कैंसर का लक्षण हो सकता है, जानें यहां...

Is a sore throat a sign of cancer? Learn about the early symptoms of throat cancer.
क्या गले में खराश कैंसर का संकेत है? Throat cancer के शुरुआती लक्षणों के बारे में जानें. (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 29, 2025 at 2:46 PM IST

मौसम में बदलाव, ठंडा खाना, बुखार या किसी संक्रमण के कारण गले में खराश, स्वर बैठना, जलन और बोलने में कठिनाई हो सकती है. इन लक्षणों का जल्दी ठीक हो जाना आम बात है. हालांकि, विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि अगर ये लक्षण कई दिनों तक बने रहें, तो इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गले के कैंसर का संकेत हो सकते हैं. गले के कैंसर के चेतावनी संकेतों क्या है इस खबर में पढ़िए...

निगलने में कठिनाई
गले के कैंसर से पीड़ित लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है जैसे उनके गले में कुछ अटक गया हो या निगलने में कठिनाई हो रही हो. इसे डिस्फेजिया कहते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, यह लक्षण तब होता है जब गले में ट्यूमर ग्रासनली या स्वरयंत्र पर दबाव डालता है. अगर आपको लगातार निगलने में कठिनाई हो रही है, खासकर कठोर भोजन निगलने में, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना उचित है.

बिना किसी कारण के वजन कम होना: अचानक, तेजी से वजन कम होना कई कैंसर का लक्षण है, जिसमें गले का कैंसर भी शामिल है. कैंसर भूख न लगने या शरीर के मेटाबॉलिज्म में बदलाव का कारण बन सकता है. अगर आपका वजन बिना डाइटिंग या व्यायाम के कम हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

कान का दर्द: मेयो क्लिनिक की वेबसाइट पर प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार , बिना किसी स्पष्ट कारण के लगातार कान का दर्द गले के कैंसर का संकेत हो सकता है. यह शुरुआती फेज में ज्यादा आम है. इसके साथ कान में लगातार बेचैनी, तेज दर्द या सुन्नता भी हो सकती है.

सांस लेने में बदलाव: एनसीबीआई पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, सांस फूलना या सांस लेने में तकलीफ होना गले के कैंसर का एक लक्षण है. इसमें सांस लेते समय आवाज आना भी शामिल है. इसके अलावा, अगर आपको हल्का-फुल्का काम करते हुए भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उसे नजरअंदाज न करें.

लगातार बदबूदार सांस: गले का कैंसर इस समस्या का एक कारण है. अगर उचित मौखिक स्वच्छता के बावजूद भी सांसों की बदबू कम नहीं होती है, तो यह गले के कैंसर जैसी किसी आंतरिक स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है.

आवाज में बदलाव: गले के कैंसर के बारे में कहा जाता है कि यह स्वरयंत्र और स्वर रज्जु के कार्य को प्रभावित करता है. इससे आवाज भारी या भारी हो सकती है. मेडलाइनप्लस के एक अध्ययन से पता चलता है कि आवाज में अस्थायी बदलाव आम बीमारियों के कारण हो सकते हैं, लेकिन 3 से 4 हफ़्तों में ठीक न होने वाला स्वर बैठना गले के कैंसर का संकेत है.

सूजी हुई लिम्फ नोड्स: जैसे-जैसे गले के कैंसर की कोशिकाएं बढ़ती हैं, गर्दन में लिम्फ नोड्स सूज सकते हैं. ये गांठें अक्सर दर्द रहित और छूने पर सख्त होती हैं. खासकर अगर ऐसी गांठें या सूजन गर्दन के सिर्फ एक तरफ हो, तो यह गले के कैंसर के फैलने का संकेत हो सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि गले के कैंसर का शुरुआती दौर में ही पता लगाना और उसका इलाज करवाना बेहतर होता है.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

