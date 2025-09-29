ETV Bharat / health

क्या गले में खराश कैंसर का संकेत है? Throat cancer के शुरुआती लक्षणों के बारे में जानें.

मौसम में बदलाव, ठंडा खाना, बुखार या किसी संक्रमण के कारण गले में खराश, स्वर बैठना, जलन और बोलने में कठिनाई हो सकती है. इन लक्षणों का जल्दी ठीक हो जाना आम बात है. हालांकि, विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि अगर ये लक्षण कई दिनों तक बने रहें, तो इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गले के कैंसर का संकेत हो सकते हैं. गले के कैंसर के चेतावनी संकेतों क्या है इस खबर में पढ़िए...

निगलने में कठिनाई

गले के कैंसर से पीड़ित लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है जैसे उनके गले में कुछ अटक गया हो या निगलने में कठिनाई हो रही हो. इसे डिस्फेजिया कहते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, यह लक्षण तब होता है जब गले में ट्यूमर ग्रासनली या स्वरयंत्र पर दबाव डालता है. अगर आपको लगातार निगलने में कठिनाई हो रही है, खासकर कठोर भोजन निगलने में, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना उचित है.

बिना किसी कारण के वजन कम होना: अचानक, तेजी से वजन कम होना कई कैंसर का लक्षण है, जिसमें गले का कैंसर भी शामिल है. कैंसर भूख न लगने या शरीर के मेटाबॉलिज्म में बदलाव का कारण बन सकता है. अगर आपका वजन बिना डाइटिंग या व्यायाम के कम हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

कान का दर्द: मेयो क्लिनिक की वेबसाइट पर प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार , बिना किसी स्पष्ट कारण के लगातार कान का दर्द गले के कैंसर का संकेत हो सकता है. यह शुरुआती फेज में ज्यादा आम है. इसके साथ कान में लगातार बेचैनी, तेज दर्द या सुन्नता भी हो सकती है.

सांस लेने में बदलाव: एनसीबीआई पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, सांस फूलना या सांस लेने में तकलीफ होना गले के कैंसर का एक लक्षण है. इसमें सांस लेते समय आवाज आना भी शामिल है. इसके अलावा, अगर आपको हल्का-फुल्का काम करते हुए भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उसे नजरअंदाज न करें.