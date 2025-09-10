मेकअप लगाने से लेकर हटाने तक हर कदम पर बरतें ये सावधानियां, एक छोटी सी गलती खूबसूरती पर पड़ सकती है भारी!
स्किन स्पेशलिस्ट से जानिए मेकअप लगाने और इसे हटाने का सही तरीका क्या है. कहीं ऐसा न हो अज्ञानता में आप अपनी खूबसूरती खो बैठें.
Published : September 10, 2025 at 7:05 AM IST
शिमला: आज के समय में मेकअप सिर्फ खास मौकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. चाहे कॉलेज स्टूडेंट हों, कामकाजी महिलाएं या फिर गृहिणियां हर कोई मेकअप का इस्तेमाल करता है. चिंता की बात यह है कि अक्सर लोग इसे सही तरीके से लगाने और हटाने में लापरवाही कर बैठते हैं, जिसकी वजह से त्वचा (Skin ) पर दाग-धब्बे, मुंहासे और समय से पहले Ageing जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं. स्किन स्पेशलिस्ट डॉ. नेहा सूद का मानना है कि, "मेकअप लगाना एक कला है और मेकअप हटाना जरूरी आदत." इंटरनेशनल मेकअप डे के मौके पर जानते हैं मेकअप लगाने और इसे हटाने का सबसे सही तरीका क्या है?
मेकअप लगाने का सही तरीका
1. साफ चेहरे से शुरुआत करें: मेकअप से पहले चेहरे को Mild Face Wash से धोएं और टोनर का इस्तेमाल करें. इससे Skin की गंदगी साफ हो जाती है और Makeup लंबे समय तक टिका रहता है.
2. मॉइस्चराइजर और प्राइमर जरूरी: मेकअप से पहले Skin को Moisturize करें. उसके बाद Primer लगाएं, जिससे Base Smooth बनता है और Pores Block नहीं होते.
3. बेस मेकअप हल्का रखें: फाउंडेशन Skin Tone से Match होना चाहिए. जरूरत से ज्यादा Foundation या Concealer लगाने से चेहरा नकली और भारी लग सकता है.
4. Eye और Lip का बैलेंस: अगर Eye Makeup Heavy है तो Lips पर हल्का Shade लगाएं और अगर Bold Lipstick लगा रही हैं तो Eye Makeup हल्का रखें.
5. Setting Spray से करें Finish: मेकअप को लंबे समय तक टिकाने और Fresh Look देने के लिए Setting Spray का इस्तेमाल करें.
मेकअप हटाना क्यों जरूरी है?
स्किन स्पेशलिस्ट डॉ. नेहा सूद बताती हैं, "रातभर मेकअप लगे रहने से Skin पर Dirt और Chemicals जम जाते हैं, जिससे Pores Clog हो जाते हैं. यही Pimples, Rashes और Ageing का बड़ा कारण है. इसलिए मेकअप हटाना बहुत जरूरी होता है."
मेकअप हटाने का सही तरीका
1. सबसे पहले Eyes और Lips: कॉटन पैड पर Makeup Remover या Micellar Water लें और Eyes और Lips का Makeup धीरे-धीरे हल्के हाथ से साफ करें. इन हिस्सों की skin सबसे नाज़ुक होती है.
2. पूरे चेहरे का क्लीनअप: हल्के हाथों से पूरे चेहरे का मेकअप, Makeup Remover से साफ करें. अगर Heavy Makeup है तो Oil-Based Remover बेहतर रहता है.
3. Face Wash जरूरी: केवल Remover से काम पूरा नहीं होता. इसके बाद Gentle Face Wash से चेहरा धोएं.
4. Toner और Moisturizer: मेकअप हटाने के बाद Toner Skin को Fresh करता है और Moisturizer Skin को हाइड्रेट रखता है. इसलिए Toner और Moisturizer जरूरी है.
5. हफ्ते में एक बार डीप क्लीनिंग: Scrub या Face Mask का इस्तेमाल करके Skin को Deep Clean करें.
डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. नेहा सूद का कहना है कि "मेकअप सही तरीके से लगाने से आपका लुक निखरता है, लेकिन मेकअप हटाना Skin की सेहत के लिए ज्यादा जरूरी है. रातभर मेकअप लगाने की आदत धीरे-धीरे Skin को डैमेज करती है. मेकअप सुंदरता बढ़ाने का साधन है, लेकिन इसे सही तरीके से अपनाना और हटाना ही Skin Health की असली कुंजी है. सही प्रोडक्ट्स, बैलेंस्ड मेकअप और रोजाना क्लीनिंग से आप लंबे समय तक नेचुरल ग्लो बनाए रख सकती हैं."