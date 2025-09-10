ETV Bharat / health

मेकअप लगाने से लेकर हटाने तक हर कदम पर बरतें ये सावधानियां, एक छोटी सी गलती खूबसूरती पर पड़ सकती है भारी!

मेकअप लगाने और हटाने का सही तरीका ( ETV Bharat GFX )

By ETV Bharat Health Team Published : September 10, 2025 at 7:05 AM IST 3 Min Read

शिमला: आज के समय में मेकअप सिर्फ खास मौकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. चाहे कॉलेज स्टूडेंट हों, कामकाजी महिलाएं या फिर गृहिणियां हर कोई मेकअप का इस्तेमाल करता है. चिंता की बात यह है कि अक्सर लोग इसे सही तरीके से लगाने और हटाने में लापरवाही कर बैठते हैं, जिसकी वजह से त्वचा (Skin ) पर दाग-धब्बे, मुंहासे और समय से पहले Ageing जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं. स्किन स्पेशलिस्ट डॉ. नेहा सूद का मानना है कि, "मेकअप लगाना एक कला है और मेकअप हटाना जरूरी आदत." इंटरनेशनल मेकअप डे के मौके पर जानते हैं मेकअप लगाने और इसे हटाने का सबसे सही तरीका क्या है? मेकअप लगाने का सही तरीका 1. साफ चेहरे से शुरुआत करें: मेकअप से पहले चेहरे को Mild Face Wash से धोएं और टोनर का इस्तेमाल करें. इससे Skin की गंदगी साफ हो जाती है और Makeup लंबे समय तक टिका रहता है. 2. मॉइस्चराइजर और प्राइमर जरूरी: मेकअप से पहले Skin को Moisturize करें. उसके बाद Primer लगाएं, जिससे Base Smooth बनता है और Pores Block नहीं होते. 3. बेस मेकअप हल्का रखें: फाउंडेशन Skin Tone से Match होना चाहिए. जरूरत से ज्यादा Foundation या Concealer लगाने से चेहरा नकली और भारी लग सकता है. 4. Eye और Lip का बैलेंस: अगर Eye Makeup Heavy है तो Lips पर हल्का Shade लगाएं और अगर Bold Lipstick लगा रही हैं तो Eye Makeup हल्का रखें.