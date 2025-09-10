ETV Bharat / health

मेकअप से बढ़ेगी आपकी खूबसूरती या बिगड़ेगी स्किन? स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने बताया हैरान कर देने वाला सच

इंटरनेशनल मेकअप डे 2025 ( ETV Bharat GFX )

By ETV Bharat Health Team Published : September 10, 2025 at 7:14 AM IST 6 Min Read

शिमला: ढली की रहने वाली Bedes कॉलेज शिमला की 21 वर्षीय छात्रा हाल ही में मेकअप के एक नए प्रोडक्ट की वजह से बड़ी परेशानी में फंस गई. कॉलेज के एक कार्यक्रम के लिए उसने नया ट्रेंडिंग ब्रांड का मेकअप लगाया, लेकिन अगले दिन नींद खुलते ही उसकी आंखों में सूजन आ गई और चेहरा फूलने लगा. घबराहट में छात्रा ने इंटरनेट से पढ़े कुछ घरेलू नुस्खे भी आजमा लिए, लेकिन हालत और बिगड़ गई. डॉक्टर के पास पहुंची तो पता चला कि नए मेकअप प्रोडक्ट में मौजूद केमिकल्स ने उसकी सेंसिटिव स्किन को रिएक्ट कर दिया था. यह घटना इस बात का संकेत है कि मेकअप सुंदरता तो बढ़ाता है, लेकिन गलत चुनाव या लापरवाही से त्वचा को नुकसान भी पहुंचा सकता है. मेकअप कितना सेफ है? आज इंटरनेशनल मेकअप डे (10 सितंबर) के मौके पर यही सवाल उठता है कि मेकअप,आज के समय में छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई करता है. यहां तक कि मेकअप के बिना घर से बाहर निकलना भी मुश्किल लगता है. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि मेकअप हमारी स्किन के लिए कितना सेफ है? इसी विषय पर ETV Bharat से खास बातचीत में शिमला की स्किन स्पेशलिस्ट डॉ. नेहा सूद ने मेकअप से जुड़े फायदे, नुकसान और जरूरी सावधानियों के बारे में विस्तार से बताया. स्किन स्पेशलिस्ट डॉ. नेहा सूद ने बताया मेकअप कितना सेफ (ETV Bharat) प्रश्न: मेकअप आज हर उम्र की महिलाओं की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है. इसकी लोकप्रियता पर आपका क्या कहना है? डॉ. नेहा सूद: बिल्कुल सही, आज मेकअप सिर्फ फैशन तक सीमित नहीं रहा बल्कि आत्मविश्वास बढ़ाने का जरिया भी बन गया है. टीनएज से लेकर मिडिल एज और सीनियर एज की महिलाएं तक इसका इस्तेमाल करती हैं. लेकिन समस्या तब आती है जब लोग सिर्फ ग्लैमर देखकर कोई भी प्रोडक्ट खरीद लेते हैं. स्किन टाइप जाने बिना, ब्रांड या सामग्री पढ़े बिना मेकअप करना खतरनाक हो सकता है. “रोज़ाना मेकअप करना अपने आप में हानिकारक नहीं है, बशर्ते प्रोडक्ट सही हों और दिन के अंत में मेकअप पूरी तरह हटाया जाए. असली समस्या तब होती है जब लोग खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं या मेकअप हटाए बिना सो जाते हैं." प्रश्न: अक्सर लोग सस्ता या नया प्रोडक्ट ट्राई कर लेते हैं, इससे क्या खतरे हो सकते हैं? डॉ. नेहा सूद: यही सबसे आम गलती है. बिना टेस्ट किए नया प्रोडक्ट यूज़ करने से स्किन एलर्जी, सूजन, लालिमा, पिंपल्स और यहां तक कि गंभीर इन्फेक्शन भी हो सकता है. आंखों में सूजन, चेहरे पर रिएक्शन ये सब अचानक प्रोडक्ट चेंज करने या केमिकल युक्त प्रोडक्ट से होता है. सबसे जरूरी है कि पहले पैच टेस्ट करें और देखें कि स्किन उस प्रोडक्ट को झेल पा रही है या नहीं. प्रश्न: सुरक्षित मेकअप प्रोडक्ट चुनने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? डॉ. नेहा सूद: Non-Comedogenic प्रोडक्ट लें – ताकि वो स्किन के पोर्स को ब्लॉक न करें. Dermatologically Tested और Clinically Approved प्रोडक्ट को प्राथमिकता दें. Expiry Date जरूर देखें. पुराने और एक्सपायरी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं. अपने स्किन टाइप (ऑयली, ड्राई, सेंसिटिव) के हिसाब से प्रोडक्ट खरीदें. हमेशा Trusted Brands पर भरोसा करें. कैसे चुनें सेफ मेकअप प्रोडक्ट (ETV Bharat GFX) प्रश्न: कई लोग मेकअप हटाने में लापरवाही करते हैं. क्या यह खतरनाक है?