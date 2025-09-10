मेकअप से बढ़ेगी आपकी खूबसूरती या बिगड़ेगी स्किन? स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने बताया हैरान कर देने वाला सच
इंटरनेशनल मेकअप डे पर जानिए मेकअप आपके लिए कितना सेफ है? स्किन स्पेशलिस्ट से जानिए क्या महंगे प्रोडक्ट से भी स्किन खराब होती है?
शिमला: ढली की रहने वाली Bedes कॉलेज शिमला की 21 वर्षीय छात्रा हाल ही में मेकअप के एक नए प्रोडक्ट की वजह से बड़ी परेशानी में फंस गई. कॉलेज के एक कार्यक्रम के लिए उसने नया ट्रेंडिंग ब्रांड का मेकअप लगाया, लेकिन अगले दिन नींद खुलते ही उसकी आंखों में सूजन आ गई और चेहरा फूलने लगा. घबराहट में छात्रा ने इंटरनेट से पढ़े कुछ घरेलू नुस्खे भी आजमा लिए, लेकिन हालत और बिगड़ गई. डॉक्टर के पास पहुंची तो पता चला कि नए मेकअप प्रोडक्ट में मौजूद केमिकल्स ने उसकी सेंसिटिव स्किन को रिएक्ट कर दिया था. यह घटना इस बात का संकेत है कि मेकअप सुंदरता तो बढ़ाता है, लेकिन गलत चुनाव या लापरवाही से त्वचा को नुकसान भी पहुंचा सकता है.
मेकअप कितना सेफ है?
आज इंटरनेशनल मेकअप डे (10 सितंबर) के मौके पर यही सवाल उठता है कि मेकअप,आज के समय में छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई करता है. यहां तक कि मेकअप के बिना घर से बाहर निकलना भी मुश्किल लगता है. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि मेकअप हमारी स्किन के लिए कितना सेफ है? इसी विषय पर ETV Bharat से खास बातचीत में शिमला की स्किन स्पेशलिस्ट डॉ. नेहा सूद ने मेकअप से जुड़े फायदे, नुकसान और जरूरी सावधानियों के बारे में विस्तार से बताया.
प्रश्न: मेकअप आज हर उम्र की महिलाओं की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है. इसकी लोकप्रियता पर आपका क्या कहना है?
डॉ. नेहा सूद: बिल्कुल सही, आज मेकअप सिर्फ फैशन तक सीमित नहीं रहा बल्कि आत्मविश्वास बढ़ाने का जरिया भी बन गया है. टीनएज से लेकर मिडिल एज और सीनियर एज की महिलाएं तक इसका इस्तेमाल करती हैं. लेकिन समस्या तब आती है जब लोग सिर्फ ग्लैमर देखकर कोई भी प्रोडक्ट खरीद लेते हैं. स्किन टाइप जाने बिना, ब्रांड या सामग्री पढ़े बिना मेकअप करना खतरनाक हो सकता है. “रोज़ाना मेकअप करना अपने आप में हानिकारक नहीं है, बशर्ते प्रोडक्ट सही हों और दिन के अंत में मेकअप पूरी तरह हटाया जाए. असली समस्या तब होती है जब लोग खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं या मेकअप हटाए बिना सो जाते हैं."
प्रश्न: अक्सर लोग सस्ता या नया प्रोडक्ट ट्राई कर लेते हैं, इससे क्या खतरे हो सकते हैं?
डॉ. नेहा सूद: यही सबसे आम गलती है. बिना टेस्ट किए नया प्रोडक्ट यूज़ करने से स्किन एलर्जी, सूजन, लालिमा, पिंपल्स और यहां तक कि गंभीर इन्फेक्शन भी हो सकता है. आंखों में सूजन, चेहरे पर रिएक्शन ये सब अचानक प्रोडक्ट चेंज करने या केमिकल युक्त प्रोडक्ट से होता है. सबसे जरूरी है कि पहले पैच टेस्ट करें और देखें कि स्किन उस प्रोडक्ट को झेल पा रही है या नहीं.
प्रश्न: सुरक्षित मेकअप प्रोडक्ट चुनने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
डॉ. नेहा सूद:
- Non-Comedogenic प्रोडक्ट लें – ताकि वो स्किन के पोर्स को ब्लॉक न करें.
- Dermatologically Tested और Clinically Approved प्रोडक्ट को प्राथमिकता दें.
- Expiry Date जरूर देखें. पुराने और एक्सपायरी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं.
- अपने स्किन टाइप (ऑयली, ड्राई, सेंसिटिव) के हिसाब से प्रोडक्ट खरीदें.
- हमेशा Trusted Brands पर भरोसा करें.
प्रश्न: कई लोग मेकअप हटाने में लापरवाही करते हैं. क्या यह खतरनाक है?
डॉ. नेहा सूद: बिल्कुल, रात को मेकअप लगाए हुए सो जाना स्किन के लिए बहुत बड़ा खतरा है. इससे स्किन के पोर्स बंद हो जाते हैं, जिससे पिंपल्स और एक्ने की समस्या बढ़ती है. मेकअप को हमेशा अच्छे मेकअप रिमूवर या माइल्ड क्लींजर से हटाकर ही सोना चाहिए.
प्रश्न: क्या घरेलू नुस्खों से मेकअप रिएक्शन का इलाज किया जा सकता है?
डॉ. नेहा सूद: नहीं, यही सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं. किसी भी एलर्जी या रिएक्शन पर घरेलू नुस्खे आजमाने से स्थिति बिगड़ सकती है.नींबू, टूथपेस्ट, हल्दी या बर्फ सीधे लगाने से स्किन और जल सकती है. ऐसे में तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना ही सुरक्षित उपाय है.
प्रश्न: जो लोग रोजाना मेकअप करते हैं, उनके लिए आपकी सबसे जरूरी सलाह क्या होगी?
डॉ. नेहा सूद: रोजाना मेकअप करने वालों को हमेशा हाई क्वालिटी और स्किन-फ्रेंडली प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए. मेकअप से पहले मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन जरूर लगाएं. हर हफ्ते स्किन को 'मेकअप फ्री डे' दें ताकि स्किन को सांस लेने का मौका मिले. कभी भी प्रोडक्ट शेयर न करें, क्योंकि इससे इंफेक्शन का खतरा रहता है.
प्रश्न: एलर्जी, पिंपल्स और पिगमेंटेशन की समस्या क्यों?
डॉ. नेहा सूद: ऑयली स्किन वालों को वॉटर-बेस्ड प्रोडक्ट चुनने चाहिए, जबकि सेंसिटिव स्किन वालों को Fragrance-Free प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए. उनके मुताबिक यह समस्या दो वजहों से हो सकती है.
- 1. स्किन टाइप को इग्नोर करके गलत प्रोडक्ट चुनना
- 2. प्रोडक्ट में मौजूद Harsh Chemicals
प्रश्न: क्या सिर्फ महंगे प्रोडक्ट ही सुरक्षित हैं?
डॉ. सूद कहती हैं, "यह सबसे बड़ा मिथ है. महंगा होना सेफ्टी की गारंटी नहीं है. कई Affordable और Certified ब्रांड्स भी Equally Safe होते हैं. बस यह जरूरी है कि प्रोडक्ट Dermatologically Tested और Hypoallergenic हो."
प्रश्न: हाइजीन और Expiry Date कितनी जरूरी?
डॉ. सूद बताती हैं – "लोग ब्रश और स्पॉन्ज की सफाई को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे बैक्टीरिया पनपते हैं और स्किन इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. इसी तरह Expiry Date को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें, वरना रैशेज और एलर्जी हो सकती है. हर 6 महीने में मेकअप ब्रश बदलना और Expiry Date पर नजर रखना बेहद जरूरी है."
प्रश्न: Teenagers के लिए खास सुझाव ?
डॉ. सूद कहती हैं – "टीनेज स्किन बेहद नाजुक होती है. उन्हें Heavy Makeup से बचना चाहिए. BB/CC क्रीम, हल्का कॉम्पैक्ट या टिंटेड मॉइश्चराइजर ही काफी है. असली Glow स्किन की देखभाल से आता है."
प्रश्न: Skincare Routine क्यों जरूरी?
डॉ. सूद कहती हैं, "Makeup के साथ Skincare Routine सबसे अहम है. हर रात Double Cleansing ज़रूरी है. पहले Oil-Based Cleanser से Makeup हटाएं और फिर Mild Face Wash से साफ करें. उसके बाद Moisturiser और Night Cream लगाएं."
International Makeup Day पर डॉ. नेहा सूद का संदेश साफ है, "Makeup आपकी खूबसूरती को बढ़ाता है, लेकिन असली Glow तभी आता है जब स्किन हेल्दी हो. इसलिए सही प्रोडक्ट चुनें, स्किनकेयर रूटीन फॉलो करें. याद रखिए मेकअप तभी खूबसूरत लगता है, जब स्किन हेल्दी होती है."
