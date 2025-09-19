ETV Bharat / health

क्या सच में सेब खाने से नहीं पड़ती डॉक्टर की जरुरत, किसे नहीं खाना चाहिए Apple, जानें यहां हर सवाल का जवाब

Published : September 19, 2025 at 5:20 PM IST

डीडीयू शिमला के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर लोकेंद्र से भी हमने इसको लेकर बात की. डॉक्टर लोकेंद्र का मानना है कि "सेब कई प्रकार से स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है. सेब में फाइबर, विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट्स और ऐसे पोषक तत्व हैं, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं. लेकिन अगर किसी व्यक्ति की डाइट संतुलित नहीं है, उसे कोई पुरानी बीमारी है या जीवनशैली बहुत अस्वस्थ है तो (जैसे धूम्रपान, शराब, ज्यादा तली‑भुनी चीजें, कम शारीरिक गतिविधि) सिर्फ एक सेब रोज खाने से वह पूरी तरह स्वस्थ नहीं रह पाएगा".

डॉक्टर कपिल ने बताए सेब खाने के फायदे (ETV Bharat)

इस पर दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला (DDU) के फिजिशियन डॉ. कपिल का कहना है, "ऐसा नहीं है कि एक सेब खाकर आप बिलकुल डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे. सेब स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, लेकिन बीमारी, संक्रमण, जीवनशैली, जेनेटिक्स, पर्यावरणीय फैक्टर जैसे अनेक अन्य कारण भी हैं, जो आपकी सेहत पर प्रभाव डालते हैं. सेब सेवन एक सहायक उपाय है, लेकिन यह सभी बीमारियों से सुरक्षा नहीं करता".

यह पुरानी कहावत है, जिसका उद्देश्य है कि अगर आप नियमित और संतुलित भोजन करें, जिसमें फल‑सब्जियां, विशेषकर सेब शामिल हों तो आप स्वस्थ रहेंगे और बीमारियों का खतरा कम होगा.

“An Apple a Day Keeps the Doctor Away” कितना सच?

शिमला (श्रेया शर्मा, संवाददाता): इस साल International Eat an Apple Day (अंतरराष्ट्रीय सेब खाओ दिवस) 20 सितंबर को मनाया जा रहा है. ऐसा दिन जब दुनिया भर के लोग सेब खाने के फायदों को याद करते हैं और इसे अपनी डाइट में शामिल करने की बात करते हैं, लेकिन क्या वाकई 'An apple a day keeps the doctor away' कहावत पूरी तरह सच है? क्या हर कोई सेब खा सकता है? जिन लोगों को सेब नुकसान पहुंचा सकता है वो कौन हैं? यहां हम इन सब पहलुओं को मेडिकल और न्यूट्रिशन विशेषज्ञों के दृष्टिकोण से देखेंगे.

डॉ. लोकेश, एमएस, डीडीयू अस्पताल, शिमला (ETV Bharat)

न्यूट्रिशनिस्ट विपाशा ने सेब के स्वास्थ्य लाभ बताएं. न्यूट्रिशन विशेषज्ञ विपाशा का कहना है कि “सेब एक बढ़िया शुरुआत है. एक हेल्दी स्नैक के रूप में, लेकिन इसे एक चमत्कारी उपाय नहीं समझना चाहिए. सेब खाओ, लेकिन पोषण की पूरी तस्वीर देखो. प्रोटीन, स्वस्थ वसा, अनाज, पानी, फिजिकल एक्सरसाइज भी जरूरी है”.

विपाशा, न्यूट्रिशनिस्ट (ETV Bharat)

सेब खाने से स्वास्थ्य लाभ

सेब खाने के स्वास्थ्य लाभ (ETV Bharat GFX)

किन लोगों को नहीं करना चाहिए सेब का सेवन

किसे नहीं खाना चाहिए सेब (ETV Bharat GFX)





कैसे करें सेवन:

खाली पेट सेब खाने के बजाय इसे हल्के नाश्ते के साथ खाएं. अगर सेब खाली पेट खाना पसंद करते हैं, तो छोटी मात्रा से शुरुआत करें और ध्यान दें कि इसे खाने के बाद कोई परेशानी तो नहीं हो रही. गर्म पानी या हल्के भोजन के साथ सेब खाना बेहतर रहता है.

सेब को लेकर भ्रम

सेब को लेकर भ्रम (ETV Bharat GFX)

फिजिशियन डॉ. कपिल का कहना है कि "आपके जीवन के लगभग हर पहलू खान‑पान, नींद, व्यायाम, तनाव प्रबंधन, पर्यावरण मिलकर तय करते हैं कि आप कितने स्वस्थ रहेंगे. सेब खाने से निश्चित लाभ होते हैं जैसे कि फाइबर, विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट्स, लेकिन यह एक सुरक्षा कवच नहीं है'.

मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. लोकेंद्र का कहना है कि “मेरा अनुभव रहा है कि बहुत से लोग सेब को हेल्दी मानते हैं, लेकिन इसके सीमाएं नहीं जानते. उदाहरण के लिए, डायबिटिक मरीजों को यह देखना चाहिए कि किस प्रकार का सेब है, उसकी मिठास कितनी है, और कितनी मात्रा में खा रहे हैं. हरे सेब (जैसे Granny Smith) अक्सर कम शुगर होते हैं या अधिक खट्टे होते हैं, इसलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहतर हो सकते हैं. साथ ही, सेब के छिलके को धोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कीटनाशकों की संभावना होती है. अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी है, तो उसे पूरी तरह से इससे बचना चाहिए.'

डॉक्टरों की माने तो “An apple a day keeps the doctor away” एक प्रेरणादायक कहावत है, लेकिन इसे पूरी तरह सच नहीं माना जाना चाहिए. यह स्वास्थ्य की पूरी कहानी नहीं है, लेकिन एक अच्छी शुरुआत है. सेब खाने के बहुत से वैज्ञानिक समर्थित लाभ है. लेकिन कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं. एलर्जी, डायबिटीज, पाचन संबंधी समस्याएं हालांकि सीमित मूल्यों में होती है. बेहतर होगा कि आप सेब को एक संतुलित आहार के हिस्से के रूप में लें, दिन में पर्याप्त फल‑सब्जियाँ, पर्याप्त पानी, व्यायाम, अच्छी नींद, तनाव नियंत्रण आदि को भी महत्व दें.

