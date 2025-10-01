ETV Bharat / health

कितनी कॉफी है सेहतमंद? ब्लैक vs मिल्क कॉफी पर एक्सपर्ट्स की राय, जानें मिथ और सच्चाई

शिमला: 1 अक्टूबर को पूरी दुनिया में World Coffee Day मनाया जाता है. भारत समेत दुनिया भर में कॉफी अब सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल बन चुकी है. सुबह ऑफिस जाने से पहले एनर्जी के लिए हो या दोस्तों के साथ कैफे में बैठने के लिए, कॉफी हर जगह फिट हो गई है. सोशल मीडिया रील्स में ब्लैक कॉफी को वजन घटाने का सीक्रेट बताया जाता है. वहीं, मिल्क कॉफी को हेल्दी ड्रिंक के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन असलियत क्या है?

फिटनेस प्रेमियों की पसंद कॉफी

जब भी कैफीन ड्रिंक की बात होती है, तो सबसे पहले नाम कॉफी का आता है. यह दुनिया के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले ड्रिंक में से एक है. लोग इसे गर्म और ठंडे, दोनों तरीकों से पीना पसंद करते हैं. ज्यादातर फिटनेस प्रेमी ब्लैक कॉफी चुनते हैं, क्योंकि यह एनर्जी को तुरंत बूस्ट करती है और कैलोरी फ्री होती है. वहीं, बहुत से लोग दूध वाली कॉफी को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि इसमें टेस्ट के साथ-साथ पोषण भी मिलता है, लेकिन सवाल यही है कि दोनों में से कौन-सी ज्यादा हेल्दी है और वेट लॉस के लिए कौन-सी बेहतर है?

अजय भारद्वाज, न्यूट्रिशनिस्ट, लाइफ इज ब्लिस क्लीनिक शिमला (ETV Bharat)

"ब्लैक कॉफी डाइजेशन और एनर्जी के लिए अच्छी है, लेकिन इसे खाली पेट न पिएं. एक दिन में 300–400 मिलीग्राम कैफीन (लगभग 3–4 कप कॉफी) सुरक्षित है." - अजय भारद्वाज, न्यूट्रिशनिस्ट, लाइफ इज ब्लिस क्लीनिक शिमला

ब्लैक कॉफी Vs मिल्क कॉफी

ब्लैक कॉफी