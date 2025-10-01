ETV Bharat / health

कितनी कॉफी है सेहतमंद? ब्लैक vs मिल्क कॉफी पर एक्सपर्ट्स की राय, जानें मिथ और सच्चाई

कॉफी आज के दौर की जरूरत बनती जा रही है, एक्सपर्ट्स से जानें कॉफी की कितनी मात्रा सही है?

International Coffee Day 2025
अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस 2025
By ETV Bharat Health Team

Published : October 1, 2025 at 2:20 PM IST

5 Min Read
शिमला: 1 अक्टूबर को पूरी दुनिया में World Coffee Day मनाया जाता है. भारत समेत दुनिया भर में कॉफी अब सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल बन चुकी है. सुबह ऑफिस जाने से पहले एनर्जी के लिए हो या दोस्तों के साथ कैफे में बैठने के लिए, कॉफी हर जगह फिट हो गई है. सोशल मीडिया रील्स में ब्लैक कॉफी को वजन घटाने का सीक्रेट बताया जाता है. वहीं, मिल्क कॉफी को हेल्दी ड्रिंक के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन असलियत क्या है?

फिटनेस प्रेमियों की पसंद कॉफी

जब भी कैफीन ड्रिंक की बात होती है, तो सबसे पहले नाम कॉफी का आता है. यह दुनिया के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले ड्रिंक में से एक है. लोग इसे गर्म और ठंडे, दोनों तरीकों से पीना पसंद करते हैं. ज्यादातर फिटनेस प्रेमी ब्लैक कॉफी चुनते हैं, क्योंकि यह एनर्जी को तुरंत बूस्ट करती है और कैलोरी फ्री होती है. वहीं, बहुत से लोग दूध वाली कॉफी को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि इसमें टेस्ट के साथ-साथ पोषण भी मिलता है, लेकिन सवाल यही है कि दोनों में से कौन-सी ज्यादा हेल्दी है और वेट लॉस के लिए कौन-सी बेहतर है?

अजय भारद्वाज, न्यूट्रिशनिस्ट, लाइफ इज ब्लिस क्लीनिक शिमला (ETV Bharat)

"ब्लैक कॉफी डाइजेशन और एनर्जी के लिए अच्छी है, लेकिन इसे खाली पेट न पिएं. एक दिन में 300–400 मिलीग्राम कैफीन (लगभग 3–4 कप कॉफी) सुरक्षित है." - अजय भारद्वाज, न्यूट्रिशनिस्ट, लाइफ इज ब्लिस क्लीनिक शिमला

ब्लैक कॉफी Vs मिल्क कॉफी

ब्लैक कॉफी

  • केवल पिसी हुई कॉफी बीन्स और पानी से तैयार.
  • दूध, क्रीम या चीनी शामिल नहीं होती.
  • इसलिए कैलोरी लगभग न के बराबर.
  • कॉफी का असली स्वाद.
  • कड़वाहट बरकरार रहती है.

मिल्क कॉफी

  • दूध, क्रीम और कभी-कभी चीनी के साथ बनाई जाती है.
  • कॉफी का असली कड़वा स्वाद कम हो जाता है.
  • इसमें कैल्शियम और प्रोटीन जैसे पोषक तत्व होते हैं.
International Coffee Day 2025
ब्लैक कॉफी vs मिल्क कॉफी (ETV Bharat GFX)

ब्लैक कॉफी के फायदे

  • आयुर्वेदिक अस्पताल शिमला की डाइटिशियन डॉ. रेनू शर्मा ने बताया कि ब्लैक कॉफी एंटीऑक्सीडेंट्स का पावरहाउस है.
  • इसमें लगभग कोई कैलोरी नहीं होती.
  • ये एनर्जी को लंबे समय तक बनाए रखती है.
  • इसमें मिल्क कॉफी की तुलना में कैफीन ज्यादा होता है.
  • मेटाबॉलिज्म को तेज करके वेट लॉस में मदद करती है.
  • भूख को दबाने का काम करती है.
International Coffee Day 2025
ब्लैक कॉफी के फायदे (ETV Bharat GFX)

मिल्क कॉफी के फायदे

  • न्यूट्रिशनिस्ट अजय भारद्वाज बताते हैं कि मलाईदार और स्वादिष्ट मिल्क कॉफी सिर्फ टेस्ट ही नहीं, पोषण भी देती है.
  • इसमें कैल्शियम और प्रोटीन पाए जाते हैं.
  • यह ब्लैक कॉफी की तुलना में ज्यादा संतुलित मानी जाती है.
  • अगर इसमें लो-फैट या स्किम्ड मिल्क इस्तेमाल किया जाए, तो कैलोरी कंट्रोल में रहती है.
  • वेट लॉस करने वालों के लिए यह ऑप्शन बुरा नहीं है, बशर्ते शुगर और क्रीम न डाली जाए.
International Coffee Day 2025
मिल्क कॉफी के फायदे (ETV Bharat GFX)

वेट लॉस में कौन बेहतर?

डाइटिशियन डॉ. रेनू शर्मा बताती हैं कि ब्लैक कॉफी मेटाबॉलिज्म को अस्थायी तौर पर तेज करती है और शरीर को ज्यादा कैलोरी बर्न करने में मदद करती है. भूख को दबाने का भी असर दिखता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा पीना नुकसानदायक हो सकता है. वहीं, मिल्क कॉफी पोषण के लिहाज से बेहतर है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और कैल्शियम मिलते हैं, लेकिन कैलोरी थोड़ी बढ़ जाती है, जिससे यह ब्लैक कॉफी जितना मेटाबॉलिज्म बूस्ट नहीं करती है.

International Coffee Day 2025
डॉ. रेनू शर्मा, डाइटिशियन, आयुर्वेदिक अस्पताल शिमला (ETV Bharat GFX)

कॉफी की कितनी मात्रा सही?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि कॉफी नुकसान नहीं करती, नुकसान करती है गलत मात्रा और गलत टाइमिंग.

  1. स्वस्थ व्यक्ति के लिए दिन में 2–3 कप (300–400 mg कैफीन) सुरक्षित.
  2. वेट लॉस करने वालों के लिए ब्लैक कॉफी बेहतर, लेकिन बैलेंस जरूरी.
  3. हाइपरटेंशन, अनिद्रा या गर्भावस्था में कॉफी का सेवन डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए.

"ब्लैक कॉफी और मिल्क कॉफी, दोनों के अपने फायदे और सीमाएं हैं. ब्लैक कॉफी वजन कम करने और एनर्जी बूस्ट करने में ज्यादा असरदार है, जबकि मिल्क कॉफी टेस्ट और पोषण दोनों देती है. सही चुनाव आपकी जरूरत पर निर्भर करता है. सबसे अहम बात यह है कि कॉफी चाहे ब्लैक हो या मिल्क, इसे बैलेंस्ड मात्रा में ही पीना सेहत के लिए फायदेमंद है. कॉफी को उत्तेजक पेय माना गया है, यह वात-पित्त बढ़ा सकती है. सुबह या दोपहर में सीमित मात्रा ही सही है, रात को लेने से नींद प्रभावित होती है." - डॉ. रेनू शर्मा, डाइटिशियन, आयुर्वेदिक अस्पताल शिमला

International Coffee Day 2025
कॉफी से जुड़े मिथ और सच (ETV Bharat GFX)

कॉफी से जुड़े मिथ

सोशल मीडिया और रील्स में कॉफी को लेकर कई बातें कही जाती हैं. डाइटिशियन रेनू शर्मा ने कॉफी से जुड़े मिथ और सच्चाई के बारे में बताया.

काफी से जुड़े मिथ और सच
मिथसच
कॉफी हड्डियों को कमजोर करती है.केवल ओवरडोज में नुकसान, नॉर्मल मात्रा (2–3 कप) हड्डियों पर असर नहीं डालती.
कॉफी डिहाइड्रेट करती है.यह हल्की डाइयूरेटिक है, लेकिन सामान्य मात्रा में पानी की कमी नहीं करती.
कॉफी से वजन कम होता है.कॉफी मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है, लेकिन बिना डाइट और एक्सरसाइज के वजन नहीं घटा सकती.
ये भी पढ़ें: नवरात्र के व्रत के बाद क्यों होता है पेट खराब ? एक्सपर्ट से जानें फास्टिंग के बाद के टिप्स

