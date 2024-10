ETV Bharat / health

शुगर-ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए फैंसी-फूड नहीं लोकल सुपर-फूड अपनाइए, डाइटिशियन भी हैं इनके दीवाने

World Food Day : आज विश्व खाद्य दिवस है, हर साल 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाया जाता है. विश्व खाद्य दिवस को मनाने का मकसद लोगों को हेल्दी फूड के बारे में अवेयर करना है, इस बार वर्ल्ड फूड डे की थीम 'अच्छा भोजन बेहतर जीवन के लिए और बेहतर भविष्य के लिए' रखी गई है. World Food Day 2024 Theme - Right to food for a better life and a better future .

फूड एंड एग्रीकल्चर आर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस- FAO की माने तो विश्व में लगभग 2.8 बिलियन लोग ऐसे हैं जो पौष्टिक भोजन का खर्च वहन नहीं कर पाते, इतना ही नहीं विश्व में लगभग 600 मिलियन लोग ऐसे हैं जो ऐसा भोजन खाकर बीमार पड़ते हैं जिसमें बैक्टीरिया, केमिकल, पेस्टीसाइड आदि पाए जाते हैं. हाल ही में यह भी देखने को मिला है कि हेल्थ के प्रति जागरूक रहने वाले लोग विदेशी सुपर-फूड को प्राथमिकता देने लगे हैं लेकिन हमारे भारत में पाए जाने वाले कुछ ऐसे पौष्टिक आहार हैं जो इन सुपर-फूड से कहीं अधिक पौष्टिक हैं.

लोकल सुपर-फूड किफायती हैं

राजस्थान की जानी-मानी डाइटिशियन नेहा यदुवंशी का कहना है कि यदि आप हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं तो आपको महंगे और फैंसी-फूड खाने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारतीय बाजार में मिलने वाले लोकल फूड स्वाद के साथ-साथ आपके स्वास्थ्य के लिए भी काफी लाभदायक हैं. खास बात यह है कि भारतीय बाजार में मिलने वाले यह लोकल सुपर-फूड आपकी जेब के लिए भी काफी किफायती हैं, आइए जानते हैं ऐसे कौन से सुपर-फूड हैं जिनको खाकर आप एक बेहतर हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं.