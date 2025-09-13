ETV Bharat / health

भारत ने बना ली पहली मलेरिया वैक्सीन, खून में पहुंचते ही बनाएगी 'शील्ड', ICMR ने इन 5 कंपनियों को दिया लाइसेंस

मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने देश में निर्मित पहली मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दे दी है. एडफाल्सीवैक्स नामक यह वैक्सीन मलेरिया के कई चरणों को एक साथ लक्षित करती है और रोगी की रक्षा करने की अपनी क्षमता बनाए रखती है. विशेषज्ञों के अनुसार, यह वैक्सीन 2030 तक मलेरिया उन्मूलन के भारत के लक्ष्य में एक बड़ी मदद साबित होगी.

एडफाल्सीवैक्स नामक यह वैक्सीन भारत का पहला ऐसा वैक्सीन है जो सबसे घातक मलेरिया परजीवी, प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम से बचाव के लिए बनाया गया है. यह टीका भुवनेश्वर स्थित आईसीएमआर के क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र (आरएमआरसी) में विकसित किया गया है. यह वैक्सीन एक खास तरीके से काम करता है. यह मलेरिया परजीवी को रक्त में पहुंचने से पहले ही रोक देता है. इससे न केवल व्यक्ति मलेरिया से सुरक्षित रहता है, बल्कि यह वैक्सीन इस बीमारी को दूसरों में फैलने से भी रोकता है.

एडाफैल्सिवैक्स की एक और खास बात यह है कि इसकी कीमत बहुत कम है. इसे बड़ी मात्रा में आसानी से बनाया जा सकता है और यह कमरे के तापमान पर 9 महीने से अधिक समय तक स्थिर रह सकता है. इसलिए, यह टीका ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है.

इस टीके का निर्माण कौन करेगा?

ICMR ने एडाफैल्सिवैक्स के निर्माण के लिए पांच भारतीय कंपनियों को लाइसेंस दिया है. ये कंपनियां बड़े पैमाने पर इसका निर्माण और अंतिम परीक्षण पूरा करने के बाद इस टीके को उपयोग के लिए उपलब्ध कराएंगी.

इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड टेकइन्वेंशन लाइफकेयर प्राइवेट लिमिटेड पैनैक्सिया बायोटेक लिमिटेड बायोलॉजिकल ई लिमिटेड जाइडस लाइफसाइंसेज

भारत का मलेरिया उन्मूलन रोडमैप