ब्यूटी पार्लर जाकर अपनी आइब्रो बनवाना एक आम कॉस्मेटिक प्रक्रिया है जिससे कई महिलाएं गुजरती हैं. यह हर दो महीने में करवाई जाती है. यह एक छोटी सी कॉस्मेटिक प्रक्रिया है जो कम खर्च में आपके चेहरे को खूबसूरत बना सकती है. लेकिन इसे हल्के में न लें क्योंकि इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. क्योंकि डॉक्टरों का कहना है कि इससे जानलेवा संक्रमण हो सकता है. बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आइब्रो थ्रेडिंग से कैसे कोई बीमार हो सकता हैं, तो यह जानने के लिए इस खबर को विस्तार से पढ़ें कि कैसे यह कॉस्मेटिक प्रक्रिया गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती है...

दरअसल, एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें डॉक्टर डॉ. अदितिज धामिजा बता रहे हैं कि अगर कोई भी महिला अपने घर के पास या पड़ोस में एक ब्यूटी पार्लर में आइब्रो थ्रेडिंग के लिए जाती है, तो उसे सावधान रहना चाहिए. ऐसा करने से आपका लीवर खराब हो सकता है. डॉ. अदितिज धामिजा ने एक 28 -वर्षीय लड़की की कहानी बताते हुए कहा कि उस युवती को आइब्रो थ्रेडिंग के बाद दर्द, थकान, उल्टी और पीलिया जैसी समस्या होने लगी. जब वह डॉक्टर के पास गई और टेस्ट करवाया, तो पता चला कि उसे हेपेटाइटिस बी, यानी लीवर संक्रमण है. उसका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा था. लड़की न तो शराब पीती थी और न ही लीवर को नुकसान पहुंचाने वाली कोई दवा लेती थी. डॉक्टर ने तब समस्या का कारण बताया, डॉक्टर ने कहा कि इसका कारण वह पार्लर था, जहां थ्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया गया थ्रेडिंग थ्रेड और इक्विपमेंट साफ-सुथरे नहीं थे. इससे उसकी स्किन पर छोटे-छोटे कट लग गए और वायरस ब्लड में चला गया.

आइब्रो थ्रेडिंग से कैसे फैल सकता है हेपेटाइटिस बी और सी जैसे वायरस

कुछ पार्लरों में, भौहों को आकार देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला धागा एक ही होता है जो कई लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, जिससे इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. डॉक्टर का कहना है कि यह समस्या स्वच्छता की कमी के कारण होती है, क्योंकि एक ही धागे का उपयोग कई लोगों पर किया जाता है, जिससे हेपेटाइटिस बी और सी जैसे वायरस और कभी-कभी एचआईवी भी फैल सकता है. डब्ल्यूएचओ ने भी अपने एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया है कि टैटू बनवाने, रेजर शेयर करने और थ्रेडिंग जैसी कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं के कारण हेपेटाइटिस बी संक्रमण फैल सकते हैं. दरअसल, हेपेटाइटिस बी वायरस छोटी दूषित वस्तुओं की सतहों पर कई दिनों तक जीवित रह सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह केवल रक्त के माध्यम से ही नहीं फैलता, बल्कि इस वायरस के संक्रमण वाला एक धागा भी इस बीमारी को आसानी से फैला सकता है.

वायरस के फैलने में कितना समय लगता है?

जब तक प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत है, तब तक हेपेटाइटिस B वायरस कोई समस्या पैदा नहीं करता है. लेकिन जब प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है, जैसे कि बीमारी या कमजोरी के दौरान, यह वायरस एक्टिव हो सकता है और फैल सकता है. तीव्र हेपेटाइटिस B संक्रमण छह महीने तक रहता है, और इस दौरान वायरस पूरे शरीर में फैलता है. एक बार एक्टिव हेपेटाइटिस बी होने के बाद, यह एक लंबे समय तक बने रहने वाली समस्या हो सकती है. हालांकि, नियमित हेपेटाइटिस (जैसे हेपेटाइटिस ए और ई) में खतरा कम होता है, और चिकित्सा देखभाल के साथ, कुछ दिनों में राहत मिल सकती है.

हेपेटाइटिस बी के लक्षण..

विशेषज्ञों का कहना है कि कभी-कभी यह हेपेटाइटिस बी बिना कोई लक्षण दिखाए भी हमला कर सकता है. आमतौर पर, अधिकांश लोगों में निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं...

पेट दर्द

थकान

बुखार

जोड़ों का दर्द

भूख न लगना

मतली, उल्टी

गहरा पेशाब

हल्का या मिट्टी के रंग का मल

हाथ-पैरों में सूजन या सूजन

त्वचा और आंखों का पीला पड़ना और अन्य लक्षण

इसलिए, जितना हो सके सौंदर्य प्रसाधनों के इस्तेमाल में सावधानी बरतें. विशेषज्ञों का सुझाव है कि किसी भी कॉस्मेटिक उपचार को तभी शुरू करें जब यह सुनिश्चित हो जाए कि पार्लर पूरी तरह से साफ-सुथरा है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और निर्देश केवल आपकी समझ के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. हालांकि, इनका पालन करने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना सबसे अच्छा है.)