अगर आप छोड़ना चाहते हैं धूम्रपान, तो WHO की इन दिशा-निर्देशों का करें पालन - How to Quit Smoking

हैदराबाद: दुनिया में शराब के अलावा अगर कोई सबसे ज्यादा नशा किया जाता है, तो वह सिगरेट है. सिगरेट एक ऐसा नशा है, जिसकी आदत एक बार लगने के बाद इसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है. धूम्रपान करने वाले बहुत से लोग इसे छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन इस प्रयास में वह कई बार विफल हो जाते हैं. ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने पहली बार धूम्रपान छोड़ने के लिए क्लीनिकल गाइडलाइन्स जारी की हैं. 750 मिलियन लोग छोड़ना चाहते हैं तम्बाकू: आपको जानकर हैरानी होगी कि डब्ल्यूएचओ के मुताबिक दुनिया भर में करीब 750 मिलियन से भी ज्यादा लोग तम्बाकू उत्पादों का सेवन कर रहे हैं. इन गाइडलाइन्स के चलते उन्हें धूम्रपान छोड़ने में मदद मिलेगी. तम्बाकू उत्पादों के सेवन को छोड़ने की गाइडलाइन्स में डब्ल्यूएचओ ने स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले व्यवहारिक समर्थन, डिजिटल समाप्ति हस्तक्षेप और औषधीय उपचारों सहित उपायों की एक व्यापक श्रृंखला का सुझाव दिया है. दुनिया में हैं1.25 बिलियन तम्बाकू उपयोगकर्ता: इसे लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि 'दुनिया के 1.25 बिलियन तम्बाकू उपयोगकर्ताओं में से 60 प्रतिशत से अधिक (750 मिलियन से अधिक लोग) इसे छोड़ना चाहते हैं, फिर भी 70 प्रतिशत लोगों के पास प्रभावी समाप्ति सेवाएं पहुंच नहीं पा रही हैं.' डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयसस ने एक साक्षात्कार में कहा कि 'ये दिशानिर्देश इन खतरनाक उत्पादों के खिलाफ हमारी वैश्विक लड़ाई में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन साबित होंगे.' विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बताया गया उपचार: विश्व स्वास्थ्य संगठन ने धूम्रपान छोड़ने के इच्छुक लोगों के लिए वैरेनिकलाइन, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी (NRT), बुप्रोपियन और साइटिसिन को प्रभावी उपचार के तौर इस्तेमाल करने की सलाह दी है. बता दें कि वैरेनिकलाइन एक निकोटीन-मुक्त गोली है. मेडिकल स्टोर्स से इसे खरीदने के लिए आपको डॉक्टर के पर्चे की जरूरत होगी. यह धूम्रपान छोड़ने वाली अन्य दवाओं की तुलना में अलग तरीके से काम करती है. यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन दवा हो सकती है जो पहले अन्य दवाओं के उपयोग की आदत को नहीं छोड़ पाए हैं. इसके अलावा बुप्रोपियन एक FDA-स्वीकृत एंटीडिप्रेसेंट है. इसका इस्तेमाल मौजूदा समय में धूम्रपान छोड़ने के लिए भी किया जा रहा है. यह एक गैर-निकोटीन उपचार पद्धति है और धूम्रपान की आदत को रोकने में मदद करती है. वहीं साइटिसिन की आणविक संरचना निकोटीन और वैरेनिकलाइन के जैसी ही होती है और इनके औषधीय प्रभाव भी एक समान ही होते हैं. साइटिसिन निकोटिनिक एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर्स का आंशिक एगोनिस्ट है. यह दवा तंबाकू का उपयोग करने की इच्छा को कम करती है और निकोटीन वापसी के लक्षणों की गंभीरता को कम करती है. इन दिशा-निर्देशों में, संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी व्यक्तिगत, समूह या फोन परामर्श, टेक्स्ट मैसेजिंग, स्मार्टफोन ऐप और इंटरनेट कार्यक्रमों जैसे डिजिटल हस्तक्षेप सहित परामर्श जैसे हस्तक्षेपों की भी सिफारिश करती है.