ETV Bharat / health

मुंह में दिखें ये लक्षण तो हो जाएं सतर्क, हो सकते हैं जीभ, सिर और गर्दन के कैंसर का संकेत - TONGUE HEAD AND NECK CANCERS

जीभ के कैंसर को टंग कैंसर भी कहा जाता है. यह मुंह के अंदर और बाहर दोनों जगह हो सकता है, इसके लक्षण यह है..

If you see these symptoms in your mouth, be cautious, they may be a sign of tongue, head and neck cancer
मुंह में दिखें ये लक्षण तो हो जाएं सतर्क, हो सकते हैं जीभ, सिर और गर्दन के कैंसर का संकेत (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : August 20, 2025 at 2:21 PM IST

4 Min Read

Tongue Cancer, जिसे जीभ का कैंसर भी कहा जाता है, सिर और गर्दन के कैंसर का एक प्रकार है और यह जीभ में विकसित होता है. विशेषज्ञों के अनुसार, यह तब होता है जब जीभ की कोशिकाएं बिना नियंत्रण के बढ़ने लगती हैं. आपको बता दें, जीभ शरीर का एक बेहद महत्वपूर्ण पार्ट है. यह मांसपेशियों और तंत्रिकाओं से बनी होती है, जो बोलने, खाने, निगलने और स्वाद लेने में मदद करती है.

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, ओरल या टंग कैंसर एक बेहद गंभीर बीमारी है, जो टंग सेल्स में विकसित होती है. इस कैंसर के कारण जीभ पर ट्यूमर, घाव या सफेद लाल धब्बे हो सकते हैं. यह एक प्रकार का सिर और गर्दन का कैंसर है, जिसमें मुंह के अंदर या बाहर का कैंसर भी शामिल है. इसके शुरुआती लक्षण तुरंत दिखाई नहीं देते है. लेकिन, कुछ संकेत और लक्षण ऐसे भी हैं जिनपर ध्यान देना बेहद जरूरी होता है. आपको बता दें, जीभ के कैंसर के शुरुआती लक्षणों में अक्सर जीभ के किनारे पर एक दर्दनाक या दर्दरहित गांठ और घाव हो सकता है, जिससे आसानी से ब्लीडिंग हो सकती है. इसके लक्षण में मुंह या जीभ में दर्द होना भी आम है. इसके साथ ही इसके अन्य कई लक्षण कुछ इस प्रकार है...

If you see these symptoms in your mouth, be cautious, they may be a sign of tongue, head and neck cancer
मुंह में दिखें ये लक्षण तो हो जाएं सतर्क, हो सकते हैं जीभ, सिर और गर्दन के कैंसर का संकेत (GETTY IMAGES)
  • लगातार जबड़े में दर्द होना
  • बोलने, चबाने या निगलने में परेशानी होना
  • गले में जलन या दर्द जो कई सप्ताह तक बने रहना और ठीक नहीं होना
  • गर्दन या कान में दर्द का अनुभव होना
  • गले में कुछ फंसा हुआ सा महसूस होना
  • मुंह में गांठ या मोटापन महसूस होना
  • जीभ, गालों की अंदरूनी परत, मसूड़ों, मुंह के उपरी परत पर या टॉन्सिल पर लाल या सफेद धब्बा
  • गला बैठना, कर्कश आवाज
  • दांत और मसूड़ों का ढीला पड़ना
  • जीभ में सूजन होना जो कुछ हफ्ते तक ठीक हो रहा हो

जीभ के कैंसर का खतरा किसे है?

कैंसर रिसर्च यूके के अनुसार, जीभ का कैंसर किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ कारक इसके जोखिम को बढ़ा देते हैं, जैसे...

किसी भी तरह से तंबाकू सेवन करना, जैसे सिगरेट या सिगार पीना, तंबाकू चबाना या सूंघने वाला तंबाकू का सेवन करना

If you see these symptoms in your mouth, be cautious, they may be a sign of tongue, head and neck cancer
मुंह में दिखें ये लक्षण तो हो जाएं सतर्क, हो सकते हैं जीभ, सिर और गर्दन के कैंसर का संकेत (GETTY IMAGES)

होंठों का अल्ट्रावायलेट (UV) लाइट के प्राकृतिक या आर्टिफिशियल स्रोतों, जैसे सूरज और टैनिंग बेड के संपर्क में आना

कमजोर इम्यून सिस्टम

ह्यूमन पेपिलोमावायरस (HPV) इंफेक्शन

बहुत अधिक शराब का सेवन

जीभ के 2 पार्ट होते हैं और कैंसर इनमें से किसी में भी हो सकता है

आगे का भाग वह क्षेत्र है जिसे आप देख सकते हैं. इसे मुखीय जीभ कहते हैं. जीभ के इस भाग में विकसित होने वाले कैंसर को मुख कैंसर कहते हैं

दूसरी ओर, पिछला भाग जीभ का आधार होता है, जो गले (ग्रसनी) के बहुत पास होता है. यह वह क्षेत्र है जिसे आप देख नहीं सकते. जीभ के इस भाग में विकसित होने वाले कैंसर को मुख-ग्रसनी कैंसर कहते हैं.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)

ये भी पढ़ें-

Tongue Cancer, जिसे जीभ का कैंसर भी कहा जाता है, सिर और गर्दन के कैंसर का एक प्रकार है और यह जीभ में विकसित होता है. विशेषज्ञों के अनुसार, यह तब होता है जब जीभ की कोशिकाएं बिना नियंत्रण के बढ़ने लगती हैं. आपको बता दें, जीभ शरीर का एक बेहद महत्वपूर्ण पार्ट है. यह मांसपेशियों और तंत्रिकाओं से बनी होती है, जो बोलने, खाने, निगलने और स्वाद लेने में मदद करती है.

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, ओरल या टंग कैंसर एक बेहद गंभीर बीमारी है, जो टंग सेल्स में विकसित होती है. इस कैंसर के कारण जीभ पर ट्यूमर, घाव या सफेद लाल धब्बे हो सकते हैं. यह एक प्रकार का सिर और गर्दन का कैंसर है, जिसमें मुंह के अंदर या बाहर का कैंसर भी शामिल है. इसके शुरुआती लक्षण तुरंत दिखाई नहीं देते है. लेकिन, कुछ संकेत और लक्षण ऐसे भी हैं जिनपर ध्यान देना बेहद जरूरी होता है. आपको बता दें, जीभ के कैंसर के शुरुआती लक्षणों में अक्सर जीभ के किनारे पर एक दर्दनाक या दर्दरहित गांठ और घाव हो सकता है, जिससे आसानी से ब्लीडिंग हो सकती है. इसके लक्षण में मुंह या जीभ में दर्द होना भी आम है. इसके साथ ही इसके अन्य कई लक्षण कुछ इस प्रकार है...

If you see these symptoms in your mouth, be cautious, they may be a sign of tongue, head and neck cancer
मुंह में दिखें ये लक्षण तो हो जाएं सतर्क, हो सकते हैं जीभ, सिर और गर्दन के कैंसर का संकेत (GETTY IMAGES)
  • लगातार जबड़े में दर्द होना
  • बोलने, चबाने या निगलने में परेशानी होना
  • गले में जलन या दर्द जो कई सप्ताह तक बने रहना और ठीक नहीं होना
  • गर्दन या कान में दर्द का अनुभव होना
  • गले में कुछ फंसा हुआ सा महसूस होना
  • मुंह में गांठ या मोटापन महसूस होना
  • जीभ, गालों की अंदरूनी परत, मसूड़ों, मुंह के उपरी परत पर या टॉन्सिल पर लाल या सफेद धब्बा
  • गला बैठना, कर्कश आवाज
  • दांत और मसूड़ों का ढीला पड़ना
  • जीभ में सूजन होना जो कुछ हफ्ते तक ठीक हो रहा हो

जीभ के कैंसर का खतरा किसे है?

कैंसर रिसर्च यूके के अनुसार, जीभ का कैंसर किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ कारक इसके जोखिम को बढ़ा देते हैं, जैसे...

किसी भी तरह से तंबाकू सेवन करना, जैसे सिगरेट या सिगार पीना, तंबाकू चबाना या सूंघने वाला तंबाकू का सेवन करना

If you see these symptoms in your mouth, be cautious, they may be a sign of tongue, head and neck cancer
मुंह में दिखें ये लक्षण तो हो जाएं सतर्क, हो सकते हैं जीभ, सिर और गर्दन के कैंसर का संकेत (GETTY IMAGES)

होंठों का अल्ट्रावायलेट (UV) लाइट के प्राकृतिक या आर्टिफिशियल स्रोतों, जैसे सूरज और टैनिंग बेड के संपर्क में आना

कमजोर इम्यून सिस्टम

ह्यूमन पेपिलोमावायरस (HPV) इंफेक्शन

बहुत अधिक शराब का सेवन

जीभ के 2 पार्ट होते हैं और कैंसर इनमें से किसी में भी हो सकता है

आगे का भाग वह क्षेत्र है जिसे आप देख सकते हैं. इसे मुखीय जीभ कहते हैं. जीभ के इस भाग में विकसित होने वाले कैंसर को मुख कैंसर कहते हैं

दूसरी ओर, पिछला भाग जीभ का आधार होता है, जो गले (ग्रसनी) के बहुत पास होता है. यह वह क्षेत्र है जिसे आप देख नहीं सकते. जीभ के इस भाग में विकसित होने वाले कैंसर को मुख-ग्रसनी कैंसर कहते हैं.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

SIGN OF TONGUE CANCERTONGUE CANCER SYMPTOMSORAL MOUTH CANCERजीभ के कैंसरTONGUE HEAD AND NECK CANCERS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अयोध्या राम मंदिर; शेषावतार और परकोटा के 6 मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु, 15 अक्टूबर से व्यवस्था लागू

इमरान खान के बाद वसीम अकरम की भी हो सकती है गिरफ्तारी, जानें क्या है पूरा मामला ?

'वॉर 2' से फिर आगे निकली 'कूली', 200 करोड़ से इतनी दूर ऋतिक-जूनियर NTR की फिल्म, हुआ इतना कलेक्शन

4 दिनों की तेजी गायब, बुधवार को सेंसेक्स-निफ्टी गिरावट के साथ खुले, निफ्टी 25000 के नीचे खुला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.