ETV Bharat / health

अगर आपको डायबिटीज है, तो कुछ लक्षण सबसे पहले आपकी आंखों में दिखाई देंगे, जानें क्या - SYMPTOMS OF DIABETES IN THE EYES

डायबिटीज एक लाइलाज बीमारी है, इसका समय पर पता लगाना मुश्किल है, लेकिन आंखों में दिखाई देने वाले इन लक्षणों से पता लगाया जा सकता...

Etv BharatIf you have diabetes, some symptoms will first appear in your eyes, know what
अगर आपको डायबिटीज है, तो कुछ लक्षण सबसे पहले आपकी आंखों में दिखाई देंगे, जानें क्या (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : August 11, 2025 at 12:44 PM IST

5 Min Read

एक बार डायबिटीज हो जाने पर, आपको जीवन भर इससे जूझना पड़ता है. यह एक वंशानुगत समस्या है जो दिन-प्रतिदिन बढ़ती जाती है. एक बार यह समस्या हो जाने पर, शरीर में कई अन्य समस्याएं भी आती रहती हैं. डायबिटिक रेटिनोपैथी उनमें से एक है. इसलिए, समय रहते इसकी पहचान करके इसे कंट्रोल किया जाना चाहिए.

नेचर हेल्थ के मुताबिक, डायबिटिक रेटिनोपैथी शुगर के कारण होने वाली आंखों की एक समस्या है. इसमें रेटिना की रक्त वाहिकाओं में समस्याएं शामिल होती हैं. (रेटिना, जो आंख के पीछे स्थित प्रकाश-संवेदी परत होती है. यह विजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है) इस समस्या के होने पर लक्षण तुरंत दिखाई नहीं देते हैं. हालांकि, जैसे-जैसे समस्या बढ़ती है, कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं, लाइट विजन संबंधी समस्याएं उनमें से एक हैं, यदि इसका समय पर इलाज न किया जाए, तो यह दृष्टि संबंधी समस्याओं और यहां तक कि अंधेपन का कारण भी बन सकती है. इसे नजरअंदाज किए बिना अपनी आंखों की उचित जांच करवाना जरूरी है. यदि इसका समय पर पता चल जाए, तो इसका इलाज आसान है.

डायबिटीज आमतौर पर शुगर लेवल से जुड़ा होता है, लेकिन इसके शुरुआती लक्षण आंखों में भी दिखाई दे सकते हैं, और यह डायबिटिक नर्व डैमेज और किडनी की समस्याओं का कारण भी बन सकता है. जैसे-जैसे डायबिटीज बढ़ता है, आंखों में कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं जो डायबिटिक रेटिनोपैथी का संकेत हो सकते हैं.

डायबिटिक रेटिनोपैथी
नेशनल आई इंस्टीट्यूट के मुताबिक, आंख के अंदरूनी हिस्से को आमतौर पर रेटिना कहा जाता है. यह बहुत ही नाज़ुक रक्त वाहिकाओं से बना होता है. जब ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है, तो ब्लड वेसल्स सूज जाती हैं, उनमें रिसाव हो सकता है या वे अवरुद्ध हो सकती हैं. इसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं. यह रोग नियमित रूप से कुछ दर्द रहित लक्षण पैदा करता है, इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हो सकते हैं:

फ्लोटर्स
नेशनल आई इंस्टीट्यूट के मुताबिक, फ्लोटर्स आंखों के अंदर तैरने वाले धब्बे या धारियां होते हैं. ये आंखों के अंदर मौजूद जेल में बदलाव के कारण होते हैं. उम्र के साथ, यह जेल लिक्विफाइड होकर छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाता है जो प्रकाश को ब्लॉक करते हैं. फिर फ्लोटर्स ऐसे दिखाई देते हैं जैसे वे हमारी आंखों में तैर रहे हों. ये छोटे और हल्के होते हैं. लेकिन कभी-कभी ये बड़े भी हो सकते हैं. ये दृष्टि संबंधी समस्याएं भी पैदा कर सकते हैं. ये फ्लोटर्स तब होने की संभावना अधिक होती है जब शुगर का लेवल बढ़ जाता है.

आंखों के सामने अंधेरा छा जाना
कभी-कभी ऐसा महसूस होता है जैसे आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो, ऐसा तब होता है जब हम थके हुए होते हैं. लेकिन आंखों के सामने अंधेरा छाना रेटिना में सूजन और ब्लीडिंग के कारण भी हो सकता है. ऐसा लक्षण दिखाई देने पर बिना देर किए तुरंत डॉक्टर से मिलना उचित है. इससे दृष्टि संबंधी समस्याओं को बढ़ने से रोका जा सकता है. ध्यान रखें कि समस्या की जल्द पहचान करना बेहतर है.

धुंधली दृष्टि (blurred vision)
ब्लड शुगर के लेवल में उतार-चढ़ाव दृष्टि संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है, जिससे दृष्टि धुंधली हो सकती है. हाई ब्लड शुगर के स्तर के कारण, आंख का लेंस सूज सकता है, जिससे ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है. जब ब्लड शुगर का स्तर सामान्य हो जाता है, तो दृष्टि सामान्य हो जाती है, लेकिन यदि ब्लड शुगर का लेवल लगातार हाई बना रहे, तो यह Permanent vision loss का कारण बन सकता है.

अंधापन
अगर आपकी नजर कमजोर हो गई है या आप ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, तो इसे भी डायबिटिक रेटिनोपैथी का एक और अहम लक्षण कहा जा सकता है. इसलिए इसे कभी भी हल्के में न लें. इसके अलावा, आपको रात में साफ दिखाई नहीं दे रहा है. अगर आपकी नजर दिन प्रति दिन कमजोर होती दिख रही है, तो समझ लीजिए कि समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई है.

किन लोगों को होता है अधिक खतरा

  • टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित लोगों में यह समस्या होने की संभावना ज्यादा होती है. ऐसे में उन्हें बहुत सावधान रहना चाहिए.
  • जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है, उन्हें भी अधिक सावधान रहना चाहिए।
  • जिन लोगों को 5 से 10 वर्ष या उससे अधिक समय से डायबिटीज है, उन्हें बहुत सतर्क रहना चाहिए.
  • जिन लोगों को गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज हो जाता है, उन्हें भी सावधान रहना चाहिए.
  • हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों को भी अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और निर्देश केवल आपकी समझ के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. हालांकि, इनका पालन करने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना सबसे अच्छा है.)

ये भी पढ़ें-

एक बार डायबिटीज हो जाने पर, आपको जीवन भर इससे जूझना पड़ता है. यह एक वंशानुगत समस्या है जो दिन-प्रतिदिन बढ़ती जाती है. एक बार यह समस्या हो जाने पर, शरीर में कई अन्य समस्याएं भी आती रहती हैं. डायबिटिक रेटिनोपैथी उनमें से एक है. इसलिए, समय रहते इसकी पहचान करके इसे कंट्रोल किया जाना चाहिए.

नेचर हेल्थ के मुताबिक, डायबिटिक रेटिनोपैथी शुगर के कारण होने वाली आंखों की एक समस्या है. इसमें रेटिना की रक्त वाहिकाओं में समस्याएं शामिल होती हैं. (रेटिना, जो आंख के पीछे स्थित प्रकाश-संवेदी परत होती है. यह विजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है) इस समस्या के होने पर लक्षण तुरंत दिखाई नहीं देते हैं. हालांकि, जैसे-जैसे समस्या बढ़ती है, कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं, लाइट विजन संबंधी समस्याएं उनमें से एक हैं, यदि इसका समय पर इलाज न किया जाए, तो यह दृष्टि संबंधी समस्याओं और यहां तक कि अंधेपन का कारण भी बन सकती है. इसे नजरअंदाज किए बिना अपनी आंखों की उचित जांच करवाना जरूरी है. यदि इसका समय पर पता चल जाए, तो इसका इलाज आसान है.

डायबिटीज आमतौर पर शुगर लेवल से जुड़ा होता है, लेकिन इसके शुरुआती लक्षण आंखों में भी दिखाई दे सकते हैं, और यह डायबिटिक नर्व डैमेज और किडनी की समस्याओं का कारण भी बन सकता है. जैसे-जैसे डायबिटीज बढ़ता है, आंखों में कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं जो डायबिटिक रेटिनोपैथी का संकेत हो सकते हैं.

डायबिटिक रेटिनोपैथी
नेशनल आई इंस्टीट्यूट के मुताबिक, आंख के अंदरूनी हिस्से को आमतौर पर रेटिना कहा जाता है. यह बहुत ही नाज़ुक रक्त वाहिकाओं से बना होता है. जब ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है, तो ब्लड वेसल्स सूज जाती हैं, उनमें रिसाव हो सकता है या वे अवरुद्ध हो सकती हैं. इसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं. यह रोग नियमित रूप से कुछ दर्द रहित लक्षण पैदा करता है, इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हो सकते हैं:

फ्लोटर्स
नेशनल आई इंस्टीट्यूट के मुताबिक, फ्लोटर्स आंखों के अंदर तैरने वाले धब्बे या धारियां होते हैं. ये आंखों के अंदर मौजूद जेल में बदलाव के कारण होते हैं. उम्र के साथ, यह जेल लिक्विफाइड होकर छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाता है जो प्रकाश को ब्लॉक करते हैं. फिर फ्लोटर्स ऐसे दिखाई देते हैं जैसे वे हमारी आंखों में तैर रहे हों. ये छोटे और हल्के होते हैं. लेकिन कभी-कभी ये बड़े भी हो सकते हैं. ये दृष्टि संबंधी समस्याएं भी पैदा कर सकते हैं. ये फ्लोटर्स तब होने की संभावना अधिक होती है जब शुगर का लेवल बढ़ जाता है.

आंखों के सामने अंधेरा छा जाना
कभी-कभी ऐसा महसूस होता है जैसे आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो, ऐसा तब होता है जब हम थके हुए होते हैं. लेकिन आंखों के सामने अंधेरा छाना रेटिना में सूजन और ब्लीडिंग के कारण भी हो सकता है. ऐसा लक्षण दिखाई देने पर बिना देर किए तुरंत डॉक्टर से मिलना उचित है. इससे दृष्टि संबंधी समस्याओं को बढ़ने से रोका जा सकता है. ध्यान रखें कि समस्या की जल्द पहचान करना बेहतर है.

धुंधली दृष्टि (blurred vision)
ब्लड शुगर के लेवल में उतार-चढ़ाव दृष्टि संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है, जिससे दृष्टि धुंधली हो सकती है. हाई ब्लड शुगर के स्तर के कारण, आंख का लेंस सूज सकता है, जिससे ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है. जब ब्लड शुगर का स्तर सामान्य हो जाता है, तो दृष्टि सामान्य हो जाती है, लेकिन यदि ब्लड शुगर का लेवल लगातार हाई बना रहे, तो यह Permanent vision loss का कारण बन सकता है.

अंधापन
अगर आपकी नजर कमजोर हो गई है या आप ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, तो इसे भी डायबिटिक रेटिनोपैथी का एक और अहम लक्षण कहा जा सकता है. इसलिए इसे कभी भी हल्के में न लें. इसके अलावा, आपको रात में साफ दिखाई नहीं दे रहा है. अगर आपकी नजर दिन प्रति दिन कमजोर होती दिख रही है, तो समझ लीजिए कि समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई है.

किन लोगों को होता है अधिक खतरा

  • टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित लोगों में यह समस्या होने की संभावना ज्यादा होती है. ऐसे में उन्हें बहुत सावधान रहना चाहिए.
  • जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है, उन्हें भी अधिक सावधान रहना चाहिए।
  • जिन लोगों को 5 से 10 वर्ष या उससे अधिक समय से डायबिटीज है, उन्हें बहुत सतर्क रहना चाहिए.
  • जिन लोगों को गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज हो जाता है, उन्हें भी सावधान रहना चाहिए.
  • हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों को भी अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और निर्देश केवल आपकी समझ के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. हालांकि, इनका पालन करने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना सबसे अच्छा है.)

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

DIABETESमधुमेहDIABETIC RETINOPATHYSYMPTOMS OF DIABETES IN THE EYESSYMPTOMS OF DIABETES IN THE EYES

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

गाजा में सैन्य अभियान पर नेतन्याहू अड़े; भूख से मरने वालों की संख्या 117 पहुंची

धराली जलप्रलय: आपदा के बाद लापता बेटे से हुई पिता की बात, छलक पड़े आंसू, पढ़ें मार्मिक स्टोरी

Watch: उसका ख्याल कौन रखेगा... एमएस धोनी ने IPL 2026 में न खेलने का दिया बड़ा संकेत

SBI एसएमएस अलर्ट सेवा, हर लेनदेन पर मिलेगी तुरंत सूचना, खाते की सुरक्षा होगी मजबूत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.