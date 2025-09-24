ETV Bharat / health

सुबह-सुबह अगर आपको महसूस ये लक्षण, तो हो जाए सावधान!

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि अगर आपको सुबह उठते ही चक्कर आना, सिरदर्द, सीने में दर्द, थकान और धुंधली दृष्टि जैसे लक्षण दिखाई दें, तो...

If you feel these five symptoms early in the morning, then be careful!
सुबह-सुबह अगर आपको महसूस ये लक्षण, तो हो जाए सावधान! (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 24, 2025 at 7:51 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कई लोग सुबह उठने पर सामान्य महसूस नहीं करते. बिस्तर से उठते ही उन्हें कुछ खास लक्षण दिखाई देते हैं. आप में से कई लोग भी ऐसा अनुभव करते होंगे, लेकिन हम अक्सर इन लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं. हालांकि, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है. हमें अपने शरीर में किसी भी नकारात्मक लक्षण को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि इनमें से कुछ लक्षण हार्ट अटैक, डायबिटीज, हाई तनाव और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं का कारण बन सकते हैं. आइए इस खबर में जानें कि सुबह उठते ही कौन से लक्षण इन समस्याओं का कारण बन सकते हैं...

इन लक्षणों को ना करें नजरअंदाज

भयंकर सरदर्द

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सुबह उठते ही आपको तेज सिरदर्द हो, तो इसे हल्के में न लें. अगर सिरदर्द बहुत ज्यादा है, तो यह हाई ब्लड प्रेशर का संकेत हो सकता है. हालांकि कभी-कभार सिरदर्द होना सामान्य है, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि अगर यह समस्या बार-बार होती है, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए.

चक्कर आना
कुछ लोगों को बार-बार चक्कर आते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिर्फ तनाव के कारण नहीं होता. यह हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी हो सकता है. जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तब मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह बाधित होता है, जिससे चक्कर आते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि इस लक्षण को नजरअंदाज करने के बजाय डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है.

छाती में दर्द
ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन के अनुसार, आपको सुबह उठते ही सीने में दर्द या भारीपन महसूस होता है, तो यह खतरे का संकेत हो सकता है. हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को सीने में दर्द, भारीपन या सांस लेने में तकलीफ हो सकती है. इससे हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए, तुरंत चिकित्सा सहायता लेना जरूरी है.

धुंधली दृष्टि
अगर सुबह के समय आपकी नजर धुंधली दिखाई दे, तो इसे नजरअंदाज न करें. यह लक्षण हाई ब्लड प्रेशर का संकेत हो सकता है. हाई ब्लड प्रेशर आंखों की रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जिससे दृष्टि संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं. अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे, तो दृष्टि हानि का खतरा होता है.

थकान, कमजोरी
अगर आप सुबह उठते ही थकान और कमजोरी महसूस करते हैं, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए. हाई ब्लड शुगर और हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों में थकान और कमजोरी होना बहुत आम है, इसलिए इन लक्षणों को कम न आंकें. हाई ब्लड प्रेशर हृदय को ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर करता है. इससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे थकान और कमजोरी होती है.

कैसे कम करें?
अगर आपको ये लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं आपको अपनी जीवनशैली में भी बदलाव करने चाहिए. नमक का सेवन कम करें. ताजे फल और सब्जियां ज्यादा खाएं रोजाना व्यायाम करें. विशेषज्ञ तनाव कम करने के लिए योग और ध्यान की सलाह देते हैं.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

MORNING SYMPTOMS NEVER IGNOREHIGH BLOOD PRESSURE HYPERTENSIONWAYS TO CONTROL HIGH BLOOD PRESSUREसुबह अगर आपको महसूस ये लक्षणCAUSES OF MORNING SYMPTOMS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

UNGA में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने उठाया कश्मीर का मुद्दा, हमले को लेकर की इजराइल की निंदा

जोर पकड़ रहा इंडिया में आर्थिक सुधार, अगस्त में दिखी इंडस्ट्री में रौनक, विकास की रफ्तार 6.3%

UN में ट्रंप ने एस्केलेटर बंद और टेलीप्रॉम्टर के रुकने पर किया तंज, संयुक्त राष्ट्र ने दी सफाई

एशिया कप 2025 सुपर 4: पाकिस्तान श्रीलंका को हराकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंचा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.