नौ दिनों तक उपवास रखने से हो सकती हैं ये गंभीर समस्याएं, जानें फास्ट में क्या करें और क्या न करें

नवरात्रि के दौरान कई लोग नौ दिनों तक उपवास रखते हैं. कुछ ना खाने के चलते लोगों को कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं...

If you are fasting for nine days, then know what health problems can occur?
अगर आप नौ दिन का व्रत रख रहे हैं तो जानिए क्या-क्या स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं? (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 23, 2025 at 3:28 PM IST

4 Min Read
नवरात्रि के नौ दिन बेहद खास होते हैं. इन नौ दिनों में देवी की पूजा-अर्चना बड़े ही भक्ति भाव से की जाती है. बहुत से लोग नवरात्रि के नौ दिनों तक उपवास भी रखते हैं. कुछ लोग तो नौ दिनों तक कुछ भी नहीं खाते, कुछ दिन में सिर्फ एक बार और कुछ दिन में तीन बार खाते हैं. ऐसे में एक दिन का उपवास ठीक है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि नौ दिनों तक कुछ न खाने से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि नौ दिनों तक कुछ न खाना खतरनाक हो सकता है. उपवास के क्या नुकसान हैं? आइए इस लेख में इन संभावित स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जानें...

सिरदर्द, थकान
NIH न्यूज इन हेल्थ के मुताबिक, नवरात्रि के दौरान, उपवास के दौरान लोगों को सिरदर्द और थकान का अनुभव होता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जो खाना खाते हैं, उससे शरीर को जरूरी ग्लूकोज नहीं मिल पाता और ग्लूकोज की इस कमी के कारण, मस्तिष्क ठीक से काम नहीं कर पाता है. विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि इससे सिरदर्द, चक्कर आना और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

पानी की मात्रा में कमी
कुछ लोग उपवास के दौरान पर्याप्त पानी नहीं पीते और जूस भी नहीं पीते है. अगर फल और जूस का सेवन ना किया जाए, तो शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, जिससे डिहाइड्रेशन हो जाता है. डिहाइड्रेशन से सिरदर्द, जीभ सूखना और पेशाब कम आना जैसी समस्याएं हो सकती हैं. यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है. विशेषज्ञों का कहना है कि इससे खतरनाक समस्याएं हो सकती हैं.

गैस और एसिडिटी की समस्या
कुछ लोग कई घंटों तक बिना कुछ खाए-पिए उपवास करते हैं. इससे पेट में गैस और एसिडिटी हो सकती है, जिससे सीने में जलन, सीने में दर्द और पेट फूलने जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इन समस्याओं से राहत पाने के लिए, बीच-बीच में फलों का रस, दूध या छाछ पीते रहना अच्छा रहता है.

पोषक तत्वों की कमी
हम जो खाना खाते हैं, उसमें आमतौर पर कई तरह के पोषक तत्व होते हैं. उपवास के दौरान, हम अक्सर कुछ खास तरह के खाद्य पदार्थ ही खाते हैं. इससे शरीर को जरूरी विटामिन, मिनरल और प्रोटीन नहीं मिल पाते. इससे कमजोरी हो सकती है. इसलिए, उपवास के दौरान भी पौष्टिक दूध, फल और मेवे खाना बहुत जरूरी है.

ब्लड प्रेशर में बदलाव
लो या हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को उपवास करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए. कभी-कभी उपवास के कारण ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव हो सकता है. लो ब्लड प्रेशर वाले लोगों को चक्कर आ सकते हैं और बेहोशी आ सकती है. इसलिए, विशेषज्ञों का कहना है कि पूरे दिन उपवास न करना ही बेहतर है.

मांसपेशियों में दर्द
उपवास के दौरान शरीर को पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिल पाता. इससे मांसपेशियों में कमजोरी और दर्द हो सकता है. इसलिए, विशेषज्ञ उपवास के दौरान भी दूध, पनीर और मेवे जैसे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने की सलाह देते हैं.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

