ETV Bharat / health

30 साल की उम्र है तो जरूर कराएं ये टेस्ट, कई गंभीर बीमारियों से मिलेगा छुटकारा

तीस साल की उम्र में कुछ बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए कुछ जांचें करवाना जरूरी है. इससे गंभीर बीमारियोंसे बचा जा सकता...

If you are 30 years old, then definitely get this test done, you will get relief from many serious diseases.
30 साल की उम्र है तो जरूर कराएं ये टेस्ट, कई गंभीर बीमारियों से मिलेगा छुटकारा (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 28, 2025 at 7:52 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

कहते हैं कि स्वास्थ्य एक अनमोल वरदान है. हालांकि, आजकल की जीवनशैली के कारण, ज्यादातर लोगों को कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है. 30 की उम्र हर किसी के जीवन का एक अहम पड़ाव होती है. यह करियर और निजी जीवन के लिए काफी व्यस्त समय होता है. व्यस्त जीवनशैली के कारण, कई लोग इस उम्र में स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचते. वे इसे नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि यही वह समय होता है जब शरीर में कुछ बदलाव शुरू होते हैं. इसलिए, इस उम्र में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना बेहद जरूरी है. डॉ. तरंग कृष्णा के अनुसार, इस उम्र में कुछ जरूरी मेडिकल टेस्ट नियमित रूप से करवाने चाहिए. 30 की उम्र के बाद, हर किसी को कुछ जरूरी टेस्ट करवाने चाहिए. इससे भविष्य में गंभीर बीमारियों से बचाव में मदद मिलती है.

ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल टेस्ट: आजकल कई लोगों को जो समस्याएं परेशान कर रही हैं, वे हैं ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल. इन दोनों समस्याओं को साइलेंट किलर भी कहा जाता है. इनके शुरुआती लक्षण दिखाई नहीं देते. हालांकि, ये दोनों समस्याएं हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी जानलेवा बीमारियों का कारण बन सकती हैं. तीस की उम्र के बाद, तनाव, गलत खान-पान और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण ये दोनों समस्याएं तेजी से बढ़ती हैं. इसलिए आपको नियमित रूप से अपने ब्लड प्रेशर की जांच करानी चाहिए. साथ ही, कोलेस्ट्रॉल लेवल जानने के लिए सभी को लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाना चाहिए.

डायबिटीज टेस्ट: आजकल बहुत से लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं. कई लोगों को यह कम उम्र में ही हो जाता है. तनावपूर्ण जीवनशैली और अस्वास्थ्यकर खान-पान इस बीमारी के खतरे को बढ़ा देते हैं. अगर आपके परिवार में किसी को डायबिटीज है या आपका वजन ज्यादा है, तो आपको अपने शुगर लेवल की जांच जरूर करवानी चाहिए. खास तौर पर, आपको अपने ब्लड शुगर लेवल की जांच करवानी चाहिए. खाली पेट (फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट) और खाने के बाद अपने ब्लड शुगर लेवल की जांच करवाना जरूरी है. ये जांचें न सिर्फ आपको प्री-डायबिटिक होने का पता लगाती हैं, बल्कि आपको समय रहते जरूरी बदलाव करने में भी मदद करती हैं.

लिवर और किडनी टेस्ट: लिवर और किडनी मानव शरीर के दो महत्वपूर्ण अंग हैं. ये शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का काम करते हैं. शराब, खराब खान-पान और दवाओं के अत्यधिक सेवन से लिवर और किडनी पर बुरा असर पड़ सकता है. इसलिए लिवर और किडनी की जांच अनिवार्य है. लिवर फंक्शन टेस्ट (LFT) और किडनी फंक्शन टेस्ट (KFT) जरूर करवाएं. इससे किडनी और लिवर की स्वास्थ्य स्थिति जानने में मदद मिल सकती है. अगर कोई समस्या हो, तो कम उम्र में ही इलाज शुरू किया जा सकता है.

विटामिन डी और बी12 टेस्ट: विटामिन डी और बी12 शरीर के लिए बेहद जरूरी विटामिन हैं. हालांकि, भारत में कई लोग विटामिन डी और बी12 की कमी से जूझ रहे हैं. विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाता है. विटामिन डी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है. वहीं, विटामिन बी12 तंत्रिका तंत्र और लाल रक्त कोशिकाओं के लिए बेहद जरूरी है. इन दोनों की कमी से थकान, हड्डियों में दर्द और तंत्रिका संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. डॉ. तरंग ने बताया कि डॉक्टर की सलाह पर ही इन विटामिनों की जांच करवानी चाहिए.

कैंसर की जांच: अगर कैंसर का शुरुआती दौर में ही पता चल जाए, तो इसके ठीक होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है. इसलिए, 30 साल की उम्र के बाद कुछ कैंसर जांच करवाना भी जरूरी है.

महिलाओं के लिए

पैप स्मीयर: यह परीक्षण गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का पता लगाने के लिए किया जाता है.

ब्रेस्ट टेस्ट: अपने डॉक्टर से नियमित रूप से ब्रेस्ट टेस्ट करवाएं स्तनों में गांठों की जांच करना भी जरूरी है.

पुरुषों के लिए

पी.एस.ए.: यह प्रोस्टेट कैंसर की जांच के लिए किया जाता है.

ये सभी टेस्ट व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति, पारिवारिक इतिहास और जीवनशैली पर निर्भर करते हैं. कोई भी टेस्ट करवाने से पहले डॉक्टर से सलाह लें और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

HEALTH SCREENINGS WOMEN AFTER 30COMPLETE BODY CHECKUPHEALTH SCREENINGS BY AGE30 की उम्र में जरूरी मेडिकल टेस्टREQUIRED MEDICAL TESTS AT AGE OF 30

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

करूर भगदड़: विजय की टीवीके रैली में मची अफरा-तफरी, जानमाल के नुकसान पर रजनीकांत, कमल हासन समेत इन सेलेब्स का आया रिएक्शन

इधर आप एशिया कप में बिजी थे, उधर नेपाल ने क्रिकेट में रच दिया इतिहास, वर्ल्ड चैंपियन को मात देकर सबको चौंकाया

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच, विदेशी निवेशकों ने मार्केट से निकाले 16,422 करोड़

त्योहारी सीजन में खरीदना चाहते हैं BMW G310 RR का लिमिटेड एडिशन, जानें क्या मिलता है खास

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.