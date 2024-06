ETV Bharat / health

बारिश में छिपकलियों से हैं परेशान, किचन में रखी यह सब्जी करेगी समाधान! - Tips to Get Rid of LIzards

By ETV Bharat Hindi Team Published : Jun 28, 2024, 1:50 PM IST

छिपकली से छुटकारा पाने के उपाय ( फोटो - Getty Images )

हैदराबाद: एक लंबे इंतजार के बाद सावन के काले बदरा बरसने शुरू हो गए हैं और हर ओर मौसम खुशनुमा हो रहा है. लेकिन इस खुशनुमा मौसम के साथ कई तरह की परेशानियां भी आती हैं, जैसे बरसाती कीड़े-मकौड़े, मच्छर और उन्हें खाने के लिए आपके घर में आती हैं छिपकली. जीहां, जिन्हें देखकर अक्सर लोग मुंह बनाने लगते हैं और करीब आने पर काफी डर भी जाते हैं. लेकिन इन्हें भगाने की तरकीब लोगों को पता नहीं होती है. यहां हम आपको इन्हें घर से दूर रखने की बहुत ही आसान तरकीब बताने जा रहे हैं. ठंडा पानी: ये तो आपको पता ही होगा कि सर्दियों में छिपकलियां नहीं दिखती हैं, लेकिन ऐसा क्यों. दरअसल छिपकली एक असमतापी जीव है, जिसका खून ठंडा होता है और उसे गर्माहट पाने के लिए गर्म वातावरण से गर्माहट लेनी पड़ती है. ऐसे में ठंड के मौसम में तापमान कम होने के चलते वह बाहर नहीं निकलती हैं और शीत निद्रा में चली जाती हैं. तो अगर आपके घर कोई छिपकली आ जाती है, तो आप उसे भगाने के लिए उस पर ठंडे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं. अंडे के छिलके: इसके बारे में शायद आपने कभी-न-कभी सुना ही होगा. जीहां, आपके घर में रहने वाली छिपकली को ऑमलेट उतना पसंद नहीं होता है, जितना आपको होता है. लेकिन अब आप उसे ऑमलेट तो नहीं खिला सकते, लेकिन अंडे के छिलकों का इस्तेमाल कर उसे घर से दूर रख सकते हैं, क्योंकि छिपकलियों को अंडे की गंध पसंद नहीं होती है. तो अगर आप छिपकली के आने जाने के रास्ते पर अंडे के छिलके रखते हैं, आप उसे अपने घर में घुसने से रोक सकते हैं. लहसुन और प्याज: इसके बारे में शायद आपने पहले न सुना हो, लेकिन अगर आप अपने किचन में रखे प्याज और लहसुन की कलियों को घर के खिड़की और दरवाजों पर लटका देते हैं, तब भी छिपकलियां घर में नहीं घुसती हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि प्याज और लहसुन की गंध भी छिपकलियों को पसंद नहीं होती है, जिसके चलते वह अगर में नहीं आती हैं. इन्हें छीलकर आप खिड़की और दरवाजों पर लटका सकते हैं. नेफ़थलीन बॉल्स: नेफथलीन बॉल्स, जिन्हें आप फिनाइल की गोली के तौर पर भी जानते हैं, अक्सर घर में छोटे-मोटे कीड़ों को दूर रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसे घर से छिपकलियों को दूर रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. छिपकलियों को नेफ़थलीन बॉल्स की अनोखी गंध पसंद नहीं होती है और वह विचलित हो जाती हैं, जिसके कारण वह दूर भाग जाती हैं.