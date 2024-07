ETV Bharat / health

फूड पॉइजनिंग-टाइफाइड जैसी बीमारी फैलाते हैं कॉकरोच, अगर आप भी हैं इनसे परेशान, ये 5 टिप्स से मिटाएं नामोनिशान - How To Get Rid Of Cockroaches

By ETV Bharat Hindi Team Published : Jul 1, 2024, 12:46 PM IST

कॉकरोचों से कैसे छुटकारा पाएं ( सांकेतिक तस्वीर Getty Images )

नई दिल्ली: घर में कॉकरोच होना एक आम बात है. लगभग सभी लोग कॉकरोच से परेशान होते हैं. अक्सर कॉकरोच आपको सिंक पर घुमते नजर आएंगे, तो कभी पाइप के छेद में चले जाते हैं. आप जब भी आप किचन में जाते हैं तो कॉकरोच इधर-उधर भागते हुए दिखाई देते हैं. इतना ही नहीं ये कॉकरोच आपकी सेहत के लिए भी खतरनाक होते हैं. कॉकरोच के कारण न सिर्फ पेट संबंधी बीमारियां तो होती ही हैं, इनमें फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड एलर्जी और रेशेज हो सकते हैं. एक स्टडी के मुताबिक जीवाणु सूडोमोनाज ऐरूगिनोसा कॉकरोच के पेट में बड़े मात्रा पर बढ़ते हैं. चलते इसके यूरीन ट्रेक्‍ट इंफेक्‍शन, पाचन संबंधी समस्‍याओं और सेप्सिस (रक्त या ऊतकों में मवाद-बनाने वाले) हो सकता है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट के मुताबिक कॉकोरच के कारण फूड जनित बीमारियां फैलती हैं. वहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन 5 का अनुमान है कि खाद्य जनित रोगों के कारण हर साल लगभग 600 मिलियन बीमारियां होती हैं, 420 000 लोगों की मौत होती है. वैसे कुछ लोग आसानी से कॉकरोच को पकड़ कर उन्हें मार देते हैं, लेकिन इससे कभी भी घर को कॉकरोच से मुक्त नहीं किया जा सकता है. कॉकरोचों का घर से सफाया करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है. ऐसे में अगर आप भी कॉकरोचों से परेशान हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं, जो आपके घर को कॉकरोच बना सकते हैं. बेकिंग सोडा दिलाएगा कॉकरोच से मुक्ति

अगर आपके घर में घर में कॉकरोच की फौज है तो इन्हें भगाने के लिए आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आपको महज एक चम्मच बेकिंग सोडा पाउडर में आधा चम्मच शक्कर मिलानी होगी. इसके इस मिक्षण को उन दरारों में डालना होगा, जहां से कॉकरोज रहते हैं. शक्कर से सारे कॉकरोच आकर्षित होकर बेकिंग सोडा खाएंगे और मर जाएंगे. नीम से भागेंगे कॉकरोच

जैसा कि हम सब जानते है नीम में कई कीटनाशक गुण होते हैं. ऐसे में कॉकरोच से नीमका इस्तेमाल आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. कॉकरोचों को भगाने के लिए आप नीम के पाउडर या इसके तेल को कॉकरोच के छिपने वाली जगहों पर छिड़क दें. नीम की स्मेल से कॉकरोच भाग जाते हैं. तेज पत्ते से होगी कॉकरोच की छुट्टी

अगर आप कॉकरोच को मारना नहीं चाहते हैं तो तेज पत्ता आपके लिए काफी कारगर साबित हो सकते हैं. कॉकरोच को भगाने के लिए तेज पत्ते को पीसकर पाउडर बना लें या फिर इसे गर्म पानी में उबाल भी सकते हैं. इसके बाद इस पानी का छिड़काव उन जगहों पर कर दें, जहां कॉकरोच दिखाई देते हैं. कॉकरोच भगाने में काम आएगी लौंग

लौंग की खुशबू काफी स्ट्रांग होती है. इसके चलते कीड़े उसके पास आने से बचते हैं. ऐसे में अगर आपके घर में कॉकरोच ने आतंक मचा रखा है तो आप भी लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आपको सिर्फ कुछ लौंग को कॉकरोच के जगहों के पास रखना होगा.