महिला-पुरुष को रोजाना कितना पानी पीना चाहिए? दोनों के लिए मात्रा है अलग, जानें क्या कहती है रिपोर्ट - How Much Water in a Day

हैदराबाद: पानी हमारे जीवन के लिए बेहद ही जरूरी है. हमारे शरीर का 60 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा पानी ही है, इसलिए हमें रोजाना पानी की पर्याप्त मात्रा लेने की जरूरत होती है. ऐसा इसलिए क्योंकि शरीर दिन भर लगातार पानी खोता रहता है. मुख्य रूप से मूत्र और पसीने के माध्यम से, लेकिन सांस लेने जैसी नियमित शारीरिक क्रियाओं से भी हमारे शरीर से पानी भाप के रूप में बाहर निकलता है. रोजाना पानी की जरूरत (फोटो- Getty Images) 8 ग्लास पानी की सलाह: ऐसे में शरीर को डीहाइड्रेशन से बचाने के लिए, आपको रोजाना पीने और खाने से भरपूर पानी लेने की जरूरत होती है. हालांकि एक व्यक्ति को रोजाना कितना पानी पीना चाहिए, इसे लेकर आज भी विशेषज्ञों में परस्पर बहस छिड़ी हुई है. आमतौर पर डॉक्टर रोजाना 8-औंस के आठ ग्लास पानी पीने की सलाह देते हैं, जो लगभग 2 लीटर के आसपास होता है. वहीं कई विशेषज्ञों का कहना है कि व्यक्ति को दिनभर में लगातार पानी पीते रहना चाहिए.

महिला-पुरुष दोनों के लिए मात्रा अलग: लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ज़्यादातर चीज़ों की तरह, यह भी किसी व्यक्ति पर निर्भर करता है. आपको कितना पानी चाहिए यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है और हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग होता है. यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, इंजीनियरिंग और मेडिसिन की एक रिपोर्ट के अनुसार पुरुष और महिला दोनों के लिए पानी पीने की मात्रा अलग-अलग बताई गई है. रोजाना पानी की जरूरत (फोटो- Getty Images) रिपोर्ट के अनुसार महिला को 2.7 लीटर पानी रोजाना पीना चाहिए

वहीं पुरुषों को 3.7 लीटर पानी रोजाना पीना चाहिए पानी के स्त्रोत में सामान्य पानी, चाय और जूस जैसे पेय पदार्थ और भोजन से मिलने वाले तरल पदार्थ शामिल होते हैं. आपको अपने खाने से औसतन 20 प्रतिशत पानी मिलता है. ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आपको किसी और की तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो सकती है. आपको कितना पानी चाहिए यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कितने पानी के आदी हैं.