बच्चों को कितनी चॉकलेट खानी चाहिए व क्या हैं इसके लाभ - Chocolate for child

क्वींसलैंड : आजकल त्योहार चॉकलेट के बिना अधूरे हैं, दुकानें सभी आकार प्रकार के शानदार ढंग से पैक और चमकदार चॉकलेट से भरी हुई हैं, जिससे बच्चों के साथ सुपरमार्केट की तरफ जाना पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है. इस बीच बच्चों को हर मोड़ पर दोस्तों, रिश्तेदारों और ईस्टर बनी (या बिल्बी) से चॉकलेट अंडे मिल रहे हैं. लेकिन इससे माता-पिता के लिए अपने बच्चों के चॉकलेट सेवन का प्रबंधन करना बहुत मुश्किल हो सकता है.

चॉकलेट में क्या है! चॉकलेट के संभावित स्वास्थ्य लाभ हैं. कोको बीन्स वसा, विटामिन, खनिज और फेनोलिक यौगिकों (या फाइटोकेमिकल्स) से भरपूर होते हैं जो रक्तचाप को कम करते हैं. लेकिन इन फेनोलिक यौगिकों का स्वाद इतना कड़वा होता है कि वे कच्चे कोको को लगभग अखाद्य बना देते हैं. और यहीं पर खाद्य प्रसंस्करण कदम रखता है. मिल्क चॉकलेट बनाने के लिए चीनी, दूध वसा और अन्य सामग्री मिलाई जाती है - इस्तेमाल की जाने वाली कोको की मात्रा कम होती है. "व्हाइट चॉकलेट" तक आते आते तो कोको बिलकुल ही खत्म हो जाता है. कुल मिलाकर, चॉकलेट के स्वास्थ्य लाभों पर किए गए अध्ययन इस बात के बहुत कमजोर सबूत दिखाते हैं कि चॉकलेट हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है.

यदि कोई लाभ है, तो वह कोको (और फाइटोकेमिकल्स) के उच्च अनुपात के साथ बहुत गहरे, कड़वे चॉकलेट से आता है, जो बच्चों को पसंद नहीं आता है. डार्क चॉकलेट कभी-कभी वयस्कों को "मूड बूस्ट" देती है क्योंकि इसमें कैफीन होता है.

बच्चों को कितनी चॉकलेट खानी चाहिए?

सभी प्रकार की चॉकलेट को "विवेकाधीन" खाद्य पदार्थों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जैसे बिस्कुट, केक और शर्करा युक्त पेय. इसका मतलब यह है कि उन्हें उपहार माना जाना चाहिए. एक मोटे दिशानिर्देश के रूप में, दो से तीन वर्ष की आयु के बच्चों को प्रति दिन विवेकाधीन भोजन की एक से अधिक खुराक नहीं देनी चाहिए और बड़े बच्चों को प्रति दिन तीन खुराक तक देनी चाहिए. इसे "चॉकलेट" पर लागू करें तो, चॉकलेट की एक सर्विंग 25-30 ग्राम होगी. एक औसत खोखले चॉकलेट ईस्टर अंडे का वजन लगभग 100 ग्राम होता है. लेकिन बच्चों को उपहार के रूप में कुछ चॉकलेट देना ठीक है. यदि बच्चे अपने पसंदीदा खाने का आनंद लेते हैं, त्योहार या ईस्टर की छुट्टियों में कुछ अतिरिक्त चॉकलेट खाते हैं, तो वे चीनी के दीवाने नहीं होंगे.

यदि बच्चे दिन भर में केवल चॉकलेट खाते हैं, तो इससे शुगर की समस्या हो सकती है और सोते समय बच्चे भूखे और चिड़चिड़े हो सकते हैं. इसलिए सुनिश्चित करें कि आप चॉकलेट अंडे देने से पहले वास्तविक भोजन से उनका पेट भर दें. बच्चों को चॉकलेट नहीं देनी चाहिए क्योंकि इससे वे अत्यधिक मीठे स्वाद के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे. लेकिन छह महीने से अधिक उम्र वाले लोग उबले हुए "असली अंडे" के साथ आनंद में शामिल हो सकते हैं.

आप त्योहार या उत्सव का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं?

अपने बच्चों के लिए भोजन की योजना बनाते समय, कुछ चीजें हैं जो आप चॉकलेट का प्रबंधन करने के लिए कर सकते हैं: यदि आप अंडे और बन्नी खरीद रहे हैं, तो उत्पादों के वजन की तुलना करें ताकि आपको अपने बच्चे की उम्र के लिए उपयुक्त सर्विंग आकार चुनने में मदद मिल सके. छोटे, एक-एक की पैकिंग वाले अंडे की तलाश करें. पहले से लपेटे गए छोटे हिस्से माता-पिता को चॉकलेट को "खराब भोजन" के रूप में प्रदर्शित किए बिना समय के साथ उपभोग को प्रबंधित करने में मदद करते हैं.

त्योहार पर घर में प्रवेश करने वाली चॉकलेट की भारी मात्रा को कम करने के लिए परिवार के सदस्यों को किताब या गेम जैसे वैकल्पिक उपहार खरीदने के लिए कहें, याद रखें कि बन्नीज़ गाजर भी खाते हैं! चॉकलेट खाने से पहले उन्हें स्वादिष्ट स्नैक्स दें ताकि उन्हें चॉकलेट से पहले आवश्यक पोषक तत्व मिल सकें. Chocolate for child , Chocolate , How much chocolate good , chocolate benefits , chocolate is good for health (क्लेयर डिक्स, हेलेन ट्रुबी और स्टेला बॉयड-फोर्ड, क्वींसलैंड विश्वविद्यालय)