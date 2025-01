ETV Bharat / health

चीन में तेजी से फैल रहा कोविड-19 जैसा HMPV वायरस, जानें इससे क्यों डर रहें लोग - HMPV OUTBREAK IN CHINA

By ETV Bharat Health Team

एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि इस नए वायरस ने चीन हजारों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है और कोरोना की तरह ही यह वायरस भी तेजी से फैल रहा है. वर्तमान में इस वायरस के कारण चीन के अस्पतालों में मरीजों की भीड़ उमड़ रही है. मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी के कारण स्थिति काफी गंभीर हो गई है, कोरोना के समय जो हालात थे चीन के अस्पतालों में, ठीक उसी प्रकार इस बीमारी के चलते भी वैसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, इस नए वायरस के चलते अब एक बार पूरी दुनिया में चिंताएं बढ़ गई है.

WHO ने HMPV से संबंधित किसी भी स्वास्थ्य संकट की घोषणा भी नहीं की है

हालांकि, किसी भी विश्वसनीय स्रोत ने इन दावों की पुष्टि नहीं की है. चीनी स्वास्थ्य अधिकारियों और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने किसी नई महामारी की सूचना नहीं दी है या कोई आपातकालीन चेतावनी जारी नहीं की है. WHO ने HMPV से संबंधित किसी भी स्वास्थ्य संकट की घोषणा भी नहीं की है.

जानें क्या है HMPV वायरस यह कैसे फैलता है?

दरअसल, इस नए वायरल का नाम है HMPV वायरस (ह्यूमन मेटाप्नेउमोवायरस). यह एक रेस्पिरेटरी इंफेक्शन फैलाने वाला वायरस है. यह पैरामिक्सोवायरस फैमिली का मेंबर है, जो रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज का कारण बनता है. पहली बार इस वायरस की शिनाख्त 2001 में नीदरलैंड में हुई थी, लेकिन इसे बाद में विश्व भर में पाया गया. यह वायरस खास रूप से छोटे बच्चों, बुजुर्ग लोगों और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले व्यक्तियों को प्रभावित करता है. इसका मेन कारण ठंड का मौसम और भीड़भाड़ वाले इलाकों में बढ़ती गतिविधियां मानी जा रही हैं.

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में क्या कहा गया, जानें

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चीन में एचएमपीवी वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. चीन ने इन्फ्लूएंजा ए, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, राइनोवायरस और सीओवीआईडी ​​​​-19 के समान पुराने मामलों जैसे अन्य संक्रमणों के एक साथ प्रकोप का भी अनुभव किया है. इन संक्रमणों की तरह, एचएमपीवी वायरस तेजी से फैल रहा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे उत्तरी चीन में स्वास्थ्य संसाधनों की कमी हो गई है.

ये भी पढ़ें-

मुफ्त में दिया जाएगा कैंसर मरीजों को यह महंगा टीका, रूस ने किया बड़ा दावा - RUSSIAN CANCER VACCINE