गलत समय पर वॉक करना पड़ सकता है महंगा, जानें क्या है सही वक्त? - What is Best Time For Walk

By ETV Bharat Hindi Team Published : 24 hours ago

किस समय करें वॉक? ( सांकेतिक तस्वीर Getty Images )

नई दिल्ली: हेल्दी रहने के लिए वॉक करना सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज होती है. रोजाना कुछ घंटे की वॉकिंग से तेजी से वजन कम होता है. इसके अलावा यह हार्ट और मेंटल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होती है. हालांकि, वॉक को सही समय पर करना चाहिए. बदलते मौसम में वॉक के वक्त में भी बदलाव होना जरूरी होता है. खास कर गर्मी के मौसम में. दरअसल, भीषण गर्मी में सूरज सुबह 8 बजे से ही आग उगलने लगता है. ऐसे में गर्मी के मौसम में ज्यादा इंटेंस वॉक करना आपको परेशानी में डाल सकता है. इसलिए गर्मी के मौसम में सही समय पर वॉक करनी चाहिए. हालांकि, अब सवाल यह है कि आखिर गर्मी में वॉक करने का सही समय क्या है? गर्मी में किस समय करें वॉक?

फिटनेस एक्सपर्ट्स सुबह 7 से 9 बजे वॉक करने की सलाह देते हैं, लेकिन एक्सट्रीम टेंपरेचर में आपको इस वक्त वॉक नहीं करनी चाहिए. भीषण गर्मी में आप सुबह 5 से 7 बजे के बीच वॉक कर सकते हैं. इस वक्त गर्मी इतनी ज्यादा नहीं होती है. इसके अलावा धूप में भी वॉक बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. अगर किसी वजह से आप देरी से वॉक करने निकले हैं तो ऐसी ही जगह पर वॉक करें जहां छाया हो. इसके अलावा आप फिर जिम में जाकर वर्कआउट कर सकते हैं. गर्मी में कितनी देर करें वॉक?

गर्मी के मौसम सुबह ज्यादा देर तक वॉक करने से भी बचना चाहिए. कुछ लोग घंटों तक वॉक करते हैं, लेकिन गर्मी में ज्याजा वॉक करने से आपके लिए परेशानी पैदा हो सकती हैं. दरअसल, वॉकिंग के दौरान शरीर का तापमान बढ़ने लगता है, जिससे बॉडी को टेंपरेचर मेंटेन करने के लिए ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है. इसके अलावा वॉक करने से बॉडी से ज्यादा पसीना निकलता है, जिससे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बिगड़ सकता है और यह सेहत के लिए भी खतरनाक हो सकता है. ऐसे में अगर आप खुले में वर्कआउट कर रहे हैं तो हल्की वॉक ही करें. सुबह या देर शाम 30-40 मिनट की नॉर्मल वॉक आपकी फिटनेस के लिए काफी है. वॉक के बीच में पीते रहें पानी

वॉक के दौरान शरीर से बहुत ज्यादा पसीना निकलता है, जिससे प्यास लगने लगती है. ऐसे में जरूरी है कि बीच-बीच में पानी पीते रहें. हालांकि, ज्यादा पानी पीने से बचना चाहिए. (Disclaimer: यहां आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल आपके समझने के लिए हैं. हम यह जानकारी अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सिफारिशों के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. लेकिन, बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)