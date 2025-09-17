ETV Bharat / health

दिल्ली-एनसीआर में तेजी से फैल रही ये गंभीर बीमारी, जानें किसे है सबसे ज्यादा खतरा

सामान्य फ्लू जैसे लक्षणों के साथ, H3N2 वायरस दिल्ली और एनसीआर के शहरों में तेजी से फैल रहा है. हाल ही में लोकल सर्किलस के सर्वे के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में 50-70 फिसदी घरों में कम से कम एक सदस्य फ्लू जैसे लक्षणों से प्रभावित पाया गया. हालांकि यह फ्लू नया नहीं है, लेकिन इस बार की स्थिति गंभीर मानी जा रही है और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है.

H3N2 वायरस क्या है?

H3N2 एक प्रकार का इन्फ्लूएंजा A वायरस है जो दुनिया भर में मौसमी फ्लू के प्रकोप का कारण बनता है. मानसून के बाद जलभराव, तापमान में उतार-चढ़ाव और बढ़ी हुई बाहरी गतिविधियों सहित कई फैक्टर्स के कारण यह वायरस बढ़ता है. यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकलने वाली बूंदों के माध्यम से फैलता है. H3N2 के लक्षणों में बुखार, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द और थकान शामिल हैं.

लोकलसर्किल्स सर्वेक्षण क्या कहता है?

दिल्ली-एनसीआर में सर्वेक्षण किए गए हर 10 घरों में से आठ में पिछले 30 दिनों में वायरल बुखार के एक या एक से ज्यादा लक्षण दिखाई दिए हैं. मतलब आठ घरों में रह रहे लोगों ने वायरल बुखार और कोरोना के सबसे बुरे दौर का सामना किया है. इस सर्वेक्षण में दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद के निवासियों से 11,000 से ज्यादा प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं. इसमें 63 प्रतिशत उत्तरदाता पुरुष और 37 प्रतिशत महिलाएं थीं.

54 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके परिवार में कम से कम दो सदस्य ऐसे थे जिनमें पिछले 30 दिनों में वायरल बुखार के एक या अधिक लक्षण जैसे बुखार, नाक बहना, खांसी, सिरदर्द, बदन दर्द आदि थे. 23 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके परिवार में चार या अधिक सदस्य ऐसे थे जिनमें ये लक्षण थे. इन आंकड़ों की तुलना में, केवल 42 प्रतिशत घरों में एक या एक से अधिक व्यक्ति थे, जिन्हें पिछले वर्ष इसी समय के दौरान वायरल बुखार के लक्षण थे.

कोविड-19 मामलों में भी वृद्धि दर्ज

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने यह भी बताया कि ज्यादातर मामलों में, लोग यह जांचने के लिए घरेलू किट का विकल्प चुन रहे हैं कि क्या उन्हें कोविड या वायरल बुखार है. दिल्ली में पिछले दो से तीन हफ्तों में कोविड-19 मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है. विशेषज्ञों ने कहा है कि लोग कोविड-उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं कर रहे हैं और मास्क अनिवार्य करने के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं दिल्ली में मंगलवार को पॉजिटिविटी दर 19.20 प्रतिशत दर्ज की गई थी, जो 20 जनवरी के बाद से सबसे अधिक थी. पिछले सप्ताह शुक्रवार को 10 मौतें हुईं, जो छह महीनों में सबसे अधिक थी.

कोविड-19 जैसे होते हैं लक्षण

H3N2 इन्फ्लूएंजा वायरस के बढ़ते मामले लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं. H3N2 इन्फ्लूएंजा, कोविड-19 और सामान्य वायरल संक्रमणों के लक्षण आमतौर पर एक जैसे होते हैं. इसलिए, H3N2 इन्फ्लूएंजा वायरस के बढ़ते मामले और सामान्य वायरल या फ्लू संक्रमण के समान लक्षण लोगों में चिंता और भ्रम पैदा कर रहे हैं. हालांकि, यह जानना जरूरी है कि संक्रमण चाहे किसी भी प्रकार का हो, अगर समय पर चिकित्सा सहायता ली जाए, शुरुआती लक्षणों को समझा जाए, और संक्रमण के प्रभावों से बचने और इसे फैलने से रोकने के लिए सुझाई गई सभी सुरक्षा सावधानियों को अपनाया जाए, तो किसी भी प्रकार के संक्रमण के ज्यादातर ममलों में पूर्ण इलाज संभव है.

कई बार इस वायरस ने लोगों को परेशान किया है

यह पहली बार नहीं है जब H3N2 इन्फ्लूएंजा वायरस ने कहर बरपाया हो. इन्फ्लूएंजा और इसके विभिन्न उपप्रकार पहले भी मनुष्यों और पक्षियों, जैसे एवियन, सूअर और अन्य जूनोटिक इन्फ्लूएंजा संक्रमणों में संक्रमण फैला चुके हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, H3N2 इन्फ्लूएंजा वायरस मनुष्यों में श्वसन संक्रमण का कारण बनता है. यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरस है जो तेजी से फैलता है और मनुष्यों में इन्फ्लूएंजा के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है.