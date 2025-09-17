दिल्ली-एनसीआर में तेजी से फैल रही ये गंभीर बीमारी, जानें किसे है सबसे ज्यादा खतरा
एक हालिया सर्वेक्षण में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सैकड़ों लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं...
Published : September 17, 2025 at 1:44 PM IST|
Updated : September 17, 2025 at 2:13 PM IST
सामान्य फ्लू जैसे लक्षणों के साथ, H3N2 वायरस दिल्ली और एनसीआर के शहरों में तेजी से फैल रहा है. हाल ही में लोकल सर्किलस के सर्वे के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में 50-70 फिसदी घरों में कम से कम एक सदस्य फ्लू जैसे लक्षणों से प्रभावित पाया गया. हालांकि यह फ्लू नया नहीं है, लेकिन इस बार की स्थिति गंभीर मानी जा रही है और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है.
H3N2 वायरस क्या है?
H3N2 एक प्रकार का इन्फ्लूएंजा A वायरस है जो दुनिया भर में मौसमी फ्लू के प्रकोप का कारण बनता है. मानसून के बाद जलभराव, तापमान में उतार-चढ़ाव और बढ़ी हुई बाहरी गतिविधियों सहित कई फैक्टर्स के कारण यह वायरस बढ़ता है. यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकलने वाली बूंदों के माध्यम से फैलता है. H3N2 के लक्षणों में बुखार, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द और थकान शामिल हैं.
लोकलसर्किल्स सर्वेक्षण क्या कहता है?
दिल्ली-एनसीआर में सर्वेक्षण किए गए हर 10 घरों में से आठ में पिछले 30 दिनों में वायरल बुखार के एक या एक से ज्यादा लक्षण दिखाई दिए हैं. मतलब आठ घरों में रह रहे लोगों ने वायरल बुखार और कोरोना के सबसे बुरे दौर का सामना किया है. इस सर्वेक्षण में दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद के निवासियों से 11,000 से ज्यादा प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं. इसमें 63 प्रतिशत उत्तरदाता पुरुष और 37 प्रतिशत महिलाएं थीं.
54 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके परिवार में कम से कम दो सदस्य ऐसे थे जिनमें पिछले 30 दिनों में वायरल बुखार के एक या अधिक लक्षण जैसे बुखार, नाक बहना, खांसी, सिरदर्द, बदन दर्द आदि थे. 23 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके परिवार में चार या अधिक सदस्य ऐसे थे जिनमें ये लक्षण थे. इन आंकड़ों की तुलना में, केवल 42 प्रतिशत घरों में एक या एक से अधिक व्यक्ति थे, जिन्हें पिछले वर्ष इसी समय के दौरान वायरल बुखार के लक्षण थे.
कोविड-19 मामलों में भी वृद्धि दर्ज
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने यह भी बताया कि ज्यादातर मामलों में, लोग यह जांचने के लिए घरेलू किट का विकल्प चुन रहे हैं कि क्या उन्हें कोविड या वायरल बुखार है. दिल्ली में पिछले दो से तीन हफ्तों में कोविड-19 मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है. विशेषज्ञों ने कहा है कि लोग कोविड-उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं कर रहे हैं और मास्क अनिवार्य करने के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं दिल्ली में मंगलवार को पॉजिटिविटी दर 19.20 प्रतिशत दर्ज की गई थी, जो 20 जनवरी के बाद से सबसे अधिक थी. पिछले सप्ताह शुक्रवार को 10 मौतें हुईं, जो छह महीनों में सबसे अधिक थी.
कोविड-19 जैसे होते हैं लक्षण
H3N2 इन्फ्लूएंजा वायरस के बढ़ते मामले लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं. H3N2 इन्फ्लूएंजा, कोविड-19 और सामान्य वायरल संक्रमणों के लक्षण आमतौर पर एक जैसे होते हैं. इसलिए, H3N2 इन्फ्लूएंजा वायरस के बढ़ते मामले और सामान्य वायरल या फ्लू संक्रमण के समान लक्षण लोगों में चिंता और भ्रम पैदा कर रहे हैं. हालांकि, यह जानना जरूरी है कि संक्रमण चाहे किसी भी प्रकार का हो, अगर समय पर चिकित्सा सहायता ली जाए, शुरुआती लक्षणों को समझा जाए, और संक्रमण के प्रभावों से बचने और इसे फैलने से रोकने के लिए सुझाई गई सभी सुरक्षा सावधानियों को अपनाया जाए, तो किसी भी प्रकार के संक्रमण के ज्यादातर ममलों में पूर्ण इलाज संभव है.
कई बार इस वायरस ने लोगों को परेशान किया है
यह पहली बार नहीं है जब H3N2 इन्फ्लूएंजा वायरस ने कहर बरपाया हो. इन्फ्लूएंजा और इसके विभिन्न उपप्रकार पहले भी मनुष्यों और पक्षियों, जैसे एवियन, सूअर और अन्य जूनोटिक इन्फ्लूएंजा संक्रमणों में संक्रमण फैला चुके हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, H3N2 इन्फ्लूएंजा वायरस मनुष्यों में श्वसन संक्रमण का कारण बनता है. यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरस है जो तेजी से फैलता है और मनुष्यों में इन्फ्लूएंजा के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है.
H3N2 इन्फ्लूएंजा वायरस के लक्षण और प्रभाव
H3N2 इन्फ्लूएंजा वायरस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह वायरस किसी व्यक्ति के छींकने, खांसने या बोलने पर मुंह या नाक से निकलने वाली बूंदों के माध्यम से फैलता है. इन बूंदों के सीधे संपर्क में आने, इन बूंदों से दूषित सतहों या वस्तुओं को छूने, बिना धुले हाथों से मुंह या नाक को छूने या खाना खाने से भी संक्रमण फैल सकता है.
H3N2 इन्फ्लूएंजा के लक्षण
रिपोर्ट के अनुसार, इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति को शुरुआत में 2-3 दिनों तक तेज बुखार रहता है. इसके अलावा, शरीर में दर्द, सिरदर्द, ठंड लगना, नाक बहना, छींक आना, मतली, गले में खराश, उल्टी, गले में खराश, मांसपेशियों और शरीर में दर्द और कुछ मामलों में दस्त और खांसी भी दो हफ्ते या उससे ज्यादा समय तक रह सकती है.
इस रिपोर्ट के अनुसार, यह वायरस मनुष्यों में हल्के से लेकर गंभीर ऊपरी श्वसन संक्रमण पैदा कर सकता है. जिसके कारण उन्हें हल्के या गंभीर सर्दी, खांसी और बुखार से लेकर गंभीर निमोनिया, तीव्र श्वसन संकट, सदमे जैसी समस्याएं हो सकती हैं. समस्या बढ़ने पर मृत्यु का खतरा भी बढ़ सकता है.
क्या कहते हैं डॉक्टर
भोपाल के जनरल फिजिशियन डॉ. राजेश शर्मा का कहना है कि आमतौर पर जब मौसम बदलता है तो सामान्य फ्लू और संक्रमण के मामले बढ़ जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सर्दी-ज़ुकाम-बुखार-सीने में जकड़न, बदन दर्द या फ्लू के अन्य लक्षण गंभीर होने पर ख़ुद से दवा लेने की बजाय एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए.
सबसे ज्यादा रिस्क किसे?
बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं में इस वायरस से प्रभावित होने का जोखिम अधिक होता है. साथ ही, जिन लोगों को पहले से ही अस्थमा, हार्ट डिजीज, मोटापा और मधुमेह जैसी समस्याएं हैं, उन्हें विशेष रूप से H3N2 इन्फ्लूएंजा वायरस से प्रभावित होने से बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए क्योंकि यह उनके स्वास्थ्य के लिए जोखिम बढ़ा सकता है.
सावधानियां
डॉ. राजेश बताते हैं कि चाहे वह COVID-19, H3N2 इन्फ्लूएंजा वायरस या किसी अन्य वायरस या बैक्टीरिया से होने वाला संक्रमण हो, इसके प्रसार को रोकने के लिए संपर्क से बचने के हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता है.
- भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क का प्रयोग करें.
- अगर आपके घर में किसी को संक्रमण के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हें मास्क पहनने, अपने आस-पास अच्छी स्वच्छता बनाए रखने और शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए कहें.
- अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखें. सही समय पर तैयार की गई ताजी दालों, अनाज और सब्जियों से भरपूर सुपाच्य आहार लें.
- अपने आहार में मौसमी फलों की मात्रा बढ़ाएं साथ ही, रोजाना खूब पानी पिएं
- जहां तक हो सके ठंडे या बर्फीले पेय पदार्थों से बचें. इसके बजाय, ताजा फलों का रस, नींबू पानी और नारियल पानी पिएं हालांकि, अगर आपको संक्रमण के लक्षण दिखाई देते हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही दही, छाछ या छाछ का सेवन करें.
- अपने घर के बुजुर्गों, बच्चों और उन लोगों का विशेष ध्यान रखें जो पहले से ही डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, पुरानी सांस की बीमारी या किडनी की समस्याओं से पीड़ित हैं, साथ ही उन लोगों का भी जिनकी हाल ही में सर्जरी हुई है.
- अपने आस-पास साफ-सफाई सुनिश्चित करें.
- खांसते या छींकते समय अपनी नाक और मुंह को अच्छी तरह से ढकें.
- बार-बार हाथ धोएं आम संक्रमण और फ्लू के अलावा, इस मौसम में आंखों में संक्रमण और पेट खराब होने की समस्या भी बढ़ जाती है. इसलिए, आपको न केवल कुछ भी खाने से पहले साबुन से हाथ धोने चाहिए, बल्कि अपनी आंखों और चेहरे को बार-बार छूने से भी बचना चाहिए.
- एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.
(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से सलाह करना चाहिए.)