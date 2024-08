ETV Bharat / health

चैन की नीद सोना चाहते हैं तो खाने में शामिल करें इनको और न करें ये गलतियां - Foods that help better sleep

By ETV Bharat Health Team Published : 3 hours ago | Updated : 3 hours ago

Foods that help better sleep : आधुनिक समय में बदलती जीवनशैली के कारण कई लोग अच्छी नींद ले पाते हैं. नींद की कमी के कारण लोग कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं जैसे डायबिटीज, अधिक वजन और बीपी से प्रभावित होते हैं. रात में टीवी-मोबाइल ज्यादा देखना, तनाव, चिंता ये सब अनिद्रा के कारण हो सकते हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ यही कारण नहीं बल्कि हमारे द्वारा खाया जाने वाला खाना भी नींद पर असर डालता है. पोषण विज्ञान एक्सपर्ट्स प्रोफेसर डॉ. एरिका जानसन ने खुलासा किया कि दैनिक खान-पान की आदतें अनिद्रा का कारण बन सकती हैं और लंबे समय में अनिद्रा और ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया जैसे विकारों का कारण बनती हैं. यह खुलासा मिशिगन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ द्वारा किए गए एक अध्ययन में हुआ है. जिसमें ये बताया गया है कि आप कैसा भोजन लेकर कम या ज्यादा समय तक आराम से सो सकते हैं. ये रिसर्च अमेरिका में 18 साल के युवाओं पर किया गया था. इस रिसर्च में स्पष्ट हुआ कि जो लोग कम मात्रा में ताजे फल और सब्जियां खाते हैं वे कम समय तक सोते हैं और जो लोग बहुत अधिक मात्रा में फल-सब्जियां खाते हैं वे गहरी नींद सोते हैं. इस रिसर्च में बताया गया है कि उचित आहार और नींद भी एक-दूसरे पर निर्भर करते हैं. डॉ. एरिका जेनसन ने कहा कि आरामदायक नींद के लिए कोई खास खान-पान नहीं होता. उन्होंने बताया कि अच्छा पौष्टिक खाना खाने से अच्छी नींद आती है. पौष्टिक खान-पान दैनिक आहार में बदलाव से ही संभव है. ऐसे खाद्य पदार्थ जिन्हें अच्छी नींद के लिए नहीं खाना चाहिए, आइए जानते हैं... प्रसंस्कृत भोजन या Processed food

ज्यादा तला-भुना

बर्गर

सैचुरेटेड फैट वाले भोजन

सफेद डबलरोटी या White Bread

पास्ता

परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट या Refined carbohydrates

शराब

कैफीन

रसायनों से उगाया गया भोजन

अच्छी नींद के लिए खाना चाहिए फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ

साग

जैतून का तेल

मांस

मछली

डेयरी सामग्री(दूध, दही, पनीर)

कीवी फल

चेरी

बेरी फल

आयरन और विटामिन युक्त भोजन पोषण विज्ञान एक्सपर्ट्स प्रोफेसर डॉ. एरिका जेनसन का कहना है कि देर रात खाना और प्रोसेस्ड फूड खाने से भी नींद पर असर पड़ सकता है. शराब और कैफीन जैसे खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए. ये भी सलाह दी जाती है कि सोने से करीब 3 घंटे पहले ज्यादा खाना न खाएं. इसके अलावा रिसर्च में बताया गया कि रात के समय फोन और कंप्यूटर जैसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. डिस्कलेमर: ये सुझाव सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं. बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप डॉक्टर की सलाह ले लें. ये भी पढ़ें- Walking Benefits : आपने शायद ही सुनें हों पैदल चलने के हैरान करने वाले ये फायदे

