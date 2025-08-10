Essay Contest 2025

वर्क फ्रॉम होम करने वालों के लिए जरुरी खबर, जानें स्क्रीन टाइम से कैसे दें आंखों को आराम, आई स्पेशलिस्ट ने बताए खास टिप्स - TIPS FOR WORK FROM HOME

आज के डिजिटल दौर में बड़ों से लेकर बच्चों तक की स्क्रीन टाइमिंग बढ़ गई है. जिससे आंखों को नुकसान पहुंच रहा है.

अपनी आंखों का रखें ख्याल
अपनी आंखों का रखें ख्याल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 10, 2025 at 4:41 PM IST

शिमला: आज के समय में वर्क फ्रॉम होम एक आम बात हो गई है. घर से काम करने की सहूलियत तो मिली है, लेकिन इसके साथ एक समस्या भी सामने आई है. स्क्रीन पर लगातार काम करना. दिनभर लैपटॉप, मोबाइल या टैबलेट पर समय बिताने से आंखों में जलन, थकान, सूखापन और दर्द जैसे लक्षण आम होते जा रहे हैं. ऐसे समय में आंखों की देखभाल करना बेहद जरूरी है. इसको लेकर शिमला की जानी मानी आंखों की स्पेशलिस्ट डॉ. वंदना गोयल ने खास टिप्स दिए हैं.

1. 20-20-20 नियम: एक छोटी आदत, बड़ा फायदा

आंखों के डॉक्टर सलाह देते हैं कि हर 20 मिनट पर 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी वस्तु को देखें. इसे 20-20-20 नियम कहा जाता है. यह आंखों की मांसपेशियों को आराम देता है और लगातार स्क्रीन पर देखने से होने वाले तनाव को कम करता है.

2. पलकें झपकाना न भूलें

स्क्रीन पर काम करते समय हमारी पलकें कम झपकती हैं, जिससे आंखों में सूखापन और जलन हो सकती है. इसलिए जानबूझकर पलकों को झपकाते रहना या डॉक्टर की सलाह से आई ड्रॉप्स का उपयोग आंखों को तरोताजा बनाए रखता है.

3. रोशनी और स्क्रीन सेटिंग का रखें ध्यान

काम करने की जगह पर हल्की प्राकृतिक रोशनी होनी चाहिए. साथ ही स्क्रीन की ब्राइटनेस कमरे की लाइटिंग के अनुसार सेट होनी चाहिए. अत्यधिक तेज या बहुत कम रोशनी से आंखों पर जोर पड़ता है. नीली रोशनी को कम करने के लिए ब्लू लाइट फिल्टर ऑन करें या एंटी-ग्लेयर चश्मा पहनें.

4. वर्क स्टेशन का सही सेटअप

लैपटॉप या मॉनिटर की स्क्रीन आंखों के स्तर से थोड़ी नीचे होनी चाहिए और स्क्रीन से आंखों की दूरी लगभग 20-24 इंच होनी चाहिए. इससे आंखों और गर्दन दोनों पर कम दबाव पड़ता है.

5. आंखों के लिए व्यायाम जरूरी है

हर 2-3 घंटे में कुछ आसान आंखों के व्यायाम जैसे गोल घुमाना, दूर की वस्तु को देखना आंखों की थकान को कम करते हैं और उन्हें सक्रिय बनाए रखते हैं.

6. नियमित ब्रेक लें

लगातार काम करने से ना सिर्फ थकान बढ़ती है, बल्कि आंखें भी ज्यादा प्रभावित होती हैं। हर 1-2 घंटे के बाद 5-10 मिनट का छोटा ब्रेक लें, इस दौरान आँखें बंद करके थोड़ी देर विश्राम करें.

डिजिटल दुनिया में आंखों को स्वस्थ रखना एक जिम्मेदारी है, क्योंकि नजर सिर्फ काम के लिए नहीं, जिंदगी देखने के लिए भी चाहिए. वर्क फ्रॉम होम ने हमें सुविधा तो दी है, लेकिन सेहत का ध्यान रखना हमारी खुद की जिम्मेदारी है. कुछ आसान उपायों और थोड़ी सावधानी से हम अपनी आंखों को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं. आखिरकार, आंखें ही तो हमें इस खूबसूरत दुनिया को देखने का मौका देती हैं.

