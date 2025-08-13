यह हर कोई जानता है कि विटामिन डी हड्डियों और ओवरऑल हेल्थ के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसका अत्यधिक सेवन नुकसानदेह भी हो सकता है. दरअसल, हाल ही में आई रिपोर्टों ने विटामिन डी के अत्यधिक सेवन को किडनी फेलियर का कारण बताया गया है. दरअसल, 2024 में, एक ब्रिटिश व्यक्ति की विटामिन डी और कैल्शियम की अधिकता से जुड़ी जटिलताओं के कारण मृत्यु हो गई थी. जिसके बाद विशेषज्ञों ने चेतावनी देते हुए कहा कि विटामिन सप्लीमेंट्स का अत्यधिक सेवन संभावित रूप से बहुत गंभीर जोखिम और दुष्प्रभावों का कारण बन सकता है. विटामिन डी के लगातार अधिक सेवन से हाइपरकैल्सीमिया (खून में कैल्शियम की अधिकता) हो सकता है, जो किडनी और दिल दोनों को नुकसान पहुंचाता है.

विटामिन डी टॉक्सिसिटी क्या है?

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, विटामिन डी टॉक्सिसिटी एक रेयर कंडिशन है, जो बॉडी में विटामिन D की अधिकता के चलते होती है, इसे हाइपरविटामिनोसिस D (Hypervitaminosis D) भी कहा जाता है, विटामिन D की अधिक मात्रा शरीर में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा सकती है, जिससे कई हेल्थ प्रोब्लेम्स हो सकती हैं.

विटामिन D टॉक्सिसिटी का कारण

विटामिन डी विषाक्तता आमतौर पर विटामिन डी सप्लीमेंट्स की अत्यधिक खुराक लेने से होती है. प्राकृतिक रूप से विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थों जैसे वसायुक्त मछली, कुछ मशरूम, गाय के दूध और अंडे की जर्दी से यह स्थिति होने की संभावना कम होती है. विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि धूप में रहने से भी विटामिन डी टॉक्सिसिटी नहीं होती है.

विटामिन डी टॉक्सिसिटी का हेल्थ पर इफेक्ट

विटामिन डी टॉक्सिसिटी का मुख्य कारण खून में कैल्शियम का जमाव है. इसे हाइपरकैल्सीमिया कहते हैं. हाइपरकैल्सीमिया के कारण पेट खराब, उल्टी, कमजोरी और बार-बार पेशाब आ सकता है. इससे हड्डियों में दर्द और किडनी स्टोन, हार्जैट डिजीज और किडनी फेलियर जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं.

विटामिन डी टॉक्सिसिटी का इलाज

विटामिन डी टॉक्सिसिटी के इलाज के लिए पहला कदम विटामिन डी सप्लीमेंट लेना बंद करना है. इसके अलावा, डॉक्टर हाइपरकैल्सीमिया के इलाज के लिए अन्य उपाय भी कर सकते हैं, जैसे नसों के माध्यम से तरल पदार्थ देना और कुछ मामलों में हीमोडायलिसिस (खून को साफ करने की प्रक्रिया). आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपके रक्त में कैल्शियम के लेवल को कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या बिसफॉस्फोनेट्स जैसी दवाएं लिख सकते हैं. कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों को सीमित करने के संबंध में अपनी हेल्थ केयर टीम के सलाहों का पालन करें.

विटामिन डी टॉक्सिसिटी को रोकना

मेयो क्लिनिक के अनुसार, विटामिन डी की टॉक्सिसिटी से बचने के लिए, प्रतिदिन 4,000 इंटरनेशनल यूनिट्स (IU) से अधिक विटामिन डी न लें, जब तक कि आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपको ऐसा करने के लिए न कहे. अधिकांश एडल्ट्स को प्रतिदिन केवल 600 IU विटामिन डी की जरूरत होती है. कभी-कभी, हेल्थ केयर प्रोफेशनल 600 IU से अधिक की खुराक लिखते हैं. ऐसा बॉडी में लो विटामिन डी जैसी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज में मदद के लिए किया जा सकता है. ऐसे में विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट लेने से पहले अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात करें. इस तरह, आप पता लगा सकते हैं कि कोई सप्लीमेंट आपके लिए सुरक्षित है या नहीं.

विटामिन डी टॉक्सिसिटी के लक्षण

विटामिन डी टॉक्सिसिटी (हाइपरविटामिनोसिस डी) के शुरुआती लक्षण बेहद कम हो सकते हैं, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. इनमें शामिल हैं...

गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल: मतली, उल्टी, कब्ज, भूख न लगना, पेट दर्द.

न्यूरोलॉजिकल: भ्रम, सुस्ती, कमजोरी, सिरदर्द या गंभीर मामलों में बेहोश होना

किडनी रिलेटेड: अत्यधिक प्यास, पेशाब में वृद्धि (पॉलीयूरिया), डिहाइड्रेशन, किडनी स्टोन या नेफ्रोकैल्सीनोसिस (किडनी में कैल्शियम जमा होना) हो सकता है.

मस्कुलोस्केलेटल: हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी और फ्रैक्चर (कैल्शियम के रिसाव से).

हृदय संबंधी: असामान्य हृदय ताल (arrhythmia), हाई ब्लड प्रेशर और तेज हार्ट रेट

किडनी पर इफेक्ट

हाइपरकैल्सीमिया (खून में कैल्शियम का हाई लेवल) का किडनी पर सबसे अधिक खतरा होता है. हाइपरकैल्सीमिया से किडनी स्टोन, किडनी डैमेज, और किडनी फेलियर हो सकती है. दरअसल, शरीर में विटामिन D की अधिकता के कारण ब्लड में कैल्शियम जमा हो जाता है, जिससे किडनी को अधिक मात्रा में कैल्शियम को छानकर बाहर निकालना पड़ता है. समय के साथ, मूत्र में कैल्शियम की अधिक मात्रा किडनी की पथरी और नेफ्रोकैल्सीनोसिस (किडनी टिशूज में कैल्शियम का जमाव) का कारण बनती है. ये जमाव गुर्दे के कार्य को बाधित कर सकते हैं.

हार्ट और वैस्कुलर सिस्टम पर प्रभाव

दिल और ब्लड वेसेल्स हाई ब्लड कैल्शियम के प्रति सेंसेटिव होती हैं. हाई ब्लड कैल्शियम दिल की कोशिकाओं और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को सीधे प्रभावित करता है. लक्षणों में धड़कन, अनियमित दिल की धड़कन, और गंभीर मामलों में, अचानक हृदय संबंधी घटनाएं शामिल हैं.

विटामिन डी की लगातार अधिकता वैस्कुलर कैल्सीफिकेशन को भी बढ़ावा देती है. जब कैल्शियम लेवल लगातार हाई रहता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट धमनियों की दीवारों और हार्ट वाल्वों में जमा हो सकता है, जिससे हार्ट रिलेटेड रिस्क बढ़ जाता है. समय के साथ, यह हाई ब्लड प्रेशर या कोरोनरी आर्टरी डिजीज का कारण बन सकता है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान (एनआईएच) भी कहता है कि विटामिन डी का हाई लेवल किडनी फेलियर, अनियमित दिल की धड़कन और यहां तक कि मृत्यु का कारण बन सकता है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और निर्देश केवल आपकी समझ के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. हालांकि, इनका पालन करने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना सबसे अच्छा है.)