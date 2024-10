ETV Bharat / health

बुजुर्ग ही नहीं यंग जेनरेशन भी शिकार हो रही है इन बीमारियों का, बीमारी के लेवल पर निर्भर करता है मरीज का ठीक होना

Mental Health : आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में न सिर्फ बुजुर्ग मानसिक संबंधित बीमारियों का शिकार हो रहे हैं बल्कि युवा भी डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं. देशभर में ऐसे मामले देखे जा रहे हैं जिसमें पेरेंट्स की ओर से बच्चों को समय न दिया जाना, युवाओ में नशे की लत, स्क्रीन एडिक्शन तमाम वजह बन रहे हैं जिसके चलते आज के युवा मानसिक बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं. डिप्रेशन की वजह से युवा हिंसक होते जा रहे हैं, यहां तक की कई बार अपनी जान भी ले लेते हैं. समाज में बढ़ रहे हैं इन मामलों के पीछे की असल वजह क्या है, क्या वर्तमान समय की परिस्थितियां युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल रही हैं या फिर उनकी दैनिक दिनचर्या मानसिक स्वास्थ्य को खराब करने में बड़ी भूमिका निभा रही है, आखिर क्या कहते हैं जानकार? देखिए इस रिपोर्ट में.

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस : आज के इस दौर में मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं वैश्विक स्तर की एक गंभीर समस्या बनी हुई है. यही वजह है कि हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के साथ ही सामाजिक कलंक की भावना को दूर किया जा सके. इस साल 2024 में मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाने के लिए "इट्स टाइम टू प्रयोरिटाइज मेंटल हेल्थ एट वर्कप्लेस" थीम रखी गई है. विश्व स्वास्थ्य संगठन- WHO के अनुसार साल 2019 के दौरान 97 लाख से अधिक लोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित थे. जिसमें किसी चीज को लेकर चिंता और डिप्रेशन जैसी समस्याएं काफी अधिक देखी जा रही है. इसके साथ ही 6 में से एक व्यक्ति में किसी न किसी तरह की मेंटल हेल्थ संबंधित समस्या हो सकती है. Mental Health Day theme is "It's time to prioritize mental health at workplace"

डॉ मुकुल शर्मा, मनोवैज्ञानिक (ETV Bharat)

युवाओ में मेंटल हेल्थ का मुख्य कारण : देश दुनिया में लगातार बढ़ रहे मेंटल हेल्थ संबंधित समस्याएं एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है खासकर वर्तमान समय में 15 साल से 30 साल उम्र के युवा इसकी चपेट में तेजी से आ रहे हैं इसके कई बड़े कारण है लेकिन मुख्य कारण यह है कि उनके पैरेंट्स की ओर से बच्चों को समय नहीं दिया जा रहा है जिसके चलते बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं. इसके अलावा नशे की लत, मोबाइल लैपटॉप या उन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का अधिक इस्तेमाल बच्चों को मानसिक रूप से बीमार कर रहा है. जिसके चलते न सिर्फ बच्चों की प्रवृत्ति बदल रही है बल्कि बच्चे हिंसक भी होते जा रहे हैं. कई बार ऐसा भी देखा जाता है जब बच्चे खुद को भी नुकसान पहुंचने लगते हैं.