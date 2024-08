ETV Bharat / health

दिन में कितने अंडे खाने चाहिए? जानें एक्सपर्ट की राय, कहीं आप तो नहीं कर रहे जर्दी फेंकने की गलती - HOW MANY EGG TO EAT DAILY

Published : 17 hours ago

दिन में कितने अंडे खाने चाहिए? ( IANS )

नई दिल्ली: अंडा पोषक तत्वों से भरा सुपरफूड होता है, जिसे कुछ लोग शाकाहारी समझकर खाते हैं, तो कुछ नॉन वेज मानकर. चू्ंकि अंडा प्रोटीन का मुख्य सोर्स होता है. इसके कारण यह जिम करने वालों की पहली पसंद होता है. हालांकि, अंडे के पीले भाग को लेकर काफी बहस होती रहती है. कुछ लोग इसके सेवन को नुकसानदेह बताते हैं तो कुछ का कहना है कि या शरीर के लिए फायदेमंद होता है. इसके चलते लोगों में यह कंफ्यूजन रहता है कि एग योल्क (पीला भाग) खाना चाहिए या नहीं. ऐसे में अगर आप भी इस दुविधा का सामना कर रहे हैं तो आज हम आपकी यह समस्या सॉल्व करने जा रहे हैं, तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अंडे का पीला भाग, जिसे जर्दी भी कहा जाता है. खाने से शरीर को नुकसान होता है या फायदा? नहीं बढ़ता ब्लड कोलेस्ट्रॉल

हैदराबाद अपोलो हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉ सुधीर कुमार के मुताबिक अंडे में बड़ी मात्रा में प्रोटीन होता है, लेकिन कुछ लोगों के मन में यह डर रहता है कि जर्दी खाने से उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, लेकिन यह सही नहीं हैं. डॉ सुधीर कुमार का कहना है कि अंडे में कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन यह डाइट्री कोलेस्ट्रॉल होता है, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता.