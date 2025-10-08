ETV Bharat / health

डायबिटीज कंट्रोल करने का असरदार घरेलू उपाय, पहले दिन से दिखेगा असर

डायबिटीज मेटाबोलिक बीमारियों का एक समूह है, अगल इसका इलाज या ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल तुरंत न किया जाए, तो इससे कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, किडनी फेलियर, अंधापन, नर्व डैमेज और फुट इन्फेक्शन शामिल हैं. ऐसे में यदि आप सही डाइट, घरेलू इलाज, आयुर्वेदिक चिकित्सा और संतुलित जीवनशैली अपनाते हैं, तो आप डायबिटीज को नेचुरल रूप से कंट्रोल कर सकते हैं.

आयुर्वेद में कहा गया है कि डायबिटीज असंतुलित जीवनशैली, खराब डाइट, एक्सरसाइज कमी, कम फिजिकल एक्टिविटी और ज्यादा स्ट्रेस लेने आदि के कारण होता है. आयुर्वेद शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि ये सभी फैक्टर्स व्यक्ति में वात, पित्त और कफ के असंतुलन को बढ़ाते हैं, जिससे डायबिटीज विकसित होता है. हालांकि डायबिटीज तीनों दोषों के असंतुलन के कारण होता है, लेकिन इसका प्राथमिक कारण कफ का प्रभुत्व माना जाता है. इसके अलावा, डायबिटीज को एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी माना जाता है. वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉ. पी.वी. रंगनायकुलु से जानें कि ब्लड शुगर लेवल को नेचुरल तरीके से (बिना दवा लिए) कैसे नॉर्मल किया जा सकता है. इससे पहले जानिए कि लोगों को डायबिटीज क्यों होता है...

डायबिटीज के कारण

पैंक्रियास (अग्न्याशय ) विभिन्न हार्मोनों का उत्पादन और स्राव करता है. इसे हमारे शरीर के पाचन तंत्र का एक प्रमुख अंग माना जाता है. इनमें इंसुलिन और ग्लूकागन प्रमुख हैं. इंसुलिन एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जो शरीर में ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में केंद्रीय भूमिका निभाता है. यह ब्लड शुगर का उत्पादन और नियंत्रण करता है. हालांकि, यदि किसी कारणवश इंसुलिन का उत्पादन कम हो जाता है, तो कोशिकीय ऊर्जा की हानि सहित कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं. ऐसी स्थिति में, व्यक्ति को आमतौर पर कमजोरी और दिल के दौरे का अनुभव होता है.

इंसुलिन के उत्पादन में कमी के कारण ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है, जो फिर मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है. यही कारण है कि डायबिटीज रोगियों को बार-बार पेशाब आता है. डायबिटीज की बीमारी के लिए कई फैक्टर्स जिम्मेदार माने जाते हैं. उनमें से कुछ इस प्रकार हैं...