डायबिटीज कंट्रोल करने का असरदार घरेलू उपाय, पहले दिन से दिखेगा असर
अगर आप सही डाइट, घरेलू इलाज, आयुर्वेदिक दवाएं और संतुलित जीवनशैली अपनाते हैं, तो आप डायबिटीज को नेचुरल रूप से कंट्रोल कर सकते हैं, जानें...
Published : October 8, 2025 at 7:00 AM IST
डायबिटीज मेटाबोलिक बीमारियों का एक समूह है, अगल इसका इलाज या ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल तुरंत न किया जाए, तो इससे कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, किडनी फेलियर, अंधापन, नर्व डैमेज और फुट इन्फेक्शन शामिल हैं. ऐसे में यदि आप सही डाइट, घरेलू इलाज, आयुर्वेदिक चिकित्सा और संतुलित जीवनशैली अपनाते हैं, तो आप डायबिटीज को नेचुरल रूप से कंट्रोल कर सकते हैं.
आयुर्वेद में कहा गया है कि डायबिटीज असंतुलित जीवनशैली, खराब डाइट, एक्सरसाइज कमी, कम फिजिकल एक्टिविटी और ज्यादा स्ट्रेस लेने आदि के कारण होता है. आयुर्वेद शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि ये सभी फैक्टर्स व्यक्ति में वात, पित्त और कफ के असंतुलन को बढ़ाते हैं, जिससे डायबिटीज विकसित होता है. हालांकि डायबिटीज तीनों दोषों के असंतुलन के कारण होता है, लेकिन इसका प्राथमिक कारण कफ का प्रभुत्व माना जाता है. इसके अलावा, डायबिटीज को एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी माना जाता है. वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉ. पी.वी. रंगनायकुलु से जानें कि ब्लड शुगर लेवल को नेचुरल तरीके से (बिना दवा लिए) कैसे नॉर्मल किया जा सकता है. इससे पहले जानिए कि लोगों को डायबिटीज क्यों होता है...
डायबिटीज के कारण
पैंक्रियास (अग्न्याशय ) विभिन्न हार्मोनों का उत्पादन और स्राव करता है. इसे हमारे शरीर के पाचन तंत्र का एक प्रमुख अंग माना जाता है. इनमें इंसुलिन और ग्लूकागन प्रमुख हैं. इंसुलिन एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जो शरीर में ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में केंद्रीय भूमिका निभाता है. यह ब्लड शुगर का उत्पादन और नियंत्रण करता है. हालांकि, यदि किसी कारणवश इंसुलिन का उत्पादन कम हो जाता है, तो कोशिकीय ऊर्जा की हानि सहित कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं. ऐसी स्थिति में, व्यक्ति को आमतौर पर कमजोरी और दिल के दौरे का अनुभव होता है.
इंसुलिन के उत्पादन में कमी के कारण ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है, जो फिर मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है. यही कारण है कि डायबिटीज रोगियों को बार-बार पेशाब आता है. डायबिटीज की बीमारी के लिए कई फैक्टर्स जिम्मेदार माने जाते हैं. उनमें से कुछ इस प्रकार हैं...
- हेरिडिटी: यदि परिवार में किसी को डायबिटीज है, तो उनके बच्चों और पोते-पोतियों को भी इसका खतरा हो सकता है.
- मोटापा: मोटापा भी डायबिटीज के लिए जिम्मेदार है. समय पर खाना न खाने, जंक फूड या असंतुलित और अस्वास्थ्यकर भोजन का अत्यधिक सेवन करने से वजन बढ़ता है. इससे कभी-कभी हाई ब्लड प्रेशर और खून में कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी बढ़ जाता है, जिससे डायबिटीज हो सकता है.
डॉ. पी.वी. रंगनायकुलु कहते हैं कि बच्चों में डायबिटीज की दर बढ़ रही है, जिसका मुख्य कारण उनकी फिजिकल एक्टिविटी का ना करना, अनहेल्दी डाइट लेना और टीवी के सामने घंटों बिताने या वीडियो गेम खेलने की आदत है. यह इन फैक्टर्स का एक दुष्प्रभाव है.
आयुर्वेद घरेलू इलाज
डॉ. पी.वी. रंगनायकुलु बताते हैं कि डायबिटीज के रोगियों को, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, नियमित रूप से अपने ब्लड शुगर के स्तर की जांच करानी चाहिए. अगर मरीज इंसुलिन पर निर्भर नहीं हैं, तो वे नियमित उपचार के अलावा नीचे दिए गए कुछ घरेलू उपायों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं...
- नीम के पत्तों का 1 ग्राम चूर्ण शहद के साथ दिन में एक बार लें.
- दिन में एक बार 20 मिलीलीटर नीम के पत्ते का रस पिएं.
- गिलोय के एक छोटे टुकड़े को पीसकर उसका रस निकाल लें और दिन में एक बार 2 बड़े चम्मच लें.
- आंवला पाउडर को हल्दी के साथ मिलाकर दिन में एक बार पानी के साथ लें.
- झाबुआ के बीजों को सुखाकर चूर्ण बना लें. 500 मिलीग्राम की मात्रा में दिन में दो बार पानी के साथ लें.
- भारतीय किनो वृक्ष (बिजका) का 20 मिलीलीटर अर्क दिन में दो बार लें.
ये घरेलू इलाज डायबिटीज का संपूर्ण इलाज तो नहीं हो सकते, लेकिन ये घरेलू उपचार रोग की गंभीरता को कम कर देंगे.
(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)