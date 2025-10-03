ETV Bharat / health

राजमा खाने से हो सकता है वेट लॉस!, जानें रोजाना कितनी मात्रा में Kidney Beans खाना चाहिए

राजमा खाने से हो सकता है वेट लॉस!, जानें रोजाना कितनी मात्रा में Kidney Beans खाना चाहिए ( GETTY IMAGES )

वजन घटाने में मददगार: इसमें फैट कम, फाइबर और प्रोटीन ज्यादा होता है. इसलिए, वजन कम करने की चाहत रखने वालों के लिए इसे एक अच्छा आहार कहा जाता है. क्योंकि इसमें मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को धीमा करके पेट को लंबे समय तक भरा रखता है. इसका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और भूख कम करता है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ़ मेडिसिन के एक अध्ययन में कहा गया है कि राजमा कम समय में वजन घटाने में काफी मददगार साबित होता है.

प्रोटीन का अच्छा सोर्स: राजमा प्लांट बेस्ड प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है. शाकाहारियों के लिए ये प्रोटीन का एक बेहतरीन ऑप्शन हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि इनमें मौजूद हाई प्रोटीन कंटेंट के कारण, ये मांसपेशियों की वृद्धि और भूख नियंत्रण में मदद करते हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि राजमा खाने से कई लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं, पेट फूलना और गैस की समस्या होती है. हालांकि, विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसी समस्याएं तभी होती हैं जब इन्हें ठीक से पकाया न जाए या जरूरत से ज्यादा खा लिया जाए. दरअसल, इन्हें अपने दैनिक आहार का हिस्सा बनाने से शरीर को कई पोषक तत्व मिलते हैं.

राजमा को किडनी बीन्स भी कहा जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें मौजूद प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं. राजमा शरीर में फैट और लिपिड के जमाव को रोकता है और वजन को नियंत्रित रखता है. जिससे वजन नियंत्रित रहता है. इसके अलावा, इसके एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण डायबिटीज से जुड़ी समस्याओं के खतरे को कम करने में मदद करते हैं. आइए जानते हैं राजमा को अपनी रोज़ाना की डाइट में शामिल करने के क्या फायदे हैं और इसमें कौन-कौन से पोषक तत्व होते हैं...

शुगर कंट्रोल: राजमा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स (जीआई) कम होता है, यानी ये ब्लड शुगर के स्तर को धीरे-धीरे बढ़ाते हैं. इसके अलावा, कई अध्ययनों से पता चला है कि राजमा टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है.

हार्ट हेल्थ में सुधार: विशेषज्ञों का कहना है कि राजमा में पोटेशियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होते हैं. पोटेशियम की उच्च मात्रा ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करती है, जिससे हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का खतरा कम होता है.

पाचन में सहायक: राजमा में मौजूद हाई फाइबर कंटेंट पाचन में सुधार करती है, आंत में अच्छे बैक्टीरिया के लिए भोजन का काम करती है और पाचन स्वास्थ्य में सुधार करती है. यह कब्ज को रोकने में भी मदद करती है.

कैंसर के खतरे को कम कर सकता है: कई अध्ययनों से पता चला है कि राजमा में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटी-कैंसर, पॉलीफेनोल्स, फ्लेवोनोइड्स और लिग्नान जैसे प्लांट कंपाउंड होते हैं. द फार्मा इनोवेशन जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार , ये हार्ट और ब्लड वेसेल्स के रोगों के साथ-साथ कुछ प्रकार के कैंसर से भी बचाव करते हैं. इस संबंध में, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के एक अध्ययन में कहा गया है कि राजमा के बीजों का अधिक सेवन पेट और गुर्दे के कैंसर के खतरे को कम करता है.

मस्तिष्क के कार्य में सहायक: राजमा में पाए जाने वाले विटामिन बी, फोलेट और मैग्नीशियम मस्तिष्क के कार्य और मनोदशा को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. इसके अलावा, फोलेट और आयरन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करते हैं और मस्तिष्क को अच्छी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं.

हड्डियों और जोड़ों के लिए: राजमा में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. कैल्शियम हड्डियों को मज़बूत रखता है और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है, जबकि मैग्नीशियम हड्डियों के घनत्व को बेहतर बनाने में मददगार साबित हुआ है. राजमा के पूरे लाभ पाने के लिए दिन में आधा से एक कप राजमा का सेवन करने की सलाह दी जाती है. हालांकि, इन्हें खाने से पहले 8 घंटे भिगोकर अच्छी तरह पकाना जरूरी है.

राजमा खाने के नुकसान

विषाक्त प्रभाव: विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि कच्ची या अधपकी राजमा कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधपकी राजमा में फाइटोहेमाग्लगुटिनिन नामक एक विष होता है, जो विषाक्तता पैदा कर सकता है. बीएमसी पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार , कच्ची राजमा खाने से गंभीर मतली, गंभीर उल्टी और दस्त हो सकते हैं.

राजमा में ओलिगोसेकेराइड्स नामक कार्बोहाइड्रेट होते हैं. ये पचाने में मुश्किल होते हैं और आंतों में सड़ सकते हैं, जिससे गैस और सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं. पोषक तत्वों का अवशोषण: राजमा में फाइटिक एसिड और लेक्टिन होते हैं. ऐसा कहा जाता है कि ये शरीर को आयरन, कैल्शियम और जिंक जैसे जरूरी मिनरल्स के अवशोषण से रोकते हैं. नियमित रूप से ज्यादा मात्रा में राजमा खाने से लंबे समय में खनिजों की कमी हो सकती है, राजमा को सही तरीके से पकाने से इनके प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

कुछ लोगों को इस जड़ी बूटी से एलर्जी हो सकती है, जैसे त्वचा पर चकत्ते, खुजली और सूजन. किडनी स्टोन: राजमा में ऑक्सलेट होते हैं, जो किडनी की पथरी के निर्माण का कारण बनते हैं.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)