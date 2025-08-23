अगर किसी सब्जी में नमक की मात्रा थोड़ी भी कम हो जाए, तो उसका स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. ऐसे में लोग तुरंत सब्जी में नमक डालकर स्वाद बढ़ा लेते हैं. लेकिन लोग इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं कि ऐसा करना कितना खतरनाक हो सकता है. कई अध्ययनों में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि खाने में जरूरत से ज्यादा नमक का सेवन जानलेवा हो सकता है. इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है. आज इस खबर के जरिए जानते हैं कि हमें एक दिन में कितना नमक खाना चाहिए? ज्यादा नमक के क्या खतरे हैं?...

डॉ. राजा रविचंद्रन का कहना है कि जरूरत से ज्यादा नमक सेहत के लिए नुकसानदेह है. डॉक्टर के अनुसार, जरूरत से ज्यादा नमक के सेवन से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा और हार्ट अटैक जैसी गंभीर स्थितियां उत्पन्न हो सकती है. इस समस्याओं से बचने के लिए नमक का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए.

रोजाना कितना नमक खाना चाहिए

डॉ. राजा रविचंद्रन ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, एडल्ट्स को रोजाना 5 ग्राम (about 1 teaspoon)) से कम नमक का सेवन करना चाहिए. यह मात्रा लगभग 2,000 मिलीग्राम सोडियम के बराबर होता है, जो बॉडी हेल्थ के लिए आवश्यक मात्रा से कहीं अधिक है, ज्यादा मात्रा में नमक खाने से किडनी की समस्याएं भी हो सकती हैं.

सालाना 80 लाख मौतें

डॉ. राजा रविचंद्रन का कहना है कि दुनिया भर में 80 लाख मौतें खराब खान-पान के कारण होती हैं. इनमें से 19 लाख मौतें अत्यधिक नमक (सोडियम) के सेवन के कारण होती हैं. इसलिए, सोडियम का सेवन कम करने से ब्लड प्रेशर कम होता है. इसके परिणामस्वरूप, हृदय रोग और क्रोनिक किडनी रोग जैसी गैर-संचारी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है. त्यधिक सोडियम सेवन से जुड़ी अन्य बीमारियों, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर, का खतरा भी कम हो जाता है.

पोटेशियम क्लोराइड युक्त नमक का करें उपयोग

सोडियम क्लोराइड युक्त नमक की जगह पोटेशियम क्लोराइड युक्त नमक का उपयोग करने से रक्त में सोडियम का स्तर कम होता है. दूसरी ओर, रक्तचाप कम करने वाले पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है. बता दें, उचित मात्रा में पोटेशियम का सेवन ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है, क्योंकि पोटेशियम ब्लड वेसेल्स को शिथिल करने और शरीर से अतिरिक्त सोडियम को बाहर निकालने में सहायक होता है, जिससे रक्तचाप नियंत्रित रहता है.

अत्यधिक नमक के सेवन के दुष्प्रभाव

हाई ब्लड प्रेशर की समस्या: डॉक्टरों का कहना है कि अगर शरीर में नमक की मात्रा बढ़ जाए तो इसका ब्लड प्रेशर पर घातक प्रभाव पड़ता है. ज्यादा मात्रा में नमक खाने से ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है. इसके कारण दिल की बीमारी का खतरा बढ़ सकता है (National Institute of Health) रिपोर्ट के अनुसार ज्यादा नमक के सेवन के कारण सिरदर्द, चक्कर आना, दिल की धड़कन तेज होना जैसी समस्याएं भी हो सकती है.

बार-बार पेशाब आना: विशेषज्ञों के मुताबिक, ज्यादा नमक के सेवन बार-बार पेशाब आने की समस्या भी हो सकती है. इसके अलावा पेशाब का रंग भी गहरा दिखाई देने लगता है और मूत्र की मात्रा भी कम हो जाती है. परिणामस्वरूप किडनी पर दबाव बढ़ जाता है, जिसके कारण किडनी सही से काम करना बंद कर देता है.

थकान और कमजोरी होना: डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादा नमक के सेवन से शरीर में कमजोरी और थकान हो सकती है.

शरीर में सूजन बढ़ना : विशेषज्ञों के मुताबिक नमक के अधिक मात्रा में सेवन से शरीर में पानी जमा हो जाता है. परिणामस्वरूप हाथ, पैर, चेहरे, पैरों में सूजन आ सकती है.

बार-बार प्यास लगना : ज्यादा नमक खाने से बार-बार प्यास लग सकती है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और निर्देश केवल आपकी समझ के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. हालांकि, इनका पालन करने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना सबसे अच्छा है.)