करेले के बीज खाना हो सकता है खतरनाक, जानिए किन लोगों को हो सकती है गंभीर समस्याएं

करेला हमारी रसोई में एक बहुत ही जानी-पहचानी सब्जी है. हालांकि इसका स्वाद कड़वा होता है, लेकिन इसके पोषक तत्व असाधारण होते हैं. फिर भी, बहुत से लोग करेले के बीज खाने से मना करते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि करेले के बीज खाने से शरीर को क्या नुकसान होता है? आइए इस विषय पर विस्तार से जानें...

करेले की सब्जी या जूस पीते हुए उसके बीज न खाना कैसे संभव है?

अगर आप करेले को पकाने से पहले उसके सख्त बीज निकाल दें, तो आपको यह समस्या नहीं होगी. चूंकि ज्यादा मात्रा में करेले के बीज खाने से पेट खराब हो सकता है, ब्लड शुगर में अचानक गिरावट आ सकती है, और यहां तक कि ब्लड सेल्स को भी नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए बिना बीज वाला करेला खाना सबसे सुरक्षित है.

करेले के साथ इन चीजों का सेवन न करें!

सैफी अस्पताल के कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ होजेफा रांडरवाला का कहना है कि करेले का स्वाद हर किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन इसमें जो गुण होते हैं, वो शायद ही किसी और सब्ज़ी में हों. करेले में विटामिन-सी, आयरन, जिंक, पोटैशियम, मैंगनीज जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. डायबिटीज के मरीजों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है. इतना ही नहीं, ये वजन कम करने के साथ-साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करने में कारगर माना जाता है. करेले के इतने सारे फायदे होने के बावजूद, इसके साथ कुछ चीजों का सेवन सेहत के लिए मुश्किल साबित हो सकता है. जैसे कि....

दूध

दूध को हमेशा अच्छी सेहत से जोड़ा जाता है, लेकिन अगर आप करेले की सब्जी खाने या उसका जूस पीने के बाद भी दूध का सेवन करते हैं, तो आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. इन दोनों को एक साथ खाने से कब्ज या जलन हो सकती है.

आम

गर्मी के मौसम में लोग आम खाना पसंद करते हैं. लेकिन करेले के साथ आम का सेवन नुकसानदायक हो सकता है. इससे आपको पाचन संबंधी समस्याओं जैसे एसिडिटी, जलन, मतली आदि का सामना करना पड़ सकता है.

मूली

करेले की सब्जी खाने के बाद मूली का सेवन नहीं करना चाहिए. दरअसल, मूली और करेले की तासीर अलग-अलग होती है. जिससे कफ और गैस की समस्या हो सकती है.

भिंडी

अगर आप भिंडी और करेले की सब्जी एक साथ खाते हैं, तो आपको पेट की समस्या हो सकती है.

दही

करेला और दही दोनों ही सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं, लेकिन अगर आप इन दोनों चीजों को एक साथ खाते हैं, तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है. जी हां, इससे त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए करेले की सब्जी के साथ दही खाने से बचना चाहिए.

