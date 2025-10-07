करेले के बीज खाना हो सकता है खतरनाक, जानिए किन लोगों को हो सकती है गंभीर समस्याएं
करेले को उसके बीज सहित खाने से हो सकते हैं गंभीर नुकसान, क्या आप जानते हैं इससे शरीर के अंदर क्या होता है? जानें यहां...
Published : October 7, 2025 at 7:01 AM IST
करेला हमारी रसोई में एक बहुत ही जानी-पहचानी सब्जी है. हालांकि इसका स्वाद कड़वा होता है, लेकिन इसके पोषक तत्व असाधारण होते हैं. फिर भी, बहुत से लोग करेले के बीज खाने से मना करते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि करेले के बीज खाने से शरीर को क्या नुकसान होता है? आइए इस विषय पर विस्तार से जानें...
करेले के बीज खाने से होने वाले नुकसान
- नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, करेले के बीजों में मोमोर्डिसिन और लेक्टिन नामक कंपाउंड होते हैं. इनका अधिक मात्रा में सेवन शरीर पर विषाक्त प्रभाव डाल सकता है. इसके अलावा, आपको अचानक पेट दर्द, उल्टी या दस्त, चक्कर आना और कमजोरी का अनुभव हो सकता है. कभी-कभी, आपकी आंखें पीली हो सकती हैं या आपका पेशाब भी पीला हो सकता है.
- इस लिहाज से करेले के बीज गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए अच्छे नहीं हैं. करेले के बीज गर्भाशय में संकुचन (uterine contractions) पैदा कर सकते हैं, जिससे गर्भपात का खतरा हो सकता है. इन्हें खाने से बच्चों को गंभीर उल्टी या पेट खराब हो सकता है. इसलिए इनसे बचना ही बेहतर है.
- करेले के बीज खाने से ब्लड शुगर का स्तर कम हो सकता है. इससे हाइपोग्लाइसीमिया ( ब्लड शुगर में अचानक गिरावट) हो सकता है, खासकर अगर डायबिटीज रोगी दवाएं भी ले रहे हों. हालांकि करेले के बीजों का सीमित मात्रा में सेवन हानिकारक नहीं है, लेकिन ज्यादा मात्रा में इनका सेवन खतरनाक हो सकता है. करेले की सब्जी के साथ कभी-कभार 2-4 बीज खाने से आमतौर पर कोई समस्या नहीं होती है. हालांकि, बहुत ज्यादा कच्चे या अधपके बीजों का सेवन शरीर में Toxic reactions पैदा कर सकता है.
करेले की सब्जी या जूस पीते हुए उसके बीज न खाना कैसे संभव है?
अगर आप करेले को पकाने से पहले उसके सख्त बीज निकाल दें, तो आपको यह समस्या नहीं होगी. चूंकि ज्यादा मात्रा में करेले के बीज खाने से पेट खराब हो सकता है, ब्लड शुगर में अचानक गिरावट आ सकती है, और यहां तक कि ब्लड सेल्स को भी नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए बिना बीज वाला करेला खाना सबसे सुरक्षित है.
करेले के साथ इन चीजों का सेवन न करें!
सैफी अस्पताल के कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ होजेफा रांडरवाला का कहना है कि करेले का स्वाद हर किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन इसमें जो गुण होते हैं, वो शायद ही किसी और सब्ज़ी में हों. करेले में विटामिन-सी, आयरन, जिंक, पोटैशियम, मैंगनीज जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. डायबिटीज के मरीजों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है. इतना ही नहीं, ये वजन कम करने के साथ-साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करने में कारगर माना जाता है. करेले के इतने सारे फायदे होने के बावजूद, इसके साथ कुछ चीजों का सेवन सेहत के लिए मुश्किल साबित हो सकता है. जैसे कि....
- दूध
दूध को हमेशा अच्छी सेहत से जोड़ा जाता है, लेकिन अगर आप करेले की सब्जी खाने या उसका जूस पीने के बाद भी दूध का सेवन करते हैं, तो आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. इन दोनों को एक साथ खाने से कब्ज या जलन हो सकती है.
- आम
गर्मी के मौसम में लोग आम खाना पसंद करते हैं. लेकिन करेले के साथ आम का सेवन नुकसानदायक हो सकता है. इससे आपको पाचन संबंधी समस्याओं जैसे एसिडिटी, जलन, मतली आदि का सामना करना पड़ सकता है.
- मूली
करेले की सब्जी खाने के बाद मूली का सेवन नहीं करना चाहिए. दरअसल, मूली और करेले की तासीर अलग-अलग होती है. जिससे कफ और गैस की समस्या हो सकती है.
- भिंडी
अगर आप भिंडी और करेले की सब्जी एक साथ खाते हैं, तो आपको पेट की समस्या हो सकती है.
- दही
करेला और दही दोनों ही सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं, लेकिन अगर आप इन दोनों चीजों को एक साथ खाते हैं, तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है. जी हां, इससे त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए करेले की सब्जी के साथ दही खाने से बचना चाहिए.
(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)