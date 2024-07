ETV Bharat / health

रोज सुबह पिएं इस मसाले का पानी, पिघलने लगेगी तोंद की चर्बी, पेट को भी नहीं होने देगा हानि - How To Get Rid From Fat

By ETV Bharat Hindi Team Published : 21 hours ago

मौटापा कैसे कम करें ( IANS )

नई दिल्ली: मोटापा लोगों के लिए अभिशाप बनता जा रहा है. न सिर्फ भारत बल्कि दुनियाभर में लोग बहुत तेजी से मोटापे का शिकार हो रहे हैं. जिन लोगों का वजन बढ़ने लगता है, वह धीरे-धीरे बीमारियों की चपेट में आने लगते हैं. यह ही वजह है कि लोग किसी भी तरह से मौटापे से छुटाकारा पाने की कोशिश करते हैं. मोटापे से निजात पाने के लिए लोग तरह-तरह नुस्खे आजमाते हैं. मोटापा कम करने के लिए कोई जिम में पसीने बहाता है, तो कोई डाइट पर रहता है. हालांकि, इतनी जद्दोजहद करने के बावजूद लोगों को मोटापे से छुटाकारा पाना मुश्किल होता है. ऐसे में अगर आप भी मोटापे से परेशान हैं तो आज हम आपको ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप कुछ ही महीनों में फिट एंड स्लिम दिखने लगेंगे. तो चलिए अब आपको इस नुस्खे के बारे में बताते हैं. अगर आप मोटापा कम करना चाहते हैं तो अपनी डाइट में जीरे का पानी शामिल करें. इसके लगातार सेवन करने न सिर्फ आपको मोटापा कम होगा बल्कि कई और फायदे भी होंगे. दरअसल, जीरे में फाइबर के साथ ऐसे कम्पाउंड मौजूद होते हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स के प्रोडक्शन को तेज करते हैं.इसके चलते आपका स्लो मेटाबॉलिज्म तेजी से बढ़ने लगता है. सही पाचन और तेज मेटाबॉलिज़्म होने पर आपका वजन धीरे धीरे कम होने लगता है. डाइजेशन की समस्या होती है खत्म

जीरे का पानी पीने से डाइजेशन भी सही रहता है. इसके अलावा यह शरीर में सूजन की समस्या को भी कम करता है. जीरे के पानी का सेवन करने से पोषक तत्वों का अब्सॉर्प्शन तेजी से होता है और बॉडी को पोषण मिलता है. कैसे पिएं जीरे का पानी

वजन कम करने के लिए आप जीरे के पानी को दो तरह से तैयार कर सकते है. पहले तरीके में गैस ऑन करके उस पर एक बर्तन रखें. अब उसमें एक बड़ा गिलास पानी डाल दें. इसके बाद एक चम्मच जीरा डालें और पानी को उबलने दें. जब पानी में उबाल आने लगे तो गैस ऑफ कर दें. इलस उबले हुए पानी को छान लें. इसके बाद इसमें आधा चम्मच नींबू का रस मिलाएं और पी लें. दूसरे तरीके में गैस ऑन करके उसपर एक बर्तन रखें. अब उसमें एक बड़ा गिलास पानी डालें. इसके बाद आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच सौंफ डाल दें. अब इस पानी को अच्छी तरह से उबाल दें. जब पानी आधे से थोड़ा ज्यादा रह जाए तो गैस बंद कर दें और उसे छान लें. इसके बाद इसमें आधा चम्मच नींबू और आधा चम्मच शहद मिलाएं. अब पानी पीने के लिए तैयार है. यह भी पढे़ं- पेट की चर्बी, मोटापा, खांसी जुकाम और गैस की समस्या, बस एक छोटा सा फल है इलाज