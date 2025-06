ETV Bharat / health

हर रोज पिएं एक कप ये खास चाय, नसों की ब्लॉकेज और बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल तेजी से होगा कम - GUAVA LEAF TEA HEALTH BENEFITS

अमरूद के पत्तों में क्वेरसेटिन, फ्लेवोनोइड्स और टैनिन जैसे पावरफुल कंपाउंड होते हैं, जो LDL (खराब) कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मदद कर सकते हैं. ये कंपाउंड एंटीऑक्सिडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होते हैं, जो हार्ट डिजीज के लिए फायदेमंद होते हैं.

अमरूद के पत्तों में क्वेरसेटिन, फ्लेवोनोइड्स और टैनिन जैसे पावरफुल कंपाउंड होते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन में सुधार और रक्त वाहिकाओं को मजबूत करने में मदद करते हैं, according to research from the National Institutes of Health (NIH). ये कंपाउंड एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं और शरीर में सूजन को कम करने में भी मदद करते हैं.

कब्ज से लेकर ब्लड प्रेशर तक की देखभाल

अमरूद के पत्ते न केवल ओरल हेल्थ के लिए अच्छे हैं, बल्कि कहा जाता है कि ये अन्य समस्याओं को रोकने में भी बहुत अच्छा काम करते हैं. विटामिन सी के साथ-साथ इन पत्तों में एंटी-एलर्जिक गुण भी होते हैं. इसलिए ये सर्दी, खांसी और गले की खराश को कम करने का काम करते हैं. अमरूद के पत्तों का नियमित सेवन करने से त्वचा में चमक आती है. अमरूद के पत्ते ब्लड प्रेशर के लेवल को कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं.

इसी तरह, फाइबर से भरपूर इस पत्ते को खाने से अपच और कब्ज जैसी समस्याएं कम होती हैं. इसके साथ ही पाचन स्वास्थ्य में सुधार होता है. विशेषज्ञों के अनुसार अमरूद के पत्ते शरीर के अतिरिक्त वजन को कम करने में भी मदद करते हैं.

डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)